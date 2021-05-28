13 актеров, которые подарили нам безмерно харизматичных кинозлодеев

Воплотить на экране отрицательного персонажа для актера всегда вызов и интересная задача. Ведь нужно сыграть эту роль так, чтобы привлечь внимание зрителей, показать неоднозначность характера героя и донести посыл режиссера.

Мы в AdMe.ru вспомнили самых известных кинозлодеев и талантливых актеров, которые подарили нам эти запоминающиеся образы. А для многих из них эти роли стали толчком к развитию успешной карьеры.

Майкл Дуглас — Гордон Гекко, «Уолл-стрит»

Гордон Гекко — собирательный образ настоящих бизнесменов, который был придуман режиссером Оливером Стоуном. Этот персонаж признан Американским институтом киноискусства одним из 50 кинозлодеев всех времен. Роль в фильме «Уолл-стрит» оказалась довольно значимой для Майкла Дугласа и стала одной из самых запоминающихся для зрителей.

Кристофер Уокен — Всадник без головы, «Сонная лощина»

Харизматичный Кристофер Уокен стал узнаваемым именно после того, как сыграл Всадника без головы в картине «Сонная лощина». Он снимался вместе с молодым Джонни Деппом. С тех пор Уокен смог воплотить огромное количество выразительных второстепенных персонажей, чаще всего отрицательных или вызывающих неприятие — криминальных гениев, зловещих мистических личностей.

Малкольм Макдауэлл — Алекс ДеЛардж, «Заводной апельсин»

Одна их первых, а также самая известная роль актера принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль (драма)». Можно сказать, что с тех пор Малкольм Макдауэлл получил широкую известность именно благодаря ярким, порой жестоким и резко отрицательным персонажам.

Брэд Дуриф — Грима Гнилоуст, «Властелин колец: Две крепости»

Специфическая внешность актера в начале карьеры сыграла ему на руку: режиссер Милош Форман пригласил его в свою картину «Полет над гнездом кукушки». Роль в этом фильме стала настоящим прорывом для начинающего артиста. Впоследствии яркий образ Гримы Гнилоуста в экранизации романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» стал одним из самых запоминающихся, хотя Дуриф сыграл немало странных персонажей.

Сержи Лопес — Видаль, «Лабиринт фавна»

Каталонский актер Сержи Лопес за работу в фильме «Лабиринт фавна» был номинирован на премию «Гойя» как исполнитель лучшей мужской роли. Ему невероятно хорошо удалось изобразить жестокого офицера Видаля — высокомерного человека, который подавляет повстанцев.

Рон Перлман — Константин Конали, «Полицейская академия — 7: Миссия в Москве»

Яркий и узнаваемый артист стал известен после исполнения роли Винсента в сериале «Красавица и чудовище». За эту работу он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший телевизионный актер». Но многим зрителям он запомнился как Константин Конали — криминальный авторитет из 7-й части «Полицейской академии».

Джо Пеши — Гарри Лайм, «Один дома»

Мало кто знает, что Джо Пеши, который сыграл одного из злодеев в самой популярной рождественской комедии «Один дома», кроме актерской карьеры развивал певческую и выступал на сцене как комик. Он исполнил немало ролей, много сотрудничал с Мартином Скорсезе. Однако широкой публике известен именно как «рождественский бандит».

Дэниел Стерн — Марвин Мерчантс, «Один дома»

Начиная с 1979 года Дэниел Стерн снялся во многих кинокартинах, работал как режиссер, озвучивал мультфильмы. Но весь мир знает его благодаря роли бандита Марва в комедиях «Один дома» и «Один дома — 2».

Адам Драйвер — Кайло Рен, «Звездные войны»

Зрители узнали Драйвера после выхода на экраны фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Актер смог показать сложную и противоречивую натуру героя, и критики высказывали положительное мнение о Кайло Рене: «Он великолепно жесток, злобен и непредсказуем. В отличие от более опытного Вейдера он дает волю вспышкам гнева и истерикам».

Роберт Патрик — Т-1000, «Терминатор-2: Судный день»

Свою карьеру актер начинал с небольших ролей в малобюджетных проектах. Джеймс Кэмерон выбрал его из других претендентов на роль «жидкого» Терминатора в том числе из-за интересной внешности. Эта работа открыла новые возможности для Патрика, после нее его стали узнавать везде.

Джош Бролин — Танос, «Мстители»

Джош Бролин согласился на эту роль в серии фильмов о Мстителях, когда ему сказали, что Танос будет сражаться со многими героями, а не только с одним. Он заявил, что ему понравился тот аспект, что все Мстители будут выступать против одного парня, и этим парнем будет он.

Деннис Хоппер — Фрэнк Бут, «Синий бархат»

Критики высоко оценили роль психопатичного преступника Фрэнка Бута в детективном триллере Дэвида Линча «Синий бархат». За это перевоплощение Хоппер был номинирован на премию «Золотой глобус», но так и не получил ее.

Дензел Вашингтон — Алонзо Харрис, «Тренировочный день»

Роль жестокого полицейского Алонзо Харриса принесла артисту премию «Оскар» в номинации «Лучший актер». Однако она не стала типичной для него, ведь Дензела Вашингтона называют актером, который изменил концепцию классического кинематографа, ассоциируясь с сильными, достойными и человечными персонажами. В 2020 году газета The New York Times назвала его величайшим актером XXI века.