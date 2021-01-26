13 актеров, которые, несмотря на талант, так пока и не сыграли ни одной действительно крутой роли

Даже у актеров с почти безупречной фильмографией найдется пара-тройка работ, которыми они вряд ли могут гордиться. Накапливая опыт, будущим звездам кино часто приходится сниматься за гроши в малобюджетных картинах таких же молодых режиссеров. Но у некоторых актеров, кажется, и вовсе нет по-настоящему достойных ролей — в плохих фильмах их персонажи получились посредственными и невыразительными, а в хороших остались в тени других, более ярких героев.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить голливудских звезд, которые пока не сыграли культовых ролей и не получили «Оскар», но, вполне возможно, все еще впереди. Ведь в их рядах немало всенародных любимцев.

Дженнифер Лопес

Когда артистка дебютировала в кино, ей прочили успешную актерскую карьеру и отмечали, что талантливый человек талантлив во всем. Вот только знаковых ролей, требующих необъятного таланта и отдачи, в фильмографии Джей Ло крайне мало, а последние проекты звезды («Начни сначала» и «Стриптизерши») разочаровали примитивным сюжетом и обилием клише даже преданных фанатов.

Роб Шнайдер

Зрителю актер запомнился по незамысловатым комедиям 2000-х вроде «Цыпочка» и «Мужчина по вызову», которые вполне можно назвать культовыми, но скорее в разрезе молодежного сегмента кинематографа. Ни один из фильмов со Шнайдером не получил на сервисе Metacritic оценку выше 54 %, что для мировой звезды весьма плачевный результат.

Кара Делевинь

Хотя Делевинь обладает яркой внешностью, а актерские способности позволяют ей быть востребованной в Голливуде, выдающимися ролями звезда похвастаться пока не может. Одна из ее самых ярких работ — Чародейка в фильме «Отряд самоубийц», который получил негативный отклик как у критиков, так и у обычных зрителей. Ее героиня из фэнтезийной ленты «Валериан и город тысячи планет», где звезда исполнила главную роль, также многим показалась неубедительной.

Кристиан Слейтер

Когда речь заходит об этом актере, многие из нас, вероятно, понимают, что видели немало фильмов и сериалов с его участием, вот только вспомнить какую-либо яркую роль удается с трудом. Герои Слейтера оказываются либо второстепенными, либо просто посредственными, лишенными ярких и запоминающихся черт. Да и сами фильмы с его участием чаще всего не получают высоких оценок как у зрителей, так и у критиков.

Дженнифер Лав Хьюитт

Помимо романтических комедий в фильмографии актрисы практически нет серьезных ролей, впечатливших зрителей и критиков. В рейтинге звезд Голливуда, которые систематически снимаются в сомнительном кино, Хьюитт заняла 1-е место среди женщин — ни один фильм с ее участием не получил положительного отклика у аудитории.

Чарли Дэй

Известность и зрительскую любовь актеру принесла роль в сериале «В Филадельфии всегда солнечно», а вот в большом кино Дэю не удалось добиться успехов. Персонажи Чарли в полнометражных картинах («Несносные боссы», «Битва преподов», «На расстоянии любви») получались слишком однообразными и шаблонными.

Эмбер Херд

Увы, яркими ролями в кино, за которые хотелось бы вручать престижные награды, актриса пока вряд ли может похвастаться. Несмотря на бесспорный талант и красоту, все героини Херд удивительным образом получаются незапоминающимися и невыразительными. Впрочем, звезде всего 34 и знаковую для своей карьеры роль она вполне может сыграть в недалеком будущем.

Скотт Иствуд

Хотя от своего звездного отца актер унаследовал пронзительный взгляд и выдающийся подбородок, харизмы и индивидуальности ему все же не хватает. В фильмографии Иствуда-младшего немало громких проектов: «Отряд самоубийц», «Тихоокеанский рубеж — 2», «Форсаж-8», однако везде он играл невыразительных или второстепенных персонажей, которые зрителям даже не запоминались.

Кевин Джеймс

Большинству зрителей актер знаком по роли в комедии «Правила съема: Метод Хитча», где он сыграл обаятельного увальня, которому герой Уилла Смита помогал покорить девушку мечты. Но даже эту роль Джеймса сложно назвать выдающейся, учитывая, что ему так и не удалось выйти из этого образа — практически все его персонажи в других фильмах («Шопо-коп», «Одноклассники», «Мой парень из зоопарка») получались однотипными, а попытку комедианта расширить свою «зону комфорта» съемками в триллере мало кто оценил.

Дженьюари Джонс

Хотя актриса прекрасно воплотила образ степфордской жены в сериале «Безумцы», большинство ее ролей, особенно на большом экране, оставались незамеченными, не вызывая никаких эмоций. А иногда они даже разочаровывали широкую аудиторию, как это было в случае с Эммой Фрост в фильме «Люди Икс: Первый класс».

Тейлор Лотнер

Съемки в вампирской саге стали для исполнителей главных ролей судьбоносными. И хотя многие по-прежнему считают ее культовой, герой Лотнера Джейкоб запомнился зрителям скорее своим голым торсом и привычкой в любой непонятной ситуации снимать футболку, нежели многогранностью персонажа и блестящей актерской игрой. Тем не менее именно эта франшиза стала самой яркой в фильмографии Тейлора — все его последующие работы в кино оказывались проходными и незапоминающимися.

Аманда Байнс

У актрисы был многообещающий и амбициозный старт карьеры — после съемок в сериалах телеканала Nickelodeon в совсем юном возрасте Байнс перешла на подростковые комедии и мелодрамы, которые были весьма популярны у целевой аудитории. Но из-за проблем со здоровьем звезда ушла из кинематографа, так и не успев сыграть знаковую в своей жизни роль.

Дэвид Аркетт

Самым успешным проектом в фильмографии актера стала франшиза «Крик», в которой он сыграл обаятельного шерифа Дьюи. Увы, эта роль так и осталась единственным, чем может похвастаться Аркетт, — все последующие герои оказывались еще более незамысловатыми и проходными, а сами фильмы зачастую второсортными.