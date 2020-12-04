13 актеров, которые кое-что прихватили себе домой из съемочного павильона

Во время просмотра фильмов и сериалов мы часто обращаем внимание на то, во что одеты герои, и думаем: «Где они взяли эту вещь? Я тоже хочу себе такую». И пока мы только мечтаем заполучить что-то со съемочной площадки, исполнители киноролей берут и уносят дорогой сердцу реквизит.

Мы в AdMe.ru убеждены, что брать без спроса нехорошо. Однако то, что актеры забрали кое-какие вещи себе домой, считаем вполне логичным, так как на месте знаменитостей мы бы тоже не отказались от такого крутого памятного сувенира со своей работы.

1. Мэттью Перри: кухонные часы из сериала «Друзья»

Актер Мэттью Перри, который в популярном американском телесериале «Друзья» сыграл роль саркастичного шутника Чендлера, стащил со съемок банку для печенья в виде часов с надписью «Cookie Time». Интересно то, что позже актер передарил реквизит своей партнерше по сериалу Лизе Кудроу. Эх, знала бы Моника!

2. Эндрю Гарфилд: костюм из фильма «Новый Человек-паук»

Главную роль в фантастическом боевике «Новый Человек-паук» исполнил британец Эндрю Гарфилд. Актер признался, что после окончания съемок забрал домой свой супергеройский костюм. Как говорит сам Эндрю, он посчитал, что пропажу никто не заметит, так как для фильма было сшито много копий этого реквизита.

3. Дэвид Теннант: отвертка из сериала «Доктор Кто»

Дэвид Теннант, сыгравший роль Десятого Доктора в сериале «Доктор Кто», ушел с площадки не с пустыми руками. Так, шотландский актер решил взять себе культовый реквизит — звуковую отвертку.

4. Джош Хатчерсон: медальон из серии фильмов «Голодные игры»

Джош Хатчерсон, исполнивший роль Пита Мелларка в трилогии «Голодные игры», тоже не остался с пустыми руками после съемок. Себе на память актер забрал медальон, который его персонаж подарил Китнисс (Дженнифер Лоуренс) во второй части трилогии — фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

5. Мэйси Уильямс: жакет из сериала «Игра престолов»

После окончания съемок заключительного сезона «Игры престолов» исполнительница роли Арьи Старк забрала домой одну из кожаных курток своей героини. В телевизионном шоу актриса прокомментировала: «Я представляю, как однажды буду рассказывать: „Когда-то я снималась в этом сериале и носила эту куртку“, а мои внуки такие: „О нет, пожалуйста!“»

6. Алексис Бледел: баннер из сериала «Девочки Гилмор»

Актриса, сыгравшая Рори Гилмор в американском сериале «Девочки Гилмор», забрала себе один из баннеров Йельского университета, который ее героиня хранила в своей комнате.

7. Тимоти Шаламе: шлем из фильма «Король»

Во время работы над историческим фильмом «Король» в 2019 году Тимоти Шаламе прихватил себе большой металлический шлем и старинную цепочку. Хотя, как признается сам актер, он очень сожалеет, что не забрал еще и рыцарский меч.

8. Крис Эванс: свитеры из фильма «Достать ножи»

Американский актер Крис Эванс со съемочной площадки детектива «Достать ножи» решил забрать себе все свитеры, которые носил его герой. Сам же Крис воровством это не считает, так как он перед этим спросил разрешения.

9. Алан Рикман: волшебная палочка из серии фильмов о Гарри Поттере

Ныне покойный Алан Рикман, который потрясающе сыграл преподавателя зельеварения и защиты от темных искусств Северуса Снейпа во всех частях «Гарри Поттера», в одном из интервью 2011 года сказал, что хранит дома волшебную палочку своего героя.

10. Риз Уизерспун: обувь из киноленты «Блондинка в законе — 2»

Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Блондинка в законе — 2» Риз Уизерспун в беседе на «Шоу Грэма Нортона» рассказала, что забрала себе весь гардероб из второй части фильма, который включал не только предметы одежды, но и 77 пар дизайнерской обуви от Jimmy Choo.

11. Марго Робби: бита из фильма «Хищные птицы»

Исполнительница роли суперзлодейки Харли Квинн в фильме «Хищные птицы» Марго Робби призналась, что забрала парочку шорт, которые шили для ее героини, но в итоге так и не стали использовать в кадре. Также партнерша Марго по съемкам актриса Дина Лэнс рассказала, что у Робби дома есть фирменная бита Харли Квинн.

12. Ральф Маччио: повязка из фильма «Парень-каратист»

Американский актер итальянского происхождения Ральф Маччио, ставший известным благодаря роли в фильме «Парень-каратист,» взял себе повязку на голову своего персонажа Дэниела. Позже Ральф также получил машину, которую в фильме натирал воском по настоянию мистера Мияги.

13. Дакота Джонсон: нижнее белье из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Исполнительница роли застенчивой студентки Анастейши Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого» актриса Дакота Джонсон призналась, что ушла со съемок не с пустыми руками: «Я унесла с собой нижнее белье». И добавила в свое оправдание: «Оно было очень удобное».