13 актеров, которые могли сыграть наших любимых героев, но в итоге их место заняли другие

Бывает, что хорошая роль сама приходит в руки актера — бери и играй, но артист отказывается в пользу более выгодного контракта. Однако это только на первый взгляд. Так, Теа Леони отказалась от роли Рэйчел в «Друзьях» ради главной роли в другом сериале. В итоге то шоу продержалось 3 сезона, а «Друзья» — целых 10.

А многие яркие актеры не прошли кастинг в желанное шоу и очень расстраивались — как, к примеру, Иэн Сомерхолдер. Его не взяли в один из нашумевших «вампирских» проектов. В общем, мы в AdMe.ru поискали, кто из известных персонажей мог иметь совсем другое лицо.

Летисия Спилер — Джованна Антонелли (персонаж: Жади, «Клон»)

Главная женская роль Жади в «Клоне» предназначалась Летисии Спилер. Ранее она сыграла злодейку Марию Режину в сериале «Нежный яд» и стала весьма популярна. Но эта роль сильно истощила ее морально, и от новых съемок актриса отказалась.

«Я была подавлена, казалась себе никому не нужной. Занятия с психоаналитиком меня вытащили, но восстанавливалась я не меньше года». Летисия Спилер

В то время Джованна Антонелли только-только начинала работу на телевидении, и роль Жади стала одной из самых важных в ее карьере.

Сэм Клафлин — Кит Харингтон (персонаж: Джон Сноу, «Игра престолов»)

Прежде чем сняться в «Голодных играх», Сэм Клафлин пытался попасть в «Игру престолов». Он пробовался на роль Джона Сноу и Визериса Таргариена — того самого брата Дейенерис, которому вылили на голову «золотую корону». Клафлин сказал, что он в конечном итоге рад, что не попал в каст:

«Мне больше нравится быть зрителем, а не частью съемочной команды. Я большой поклонник сериала». Сэм Клафлин

Теа Леони — Дженнифер Энистон (персонаж: Рэйчел, «Друзья»)

Теа Леони сразу же предложили роль Рэйчел, но она отказалась. Ведь актрисе дали главную роль в сериале «Голая правда», тогда как в «Друзьях» Леони пришлось бы стать одной из героинь. Ирония в том, что «Голая правда» продержалась 3 сезона, а «Друзья» — целых 10. И все равно роль Рэйчел не сразу досталась Дженнифер Энистон. Прежде роль предложили Кортни Кокс, но она захотела сыграть Монику. Среди других известных претенденток были Джейн Краковски, Элизабет Беркли и Тиффани Тиссен. Любопытный факт: летом 1994-го Энистон снималась в другом ситкоме, и ее судьба как Рэйчел зависела от того, выживет шоу или нет. В итоге сериал закрыли, и актриса с чистой совестью присоединилась к касту «Друзей».

Джон Крайер — Мэттью Перри (персонаж: Чендлер, «Друзья»)

Вы можете знать Джона Крайера по комедии «Два с половиной человека». Актера пригласили на прослушивание в «Друзья», но он был занят постановкой пьесы в Лондоне. Агенты по кастингу отправили Крайеру факсом копию сценария, и тот прислал кассету с пробой в роли Чендлера. Но кассета пришла слишком поздно, и Крайера больше не рассматривали на эту роль. Кастинг был действительно сложным. На каждого из персонажей актеры прислали по 1000 анкет, но лишь 75 человек были отобраны, чтобы почитать роль вживую перед режиссером.

Лори Ром — Алисса Милано (персонаж: Фиби, «Зачарованные»)

Первоначально на роль младшей ведьмочки Фиби была взята Лори Ром. Она снялась в 28-минутном пилотном эпизоде, но вскоре покинула проект, и ее место заняла Алисса Милано. Об уходе Ром создательница сериала Констанция Бердж сказала, что это были личные причины. Сама актриса никогда толком ничего не объясняла, известно лишь, что это было определенно ее решение отказаться от роли Фиби. Шоу в итоге собрало множество наград и номинаций. В 2004 году Алисса Милано была номинирована на премию Спейси (Канада) как «Любимый женский телевизионный персонаж».

Иэн Сомерхолдер — Райан Квонтен (персонаж: Джейсон, «Настоящая кровь»)

Иэн Сомерхолдер пробовался на роль брата главной героини Джейсона Стэкхауса (утвердили Райана Квонтена) в популярный вампирский сериал «Настоящая кровь». Его не взяли, и актер был очень расстроен:

«Я из Нового Орлеана. Здесь много вампирской мистики и мифологии, и я был очарован этим. Я всегда хотел сыграть что-то такое. Я пробовался на „Настоящую кровь“, но не смог убедить Алана Болла (создатель сериала. — Прим. AdMe.ru), что это моя роль». Иэн Сомерхолдер

Но видимо, что ни делается, все к лучшему. Позже Иэн получил одну из главных ролей в «Дневниках вампира» и любим многими фанатами за образ Дэймона Сальваторе.

Александр Скарсгард — Стивен Мойер (персонаж: Билл, «Настоящая кровь»)

В сериале «Настоящая кровь» многое могло бы смотреться по-другому. Так, первоначально Александр Скарсгард, сыгравший вампира Эрика Нортмана, пробовался на роль Билла Комптона. Тогда главная парочка сериала — Суки и Билл — выглядела бы иначе. Хотя между Суки и Эриком столько искр летело, что большое число фанатов мечтали, чтобы Суки осталась с высоким блондином. В итоге Билла все же сыграл Стивен Мойер. Создатель сериала Алан Болл объяснил свое решение:

«Алекс не совсем подходил на роль Билла, но я помню, что он был великаном и красавчиком. Поэтому, когда пришло время искать Эрика, я вспомнил о нем». Алан Болл

Ойкю Челик — Мерьем Узерли (персонаж: Хюррем, «Великолепный век»)

Если бы Мерьем Узерли не подошла на роль Хюррем, то к съемкам бы приступила Ойкю Челик. Однако позже в одном из интервью сценаристка Мерал Окай сказала, что никто, кроме Мерьем Узерли, не смог бы сыграть Хюррем, и она не видит никого иного в этой роли.

Сара Мишель Геллар — Каризма Карпентер (персонаж: Корделия, «Баффи — истребительница вампиров»)

Смена актеров внутри одного шоу — не такое уж редкое явление. Сара Мишель Геллар — лицо и «визитная карточка» сериала «Баффи». Но сначала ее пробовали на роль высокомерной королевы школы — Корделии. Здесь даже видится некая ирония, потому что в сериале Корделия обижала Баффи, которая была аутсайдером в школе.

«Мы не думали о Саре как о Баффи, потому что считали ее слишком умной, слишком приземленной и в каком-то смысле недостаточно неудачливой, потому что Баффи была аутсайдером. Как Сара могла быть аутсайдером? Она такая милая. Поэтому мы взяли ее в качестве Корделии, и она была прекрасной Корделией». Кастинг-директор Марсия Шульман

Сначала Каризма Карпентер совершенно не хотела брать роль Корделии, потому что только-только сыграла стервозного персонажа и боялась застрять в амплуа. Она прослушивалась как Баффи, хотя и колебалась. Актрисе было 26 лет — слишком взрослая, чтобы играть подростка. Однако Джосс Уидон, создатель сериала, был уверен, что из Сары будет лучшая Баффи, а из Каризмы — Корделия. В итоге актрис поменяли, как и предлагал Уидон.

Райан Рейнольдс — Николас Брендон (персонаж: Ксандер, «Баффи — истребительница вампиров»)

Несмотря на отсутствие магических способностей, Ксандер стал неотъемлемой частью команды Баффи. Эта роль принесла известность Николасу Брендону. Но сначала ее предлагали Райану Рейнольдсу. Артист отказался и прокомментировал это так:

«Я люблю этот сериал, и я любил Джосса Уидона, его создателя, но дело в том, что я не хотел играть парня из средней школы. Я тогда только что окончил среднюю школу, и там было ужасно». Райан Рейнольдс

Ванесса Эйнджел — Люси Лоулесс (персонаж: Зена, «Зена — королева воинов»)

Зена — та, которая королева воинов, была объектом восхищения и подражания для многих девочек во всем мире. Изначально героиня появилась в трех сериях «Удивительных странствий Геракла». Зена должна была трагически погибнуть, но продюсеры увидели в ней потенциал и создали спин-офф. Сначала роль Зены отдали британке Ванессе Эйнджел. Но болезнь помешала ей поехать в Новую Зеландию на съемки. Роль предлагали еще четырем актрисам, пока она не досталась Люси Лоулесс. Забавный факт: ранее Люси сыграла две эпизодические роли в «Геракле».

«Зена — женщина с дьяволом за плечом, которая постоянно борется с темной стороной своей собственной природы». Люси Лоулесс

Дженсен Эклс — Джаред Падалеки (персонаж: Сэм, «Сверхъестественное»)

Мы знаем Джареда Падалеки и Дженсена Эклса в роли Сэма и Дина Винчестеров. Но история кастинга этих парней сама по себе — как маленькое приключение. Падалеки знал продюсеров Макджи и Наттера, которые убедили его пройти прослушивание на роль Сэма. Парень был взволнован тем, что сыграет «героя поневоле», и сравнил Сэма с Нео из «Матрицы». Однако Наттер также прослушал Эклса на роль Сэма. Создатели сериала оказались в затруднительном положении: оба актера были великолепны в роли Сэма. Тогда возникла идея рассмотреть Эклса на роль Дина. Сценарист Эрик Крипке сказал, что Эклс рожден играть персонажей в амплуа Харрисона Форда — очаровательных хулиганов. Да и самому Эклсу больше понравился Дин. Оба актера были единственными, кто прошел прослушивание, а создатели сериала сразу заметили братскую химию между ними.

Фахрие Эвджен — Мерьем Узерли (персонаж: Хюррем, «Великолепный век»)

Актрису на главную роль в «Великолепный век» не могли найти 8 месяцев. До старта съемок оставались считанные дни, катастрофа! Не иначе как с помощью провидения создатели сериала узнали о Мерьем Узерли и пригласили ее из Берлина в Стамбул. Мерьем же была уверена, что ее прогонят из-за ужасного знания турецкого. Но, сняв кинопробы, создатели сериала поняли, что Хюррем нашлась! Все произошло внезапно и для самой девушки:

«Однажды позвонил телефон и меня позвали на кастинг в Турцию. А потом я сразу начала жить в Стамбуле». Мерьем Узерли

В турецкой прессе ходили слухи, что одной из кандидаток на роль султанши была Фахрие Эвджен, известная по сериалу «Королек — птичка певчая».