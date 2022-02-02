13 актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как мы себе представляли

На что только ни идут создатели фильмов, чтобы актеры выглядели в кадре так, как этого требует роль. Одним артистам приходится красить волосы, другим — менять свой акцент, третьим — заниматься месяцами в тренажерном зале, чтобы нарастить нужную мышечную массу.

А вот если актеру необходимо сыграть персонажа, который значительно выше ростом его самого, то создатели кино прибегают к различным уловкам. Мы в AdMe.ru разузнали несколько таких фактов.

Джиллиан Андерсон

Рост Дэвида Духовны — 182 см. Неудивительно, что для красивого кадра его напарнице по съемкам Джиллиан Андерсон приходилось казаться выше, чем она есть (160 см). К примеру, по воспоминаниям актрисы, если их героям нужно было эффектно войти в помещение и одновременно показать полицейские значки, Андерсон в последний момент запрыгивала на какую-нибудь возвышенность, чтобы казаться выше рядом с коллегой. К слову, однажды, резко поворачиваясь к камере, она забыла, что стоит на коробке, и упала.

Джош Хатчерсон

По-видимому, правильная постановка кадра и мастерство оператора скрыли разницу в росте исполнителей главных ролей в саге «Голодные игры». В жизни Джош Хатчерсон значительно ниже своей коллеги Дженнифер Лоуренс: 165 см против 175 см. К своему небольшому росту актер относится нормально и часто шутит на эту тему.

Дэниел Рэдклифф

Еще один случай, когда операторское мастерство помогло скрыть приличную разницу в росте коллег по съемкам. В обычной жизни Дэниел Рэдклифф заметно ниже Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Однако, по мнению звезды «Гарри Поттера», это никак не мешает ему в карьере. Он привел в пример Тома Круза и Дастина Хоффмана, которые тоже не отличаются высоким ростом, но имеют в своем арсенале блестящие роли. «Я мог бы сыграть солдата. Минимальный рост морпеха — 5 футов, а я намного выше», — говорит Рэдклифф. Единственная мечта, которой, по его размышлениям, не суждено сбыться, — это мечта исполнить роль квотербека в футбольном фильме. «В таком кино единственной подходящей ролью для меня стала бы роль менеджера команды», — шутит Дэниел.

Робби Колтрейн

В книгах предполагается, что Хагрид обладает внушительным ростом, который вдвое превышает рост обычного человека. Однако в жизни актер, исполнивший эту роль, хотя и не низкий, но до сказочного персонажа не дорос: 185 см. Режиссер первых 2 фильмов о Гарри Поттере Кристофер Коламбус как-то посетовал, мол, хотел бы сделать Хагрида еще выше, но финансовых и технических возможностей не хватило. Обошлись правильно выставленными ракурсами и дублером-регбистом.

Роберт Дауни — младший

Если знать о том, какой рост у исполнителей главных ролей в марвеловском «Железном Человеке», то некоторые кадры могут сбить с толку. На экране Тони Старк заметно выше своей помощницы, в то время как в жизни Роберт Дауни — младший имеет рост 174 см, а Гвинет Пэлтроу — 175 см. К тому же по сценарию героиня почти всегда носит высокие каблуки.

А значит, создателям кино нужно было постараться, чтобы Дауни-младший выглядел выше своей напарницы по съемочной площадке. Решением проблемы стала обувь на каблуке. Кстати, говорят, что таким же приемом Роберта заставил пользоваться и Гай Ричи во время съемок «Шерлока Холмса».

Ингрид Бергман

Если внимательно посмотреть фильм «Касабланка», можно заметить, что разница в росте у актерской пары Хамфри Богарта и Ингрид Бергман меняется на протяжении всей ленты. Дело в том, что режиссер всеми способами старался скрыть, что девушка выше своего партнера по съемкам. И чтобы создать иллюзию, будто все наоборот, Майкл Кёртис заставлял Богарта стоять на коробках, сидеть на подушках, а в некоторых сценах Бергман даже приходилось горбиться.

Вин Дизель

Таблоиды неоднократно писали о возможной ссоре, которая произошла между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном. После нее якобы актеры отказались работать на одной съемочной площадке. А ведь общие сцены 6-й и 7-й частей «Форсажа» нужно было как-то снимать. Выход нашелся: сначала звезды боевиков снимались по отдельности, а затем при помощи монтажа сцены соединяли в одном кадре. Как минимум таким предположением оправдывают сцены «Форсажа», где актеры очень странно смотрятся друг с другом рядом. На экране Дизель кажется просто гигантом на фоне Дуэйна Джонсона. Хотя поговаривают, что это неудачная попытка показать Вина более высоким, чем он есть на самом деле. Такие же предположения журналисты выдвигали и насчет актерского дуэта Дизеля и Джона Сины: актер выглядит неправдоподобно высоким на фоне известного рестлера. Для справки: рост Дизеля — 182 см, Дуэйна Джонсона — 196 см, а Джона Сина — 185 см.

Майкл Кларк Дункан

В «Зеленой миле» Майкл Кларк Дункан выглядел великаном на фоне своих коллег. На самом же деле он всего на 1 см выше Дэвида Морса. Впрочем, и над Хэнксом он возвышался не столь сильно. Рост Дункана — 193 см, Хэнкса — 183 см, Морса — 192 см. Для создания оптической иллюзии съемочная группа использовала разные трюки. Например, кровать главного героя была сделана меньше обычной, чтобы на ее фоне мужчина выглядел гигантом. То же касалось и другой мебели, с которой актер каким-либо образом взаимодействовал.

Скарлетт Йоханссон

В киновселенной Marvel многим героям по ходу истории приходится меняться внешне. Все эти трансформации касаются, конечно, и актеров, которые играют этих персонажей. К примеру, Капитана Америку до его волшебного превращения показали более низким и худым, прибегнув к компьютерным технологиям. А вот коллеге по съемкам Криса Эванса Скарлетт Йоханссон предстояло стать в кадре выше, чтобы органично смотреться в дуэте. Ее рост — 160 см, рост Эванса — 183 см. Создателям фильма пришлось постараться, чтобы в кадре эти двое смотрелись почти равными по росту.

Том Харди

Ради роли злодея Бейна в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Тому Харди пришлось знатно поработать в тренажерном зале и научиться говорить через специальный голосовой аппарат, чтобы его голос звучал зловеще. Кроме того, актеру нужно было намного увеличить свой рост, чтобы смотреться органично с Кристианом Бейлом. Для Харди изготовили специальную обувь на высоченной платформе — более 7 см.

Для справки: рост Харди — 175 см, а Бейла — 183 см.

Майли Сайрус

В «Последней песне» Майли Сайрус кажется ниже своего напарника по площадке Лиама Хемсворта. И все же различие не такое сильное, как в реальности. Камера очень хорошо скрывает почти 30 см разницы в росте. На самом деле рост девушки составляет 165 см, а Хемсворта — 192 см.

Аманда Сейфрид

Еще один актерский дуэт с большой разницей в росте — Аманда Сейфрид (160 см) и Джастин Тимберлейк (187 см). На всем протяжении съемок фильма «Время» актрисе приходилось ходить на каблуках, даже в сценах драк и погони. В одном из интервью она рассказала, как ей удавалось быстро бегать в такой обуви. Оказалось, на съемках фильмов используются особые туфли: в них каблук меньше, чем в дизайнерской обуви. Однако, даже учитывая это, Аманда протестовала, когда ее просили снять еще один дубль бега на шпильках.

Риз Уизерспун

Когда таблоиды пишут о звездах маленького роста, почти во всех случаях они упоминают Риз Уизерспун. И действительно, актриса имеет рост всего 157 см. На съемках фильма «Воды слонам!» ее напарником стал Роберт Паттинсон. Операторская работа здесь заслуживает аплодисментов, ведь в жизни разница в росте у знаменитостей значительная: рост Паттинсона составляет 185 см.