13 актеров и актрис, которые скоро отодвинут на второй план главных звезд отечественного кино

Когда заходит речь об отечественных актерах и актрисах, первыми приходят на ум фамилии Страхова, Прилучного, Литвиновой и Хаматовой. Но каждый год выходят проекты, открывающие зрителю новые имена и лица. Среди них немало талантливых ребят, у которых, как нам кажется, большое будущее.

Мы в AdMe.ru рискнули предположить, кто из восходящих звезд мог бы заменить мэтров российского кино.

Рената Литвинова — Софья Эрнст

В фильмографии 33-летней Софьи Эрнст всего 14 работ, но среди них значатся такие нашумевшие проекты, как «Союз спасения», «Содержанки» и «Угрюм-река». Актрисе с необычной манерой речи удалось быстро завоевать симпатию режиссеров и зрителей.

Чулпан Хаматова — Ирина Старшенбаум

У Ирины Старшенбаум нет специального актерского образования, но это не мешает девушке на протяжении нескольких лет оставаться одной из самых востребованных представительниц отечественного кинематографа. Ирину можно увидеть в сериалах «Джетлаг», «Медиатор» и в фильмах «Т-34», «Все сложно», «Вторжение».

Андрей Бурковский — Сергей Соцердотский

Кинокарьера Сергея Соцердотского началась с участия в картине «На крыльях», затем были ключевые роли в фильмах «Выстрел» и «Три королевы». Настоящий успех к актеру пришел после выхода комедии «Холоп», где он исполнил роль конюха Прошки.

Максим Матвеев — Тихон Жизневский

Актер Тихон Жизневский впервые появился на большом экране еще в студенчестве в образе первого российского супергероя Майора Грома. Но спустя некоторое время Жизневский взял перерыв в 6 лет и вернулся в кино лишь в 2020 году. Его возвращение можно назвать триумфальным, потому что актер одну за другой выдает яркие и запоминающиеся роли.

Елена Ксенофонтова — Тинатин Далакишвили

Грузинка с неземной внешностью Тинатин Далакишвили успела зарекомендовать себя как талантливая актриса, снявшись в 12 полнометражных лентах. В 2019 году на экраны вышел фильм в жанре фэнтези «Эбигейл» с Тинатин в главной роли, а в 2021 году состоялась премьера драмы «Медея», где Далакишвили тоже сыграла ведущую роль. Картина была тепло принята критиками и удостоилась приза Международного кинофестиваля в Локарно.

Михаил Полицеймако — Борис Дергачев

Начав карьеру с эпизодических ролей, Борис Дергачев быстро снискал любовь зрителей. За спиной харизматичного актера работы в сериалах «Триада», «Короче», «#СидЯдома», а также роли в фильмах «Отель „Белград“» и «Удаленка».

Анна Чиповская — Анастасия Красовская

Карьера Анастасии Красовской началась с фильма «Герда». Режиссер картины Наталья Кудряшова хотела пригласить на главную роль непрофессионального актера и нашла девушку через соцсети. В образе своей героини Анастасия была настолько правдоподобна, что фильм получил приз молодого жюри на Международном кинофестивале в Локарно, а игру актрисы оценил сам Гаспар Ноэ.

Константин Крюков — Семен Трескунов

Фильмографии Семена Трескунова позавидуют маститые актеры. Дебютировав в полнометражном кино в 2011 году, актер, которому сейчас всего 21, уже снялся в 50 проектах. Среди них — сериалы «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и фильмы «Т-34», «Смертельные иллюзии».

Ирина Рахманова — Полина Пушкарук

Полину Пушкарук можно увидеть как в кино, так и в театре. Широкому зрителю девушка запомнилась по ролям в сериале «Колл-центр» и фильме «Хэппи-энд». В 2021 году начались съемки мелодрамы «Дышите свободно» с Полиной в главной роли.

Даниил Страхов — Филипп Авдеев

Карьера Филиппа Авдеева началась рано. В 10 лет мальчик дебютировал на театральной сцене, а спустя 2 года начал штурмовать кино. Сегодня в фильмографии 29-летнего актера ни много ни мало 28 работ, многие из которых удостаивались высоких похвал. Фильм «Лето» был включен в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля, а картина «Кислота» участвовала в программе 69-го Берлинского кинофестиваля.

Петр Федоров — Дмитрий Чеботарев

Кинокарьера Дмитрия Чеботарева началась в 2013 году с короткометражки «По пути». Долгое время актер мелькал в телесериалах и малозаметных лентах, пока в 2018 году ему не предложили роль в спортивной драме «Тренер». С легкой руки режиссера картины Данилы Козловского карьера Чеботарева пошла в гору. В 2021 году с участием актера вышли сразу два ярких проекта: детективный сериал «Вампиры средней полосы» и первый российский супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной доктор».

Павел Прилучный — Кирилл Нагиев

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл долго ждал своего часа, играя в основном эпизодические роли. Удача улыбнулась актеру в 2019 году. Тогда Нагиев-младший засветился сразу в двух нашумевших фильмах: «Текст» и «Холоп». Затем последовали мелодрама «Марафон желаний» с Кириллом в главной роли и комедийный сериал «ЧУМА!».

Оксана Акиньшина — Ульяна Добровская

Ульяна Добровская — дочь Ренаты Литвиновой. Девушка впервые появилась в кино в 8 лет и уже к 20 годам успела заработать приличную фильмографию, снявшись в трех полнометражных фильмах.