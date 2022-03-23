13 актеров и актрис, которые не получили ни копейки за роли в популярных фильмах

Гонорар актера — это его заработок, от которого мало кто готов добровольно отказаться. Но иногда бывает и иначе. Например, Марк Уолберг не взял за фильм «Боец» ни копейки, а Брюс Уиллис и Джонни Депп вознаграждение за некоторые работы отдавали на благотворительность.

Мы в AdMe.ru изучили финансовые вопросы киноиндустрии и теперь хотим рассказать о знаменитостях, которым роли в фильмах не принесли ни копейки гонорара.

Ребекка Холл и Тимоти Шаламе — «Дождливый день в Нью-Йорке»

Романтическая комедия «Дождливый день в Нью-Йорке» получила преимущественно положительные оценки критиков. Актерский состав был просто блестящим: там, например, появились Тимоти Шаламе, Эль Фэннинг, Джуд Лоу, Ребекка Холл, а также певица Селена Гомес. Кстати, Ребекка и Тимоти отказались от своих гонораров за данный фильм и отдали заработанные средства на благотворительность. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2

Ранвир Сингх — «В поисках Фэнни»

Ранвир Сингх — индийский актер, известный своими работами в фильмах на хинди. Мужчина входит в число самых высокооплачиваемых индийских актеров, а с 2012 года находится в списке 100 самых известных людей Индии по версии Forbes. В фильме «В поисках Фэнни» у актера была эпизодическая роль. Ранвир исполнил ее бесплатно. Более того — он сам и придумал ввести в сюжет персонажа, которого сыграл. Рейтинг IMDb — 5,7

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7

Брэд Питт — «Дэдпул-2»

В фильме «Дэдпул-2» Брэд Питт сыграл за чашку кофе. Это было условием актера: он появится на экране, если Райан Рейнольдс принесет ему напиток. Как позже признавался Рейнольдс, такая просьба была самым удачным вариантом, чтобы дать всем понять, что Питт готов работать бесплатно. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4

Марк Уолберг — «Боец»

Драма «Боец» основана на реальных событиях и рассказывает о двух братьях-боксерах. Фильм был номинирован на «Оскар» и победил в двух номинациях. Зрители тоже с большим интересом встретили картину, а на портале Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма составляет 91%. Главную роль исполнил Марк Уолберг, который отказался от какого-либо гонорара за эту картину. Более того, Марк сам оплачивал услуги диетолога и тренера, ведь для роли ему нужно было как набрать вес, так и быстро привести себя в форму в течение съемок. Актер позже признавался, что снимался во многих фильмах, за которые ему стыдно. А вот «Боец» — это тот проект, в котором Марк безумно хотел появиться на самом деле, и он остался в восторге от своей работы. Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8

Ален Делон — «С Новым годом, мамы!»

Ален Делон — признанная звезда мирового кинематографа. В прошлом году актеру исполнилось 86 лет, и в последние годы он снимается не так часто. Но в 2012 году Делон внезапно появился в комедии «С Новым годом, мамы!». И, как оказалось, не взял за свою работу ни копейки. Актер говорил, что любовь к матери — это самое сильное чувство, и брать деньги за съемки в кино об этом неприлично. Рейтинг IMDb — 6,2

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,3

Джонни Депп, Джуд Лоу, Колин Фаррелл — «Воображариум доктора Парнаса»

Фильм «Воображариум доктора Парнаса» в памяти фанатов омрачен трагедией. Ведь исполнитель главной роли Хит Леджер ушел из жизни во время съемок. Актер исполнял главную роль, и судьба фильма была под вопросом. Режиссер принял решение продолжить съемки и пригласил сразу нескольких голливудских знаменитостей: Джонни Деппа, Джуда Лоу, Колина Фаррелла. Все трое не только сыграли в фильме, но и отказались от гонорара: деньги были переведены на счет дочери Хита Леджера. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «Кинопоиска» — 7

Брюс Уиллис — «Четыре комнаты»

«Четыре комнаты» — это черная комедия родом из 1990-х. Актерскому составу данного фильма можно только позавидовать. Ведь в ленте, например, появились Тим Рот, Антонио Бандерас, Валерия Голино, Мадонна и Брюс Уиллис. С последним связана очень любопытная история: Брюс захотел сниматься бесплатно, и так и поступил. Но его имя не внесли в титры, потому что своим поступком актер нарушил одно из правил Гильдии киноактеров США, членом которой он являлся. Правило требовало, чтобы все роли в фильмах оплачивались. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7

Приянка Чопра и Карина Капур — «Биллу»

Приянка Чопра — одна из самых высокооплачиваемых и популярных индийских знаменитостей. Она настоящая звезда Болливуда и победительница конкурса «Мисс Мира — 2000». В 2009 году актриса снялась в фильме «Биллу». И сделала это совершенно бесплатно. Так же поступила и Карина Капур. Обе девушки отказались от гонораров и вернули чеки, которые им прислали, заявив, что они не хотели бы брать деньги за свою работу. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9

Брюс Уиллис — «Друзья»

Среди фанатов популярна байка о бесплатном появлении Брюса Уиллиса в ситкоме «Друзья». Якобы Брюс снимался вместе со звездой ситкома Мэттью Перри в фильме «9 ярдов» и проиграл последнему спор. Но на самом деле актер получил вознаграждение за съемки в трех эпизодах сериала, однако отдал все заработанные деньги на благотворительность. Интересно, что гонорар актеров в 6-м сезоне «Друзей», в котором и появился Уиллис, составлял $ 125 000 за эпизод. И это значит, например, что Дженнифер Энистон за 3 эпизода разбогатела на $ 375 000, а вот Брюс Уиллис — на $ 0. Рейтинг IMDb — 8,8

Рейтинг «Кинопоиска» — 9,2