13 актеров, которые мечтают забыть свои экранные образы как страшный сон

Некоторым актерам, прямо скажем, не позавидуешь. Перевоплотиться на съемочной площадке в другого человека и без того непросто, а уж если на вас неудобный костюм, в котором можно потерять сознание, или вата во рту, нужная для того, чтобы щеки казались толще, невольно мечтаешь лишь о том, чтобы съемки поскорее закончились. А ведь во время просмотра кино даже не замечаешь, что актеру жарко или неудобно. Вот что значит профессионализм.

Мы в AdMe.ru любим кино, и после того как мы узнали, с каким трудом дались нашим любимым актерам их знаковые роли, мы зауважали их еще больше.

Том Хиддлстон, «Тор»

Британский актер, покоривший сердца зрителей в роли Локи, признается, что костюм хитрого божества было не так-то просто носить. «Было очень жарко. Нас одели в кожаные штаны, нагрудники и пластины для бицепсов, плащ был очень тяжелым. И без того душно, а затем надеваешь еще и рогатую стальную балаклаву — и все тепло, проходящее через ваше тело, не находит выхода».

Кристиан Бейл, «Бэтмен: Начало»

Хотя костюм Бэтмена в этом фильме был определенно более удобным, чем в более ранних экранизациях, он принес актеру немало неприятностей. Бейла ежедневно одевали 3 человека, в костюме, само собой, было жарко, а сам Кристиан признается, что после 6 месяцев съемок он возненавидел свой костюм: тот вызывал настоящую головную боль. «Я использовал боль как топливо для гнева персонажа», — рассказывал позже актер.

Энн Хэтэуэй, «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

«Этот костюм устроил мне какой-то психологический террор: весь год мысли были только о том, как в него влезть. Я 10 месяцев не вылезала из спортзала и не могла понять, как стать одновременно и худой, и сильной», — делится Энн. Возможно, по сравнению с Мишель Пфайффер, которая также играла Женщину-кошку, на ее долю выпало не так много страданий. Но воспоминания у актрисы тоже остались на всю жизнь.

Арнольд Шварценеггер, «Бэтмен и Робин»

Костюм Мистера Фриза представлял реальную угрозу жизни и здоровью актера. Рот персонажа должен был светиться, поэтому в ротовую полость актера клали светодиод. Но как только на него попадала слюна, батареи повреждались, и в рот Арнольда попадала аккумуляторная кислота. Он был ужасно недоволен и кричал: «Отвратительно! Что это у меня во рту?»

Джим Керри, «Гринч — похититель Рождества»

Почти наверняка роль зеленого негодяя стала самой непростой в фильмографии Джима Керри. Актер носил неудобные большие линзы, к которым прилипал искусственный снег, а его облачение в костюм занимало несколько часов. Актер злился и выводил из себя гримера. Для того чтобы помочь Джиму справляться с трудностями, был приглашен эксперт, обучающий агентов разведки. Он смог научить актера принудительно расслабляться.

Дженнифер Лоуренс, «Люди Икс: Первый класс»

Костюм Мистик, конечно, раньше был сложнее в исполнении. Актрисе, игравшей этого персонажа в первой экранизации «Людей Икс», приходилось сидеть в кресле по 12 часов. Дженнифер Лоуренс повезло больше: она носила костюм-трико, ей гримировали меньшую площадь тела, но и здесь не удалось избежать сложностей. Ходить в туалет актрисе можно было лишь при помощи специальной воронки, чтобы не снимать костюм. Синяя краска, которой гримировали Дженнифер, вызывала раздражение кожи и сыпь, и после этого Лоуренс стала носить трико. Однажды, смывая дома остатки грима, Лоуренс испортила ванну в съемной квартире. Та стала синей, и актриса поссорилась из-за этого с домовладельцем.

Тим Карри, «Легенда»

Весь основной актерский состав тратил не по одному часу на переодевание, но Тиму Карри повезло меньше остальных. Он носил тяжелые рога, из-за которых страдал сильными болями в шее. Нанесение грима на тело и лицо занимало около 5 часов, к тому же у Тима начались приступы клаустрофобии. Из-за них он однажды слишком поспешно оторвал грим, повредив при этом кожу, а как-то раз целый час отмокал в ванне, чтобы размягчить клей.

Тофер Грейс, «Человек-паук — 3: Враг в отражении»

Когда актера спросили, оставил ли он на память после съемок клыки своего персонажа, он признался: «Не хочу их больше видеть». Как оказалось, зубные протезы причиняли Тоферу боль. Надеть сам костюм Венома можно было за час, и особого дискомфорта, по словам актера, он не доставлял, разве что в нем было неудобно ходить в туалет. А вот накладные зубы повредили десны Тофера. Хотя он и в этом нашел плюсы: актер сказал, что благодаря этому мог как следует разозлиться, что и требовалось для роли.

Роберт Дауни — младший, «Железный человек»

Актер, отдавший немало лет съемкам в фильмах киновселенной Marvel, вспоминает, как шлем Железного человека буквально ослепил его в первом фильме. «Они хотели по минимуму использовать компьютерную графику, так что я был полностью в костюме, — делится Роберт. — Мне говорят: „Так, Роберт, когда мы скажем „Мотор!“, вы идете вперед“. И я надеваю этот шлем, он закрывается, ничего не видно, а тут еще загораются светодиоды. Я был полностью ослеплен».

Скарлетт Йоханссон, «Мстители»

Йоханссон вспоминает, что трико Наташи Романофф было похоже на гидрокостюм. В нем было так жарко, что в конце дня его приходилось выжимать. Однажды актриса даже заработала тепловой удар с галлюцинациями. Это случилось во время съемок драки на крыше из-за сильного нагрева костюма.

Питер Уэллер, «Робокоп»

Костюм Робокопа был таким тяжелым и так сильно нагревался, что Питер Уэллер терял по 3 фунта в день из-за обезвоживания. В итоге внутри костюма пришлось установить систему охлаждения. Кроме того, в этом облачении актер попросту не смог поместиться в полицейскую машину. Поэтому в сценах, где Робокоп должен был сидеть в автомобиле, его снимали только по пояс.

Левар Бертон, «Стартрек»

Казалось бы, Левар Бертон носил лишь пластинку на глазах — это не громоздкий костюм, в котором жарко и неудобно. Однако даже такая маленькая деталь причиняла актеру сильный дискомфорт: Бертон рассказывает, что практически ничего не видел в этом приборе и постоянно спотыкался о реквизит и технику. Потом визор был перепроектирован и стал еще тяжелее: чтобы он не свалился, его закручивали болтами, которые постоянно давили на виски актера. «Около 6 лет у меня ежедневно болела голова», — вспоминает Левар.

Мэттью Льюис, серия фильмов о Гарри Поттере

Многие знают, что актер, сыгравший Невилла Долгопупса, вырос и превратился в красавчика. Но произошло это гораздо раньше, чем мы думаем. «Перерыв между 2-м и 3-м фильмами был больше обычного — за это время я схуднул, — рассказывает Мэттью. — Мне попробовали набить щеки ватой, затем поместили в рот кусочки губки. Они впитали слюну, это было очень мерзко! Еще туфли на 2 размера больше, пластиковые вставки за ушами, чтобы они торчали вперед, и вставные зубы». Помимо этого, Мэттью носил утолщающий костюм, и воспоминания о нем у актера тоже не самые радужные: «Мне 15 лет, вокруг полно девчонок, а я каждый день ношу эту чертову штуку. Но все думают, что я просто толстый».