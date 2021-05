13 актеров, которые мечтают забыть свои экранные образы как страшный сон

Том Хиддлстон, «Тор»

Кристиан Бейл, «Бэтмен: Начало»

Энн Хэтэуэй, «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Арнольд Шварценеггер, «Бэтмен и Робин»

Джим Керри, «Гринч — похититель Рождества»

Дженнифер Лоуренс, «Люди Икс: Первый класс»

Тим Карри, «Легенда»

Тофер Грейс, «Человек-паук — 3: Враг в отражении»

Роберт Дауни — младший, «Железный человек»

Скарлетт Йоханссон, «Мстители»

Питер Уэллер, «Робокоп»

Левар Бертон, «Стартрек»

Мэттью Льюис, серия фильмов о Гарри Поттере

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros.