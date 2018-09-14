13 актеров, чей талант так же уникален, как и внешность

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый человек неповторим и бесценен. Каждое лицо — это уникальная история, которую лучше не оценивать частями, а принимать целиком, какая она есть. Часто на экране или подиуме можно видеть людей, которые кому-то кажутся далекими от канонов красоты, но режиссеры и модельеры не желают видеть никого другого на их месте.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти актеры добились успеха не из-за того, что соответствовали стандартам мира кино или моды, а потому, что не боялись быть собой.

Винсент Скьявелли

Необычная внешность этого американского актера сицилийского происхождения вызвана синдромом Марфана — наследственной патологией соединительной ткани. Несмотря на болезнь, «человек с грустными глазами», как его называли в Голливуде, успел за свою жизнь сняться в 159 картинах. Фильмы с его участием «Незамужняя женщина», «Привидение», «Амадей» и «Пролетая над гнездом кукушки» номинировались на «Оскар» и последние два его получили. Винсент также был талантливым кулинаром. Он выпустил 3 книги рецептов и множество статей о еде.

Кристен Стюарт

Обладая совсем не голливудской внешностью, Кристен стала главной героиней фэнтезийной саги «Сумерки» и снялась более чем в 50 других фильмах. Она также является лицом модных брендов Chanel и Balenciaga. Об отношении к себе Кристен говорит так: «Только если ты уважаешь и любишь себя, кто-то другой тоже будет это делать».

Стив Бушеми

Глаза навыкат, характерный прищур и плотоядная улыбка — он настолько колоритен, что порой затмевает главных персонажей, играя эпизодическую роль. Стив очень востребованный актер — его фильмография насчитывает почти 160 кинолент. Ему часто достаются роли психопатов и бандитов. В 2011 году он получил «Золотой глобус» за роль главы преступного мира.

Вупи Голдберг

Одна из немногих знаменитостей, удостоенная 4 главных американских наград: «Оскара», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». В ее копилке также имеются 2 «Золотых глобуса», BAFTA и звезда на Аллее славы — все это о Кэрин Элейн Джонсон. Псевдоним «Вупи» произошел от ее детского прозвища «whoopee cushion» (подушка-пердушка).

Майкл Берриман

Актер родился с ангидротической эктодермальной дисплазией. Эта редкая генетическая аномалия приводит к полному отсутствию волос, зубов и ногтей, а также к увеличению лобной кости. Характерная внешность Майкла часто привлекает режиссеров фантастики и фильмов ужасов. За свои 69 лет актер принял участие более чем в 90 фильмах и продолжает сниматься сейчас.

Девон Аоки

Невысокий рост, веснушки и нетипичная азиатская внешность не помешали Девон, в которой смешались японские, немецкие и британские крови, добиться успеха сначала в модельном бизнесе, а потом и в кино. «Определение красоты — это всего лишь вопрос суждений. Для меня настоящая красота имеет мало общего с тем, как выглядит чье-то лицо или тело», — считает Девон, и мы с ней полностью согласны.

Вуди Харрельсон

«Я не Джордж Клуни, но жизнь все еще изумительна», — утверждает Вуди Харрельсон, которого не назовешь голливудским красавчиком, но его харизма и актерский талант позволили ему достичь серьезных успехов в кино. На его счету уже более 90 фильмов.

Ванесса Паради

В 15 лет ее дебютный альбом стал платиновым, в 16 она снялась в кино в главной роли, а в 18 стала лицом Chanel. Внешность этой французской певицы, актрисы и модели далека от привычных канонов, что не мешает Ванессе смело экспериментировать со своими образами.

Марти Фельдман

Выпученные глаза из-за гиперактивности щитовидной железы, неровный нос, пострадавший во время занятий боксом, и неудачная операция на лице после аварии сделали внешность актера столь необычной и узнаваемой. Его герои в большинстве своем комедийного плана, но Марти не только снимался в кино. Он также был режиссером, успешным сценаристом и поэтом.

Риз Уизерспун

Для кого-то она блондинка в законе, кому-то запомнилась ее роль еще в «Плезантвиле». На ее счету более 50 ролей, премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль. «У меня есть целлюлит и растяжки, и я испытываю некий страх перед стандартами Victoria’s Secret. Голливуд — бесконечная гонка, но это бег в никуда. Победы нет. Тебе никогда не победить в соревновании за привлекательность. Мне просто хочется самой стать совершеннее», — говорит Риз. В 2006 году журнал FHM присудил ей 34-е место в рейтинге 100 самых сексуальных женщин мира.

Форест Уитакер

Актер, снявшийся более чем в 120 фильмах, отличается колоритной внешностью и внимательным отношением к каждой роли. Ему присуждены награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми» и многие другие. Однажды Уитакера спросили про его левое веко. Знаете, что он ответил? «Мой глаз? Это генетическая штука. У моего отца так было, теперь у меня есть. Я не задумываюсь об этом и не считаю, что выгляжу хуже или еще что-то. Это просто есть».

Сигурни Уивер

В 14 лет актриса поменяла имя Сьюзен и стала Сигурни. «Я сменила имя, потому что мне не нравилось быть Сью или Сьюзи. Мне казалось, раз я такая высокая, мне нужно имя подлиннее. И что же произошло? Теперь все называют меня Сиг или Сигги». Несмотря на переживания из-за собственного роста (1,82 м), Сигурни снимается в кино вот уже более 40 лет, имеет 2 премии «Золотой глобус» и 80 фильмов за спиной.

Рон Перлман

Первую большую роль Рон сыграл в сериале «Красавица и чудовище». За образ чудовища Винсента он получил «Золотой глобус» как лучший телевизионный актер. Но настоящая слава пришла к нему после роли чертенка Хеллбоя. «Часть меня — это монстр, которого я всегда чувствовал. Можно либо скрываться или бороться с ним, либо принять его и понять, что это все части, которые и делают тебя уникальным, определяют тебя и мотивируют».