12 звездных малышей, которые изменились до неузнаваемости

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Совсем недавно мы умилялись пухленьким малышам на руках Брэда Питта и Анджелины Джоли, находили у Лурдес Марии общие черты с ее восхитительной мамой — Мадонной. Но время бежит, и вот малыши уже прощаются с последними минутами детства. AdMe.ru собрал фото 12 детей, которые уже одной ногой во взрослой жизни и скоро засияют, как их звездные родители.

Эва Габо Андерсон (Милла Йовович и Пол Уильям Скотт Андерсон)

Несмотря на свой юный возраст, малышка Эва уже уверенно шагает навстречу модельному бизнесу. Звездные мама и дочка частенько позируют для таких глянцев, как Cookie Magazine, Vogue, а год назад харизматичные Милла и Эва украсили обложку лимитированного выпуска издания VS. Magazine.

Захара Марли Джоли-Питт (Анджелина Джоли и Брэд Питт)

Захара стала частичкой семьи Джоли-Питт еще в 2005 году: от малышки отказались все родственники, и Джоли стала единственной, кто захотел подарить любовь маленькой истощенной девочке из Эфиопии. Спустя 10 лет Захару стала разыскивать биологическая мама, чем всех сильно удивила. Девочка все же была рада познакомиться с мамой и хочет продолжать общаться в будущем.

Лили-Роуз Мелоди Депп (Ванесса Паради и Джонни Депп)

Лили-Роуз, вдохновленная талантливыми родителями, развивается в актерском и модельном бизнесе. К своему совершеннолетию Лили успела появиться в таких картинах, как «Бивень», «Йоганутые», а на будущее оставила еще парочку интересных проектов. Помимо нескончаемых фотосессий, дерзких образов, она стала осязаемой музой для самого Карла Лагерфельда.

Джеймс Уилки Бродерик (Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик)

14-летний Джеймс — самый взрослый ребенок в большой счастливой семье Бродерик. Мальчик, как и полагается в модной семье, перенимает стиль и вкус у звездных мамы и папы.

Лурдес Мария Чикконе-Леон (Мадонна и Карлос Леон)

Яркая, дерзкая, эксцентричная Лурдес как продолжение зажигательной Мадонны. Еще в 14 лет вместе с мамой она запустила собственный бренд одежды Material Girl, а к 20 годам решила попробовать себя в театральном искусстве и музыке. Желаем удачи многообещающей Лурдес. У нее наверняка все получится!

Шайло Нувель Джоли-Питт (Анджелина Джоли и Брэд Питт)

Еще одна звездочка семьи Джоли-Питт отметила в этом году 11-летие. Девочка уже растет маленькой копией Анджелины — пухлые губы, прямой нос. Несмотря на ярко выраженную женственность, Шайло ассоциирует себя с мальчиком и даже подумывает сменить пол.

Джейден Смит (Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит)

Когда вы в последний раз видели харизматичного мальчугана из картины «Каратэ-пацан»? Да вот же он! 19-летний актер, танцор, рэп-исполнитель и просто сын Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

Мадлен Уэст Духовны (Дэвид Духовны и Теа Леони)

17-летнюю Мадлен можно смело назвать примерной дочуркой: учится на отлично, занимается спортом, любит фотографировать, а еще периодически заглядывает к своему талантливому папе на концерты.

Бруклин Бекхэм (Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм)

Футболист, фотомодель и актер — все это об одном человеке — Бруклине Бекхэме. За что бы парень ни взялся — все у него получается. Несмотря на скептический настрой многих знакомых, Бруклин осуществил свою детскую мечту — стал фотографом. В 17 лет он снял рекламную кампанию парфюма «Brit» от Burberry и до сих пор развивает свой талант.

Ава Элизабет Филлипп (Риз Уизерспун и Райан Филлипп)

Ава Элизабет как две капли воды похожа на свою знаменитую маму Риз Уизерспун. Сейчас девочка учится в художественной школе THE SCHOOL OF FINE ARTS и ее работы можно оценить на личной страничке в Instagram. Кто знает, возможно, в будущем мы узнаем Аву как талантливую художницу.

Фрэнсис Бин Кобейн (Курт Кобейн и Кортни Лав)

Вот кто действительно вырос неожиданно и незаметно, так это малышка Фрэнсис — единственная дочь безумной пары Курта и Кортни. 24-летняя девушка может похвастаться не только эффектной внешностью, но и удивительным талантом — Фрэнсис пишет гениальные картины.

Мэддокс Шиван Джоли-Питт (Анджелина Джоли и Брэд Питт)

Мэддоксу совсем недавно исполнилось 16 лет, а за его плечами не только отличное знание трех языков: английского, французского и кхмерского, но и уникальный опыт в кинематографе — вместе со своей популярной мамой Мэддокс работал над фильмом «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи».