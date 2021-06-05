12 звезд, которые снялись в десятках фильмов, но будто бы в одной и той же роли

Есть актеры, которые способны превратиться в совершенно другого человека ради роли — взять хотя бы Кристиана Бейла, который то экстремально худеет, то в короткие сроки обзаводится внушительной мускулатурой. Но некоторым труженикам кино на такие жертвы идти не нужно, ведь все их персонажи сильно схожи между собой.

AdMe.ru публикует подборку актеров и актрис, которые выбрали для себя одно амплуа и преуспели в нем. Мы уверены, что для того, чтобы годами не выходить из одного образа, тоже нужен немалый талант.

Меган Фокс — обольстительная красавица

Громкая слава пришла к Меган после роли в «Трансформерах», но и до этого момента все ее роли походили одна на другую. Практически любой персонаж, которого играет Меган, — это роковая соблазнительница, способная покорять мужчин одним взглядом. Впрочем, вопреки своему экранному образу, в жизни актриса — человек тихий, даже замкнутый, и без бурной личной жизни. Где можно увидеть: «Трансформеры», «Джона Хекс», «Зеровилль».

Крис Прэтт — глуповатый, но милый парень с добрыми намерениями

Абсолютно неважно, играет Крис сотрудника департамента парков и зон отдыха или Звездного Лорда. У каждого его персонажа будут общие черты — это непременно остроумный, обаятельный, но не слишком находчивый парень. Где можно увидеть: сериал «Парки и зоны отдыха», «Стражи Галактики», «Мир юрского периода».

Анджелина Джоли — бесстрашная красотка

В фильмографии актрисы есть и прекрасные драматические роли — например, в картине «Прерванная жизнь». Но запомнилась Анджелина зрителям не ролью социопатки, а в амплуа бесстрашной красавицы. Она то храбро сражается с каменными статуями в храме, как в «Расхитительнице гробниц» в 2001 году, то играет наемного агента Джейн Смит в фильме «Мистер и миссис Смит» в 2005-м, а в 2021 году Marvel показали тизер нового фильма, где Джоли сыграет супергероиню. Где можно увидеть: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Мистер и миссис Смит», «Вечные».

Джеки Чан — добродушный, простоватый парень, который отлично дерется

Актер даже отказывался от ролей злодеев, которые ему предлагали, чтобы не испортить свой образ добряка-силача. Несколько отрицательных ролей он все же сыграл — например, в фильме «Кулак ярости». Но таких картин, где Джеки играет негодяя, всего несколько, в то время как на счету актера почти 200 сыгранных ролей в одном амплуа. Где можно увидеть: «Смокинг», «Час пик», «Отпетые напарники».

Одри Тоту — романтичная чудачка

Большинству зрителей Одри Тоту известна благодаря роли фантазерки Амели, и можно смело сказать, что в любом сыгранном ею образе есть что-то от этой героини. Все ее персонажи — девушки на своей волне, этакие романтичные любительницы спонтанных решений. Героини Одри то ищут по всему городу владельца шкатулки с секретами, то вдруг меняют место жительства и сбегают от мужа, прихватив детей. Где можно увидеть: «Амели», «Просто вместе», «Китайская головоломка».

Барбара Херши — негодяйка

Элегантной красавице Барбаре Херши прекрасно удаются роли циничных, расчетливых дамочек. Их она играет с начала актерской карьеры и до сих пор: одна из последних таких стервозных ролей — это Кора Миллс, Королева Червей в сериале «Однажды в сказке». Где можно увидеть: «Самородок», «Ханна и ее сестры», сериал «Однажды в сказке».

Джуд Лоу — обаятельный красавчик

Джуду Лоу частенько достается роль симпатяги, в которого легко влюбляются девушки. Первые успешные роли в кино во многом определили его амплуа, за рамки которого он не торопится выходить по сей день. В копилке Джуда Лоу есть и другие роли — например, в фильме «Проклятый путь», но они не на слуху у поклонников. И даже если Джуд играет древнего вампира, как в картине «Мудрость крокодилов», это будет не наводящий страх упырь, а неотразимый красавец. Где можно увидеть: «Я люблю тебя, я тебя не люблю», «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», «Мои черничные ночи».

Кэмерон Диас — милая соседка

В большинстве своих ранних фильмов Кэмерон играет этакую «girl next door» — очаровательную, симпатичную, легкую на подъем девушку, любящую развлечения и новые знакомства. Немалую часть ее фильмографии составляют как раз романтические комедии, где такой типаж приходится кстати. Став старше, актриса попробовала себя и в драматических фильмах, и в триллерах, но зрителям она все равно запомнилась озорной непосредственной девчонкой. Где можно увидеть: «Все без ума от Мэри», «Милашка», «Подальше от тебя».

Зак Эфрон — самоуверенный мажор

Фильмы, в которых играет Зак Эфрон, могут быть разными: от пошлых комедий до весьма серьезных драм, но вот герои, которых приходится изображать актеру, все как на подбор обаятельные богатые парни с дурным характером, легко цепляющие девчонок. Где можно увидеть: «Величайший шоумен», «128 ударов сердца в минуту», «Любой ценой».

Ширли Темпл — юный ангелочек

Карьера Ширли Темлп началась очень рано, и все детство она играла очаровательную девочку — настоящего юного ангела с кудряшками и улыбкой. После этих ролей ее карьера пошла на спад: актриса выросла и для детских ролей уже не годилась. Так что Ширли навсегда запомнилась поклонникам как маленькая девочка, а во взрослой жизни интерес к ней заметно угас. Где можно увидеть: «Синяя птица», «Маленькая принцесса», «За углом».

Мэрилин Монро — вечная Душечка

В большинстве фильмов главная блондинка Голливуда играет недалеких очаровательных красоток, одним взглядом сводящих мужчин с ума, — таких, как Душечка в картине «В джазе только девушки». Хотя в других ее фильмах никакой Душечки и нет, все героини Монро похожи одна на другую — тоже миловидные, легкомысленные блондинки. Ни для кого не секрет, что в жизни актриса была далеко не глупышкой, но образ шел впереди нее, и серьезных ролей ей долго не предлагали. Где можно увидеть: «В джазе только девушки», «Зуд седьмого года», «Джентльмены предпочитают блондинок».

Кейт Бланшетт — леди благородных кровей

За свою актерскую карьеру Кейт Бланшетт аж дважды сыграла королеву Елизавету I, а фильмов, в которых ее героиня имеет благородное происхождение и завидное положение, и того больше. Она то эльфийская владычица, то знатная леди — супруга министра, то супруга короля, как в «Золушке». Где можно увидеть: серия фильмов «Властелин колец», «Идеальный муж», «Золотой век».