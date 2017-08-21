12 сильных актеров, которых мы помним еще детьми

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Все-таки кинематограф вне всяких временных рамок. На наших глазах актеры взрослеют, женятся и получают «Оскары». А мы можем спокойно сесть, включить фильм 90-х годов, где нашему любимчику 13 лет, и повернуть время вспять. Так, AdMe.ru вспомнил 10 звезд, которые начали сниматься, когда были еще маленькими. Эх, будто все это было вчера.

Хилари Дафф

Мы помним ее в роли Лиззи Магуайр из одноименного сериала, а потом и фильма. А ведь красавица Хилари Дафф начала сниматься еще в 6 лет. Малышке Венди из фильма «Каспер встречает Венди» в сентябре исполнится 30 лет. Актриса продолжает играть в сериалах и воспитывает 5-летнего малыша Луку.

Натали Портман

Самый первый фильм, в котором снялась Портман, — «Леон», и мы надолго запомнили подростка с каре и челкой. Дальше — больше: «Схватка», «Красивые девушки» и, конечно, «Звездные войны», где юная Натали сыграла королеву Амидалу. На счету 36-летней обладательницы премии «Оскар» почти 50 фильмов, и она не собирается останавливаться. Зрители ждут не дождутся премьеры фильма «Аннигиляция», где актриса сыграет одну из главных ролей.

Дэниел Рэдклифф

«Гарри Поттеру» в июле стукнуло 28 лет! Дэниел Рэдклифф медленно, но упорно уходит от навязанного амплуа юного волшебника. Актер предпочитает сниматься в разноплановых фильмах и мастерски становится то писателем бит-поколения, то помощником Франкенштейна. И между прочим, первой киноработой Дэниела была вовсе роль не «мальчика, который выжил», а сиротки Дэвида Копперфильда из одноименного мини-сериала.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Кумиров миллионов девочек по всему миру близняшек Олсен уже давно можно различить. Знаменитые с младенческого возраста (в сериале «Полный дом» сестры начали сниматься, когда им еще не было и года), Эшли и Мэри-Кейт подарили много чудесных комедий. Сейчас звезды выпускают одежду и даже имеют награду «Дизайнеры года».

Линдси Лохан

Эта яркая девушка ворвалась в мир кино с фильмом «Ловушка для родителей», где сыграла двух близняшек, которых разлучили в детстве. 31-летняя актриса давно не мелькала на больших экранах, но в этом году выйдет фильм «Тени внутри нас» с Лохан в главной роли.

Кристиан Бейл

Все началось с рекламы зернового хлеба, когда Кристиану Бейлу было 9 лет, а сейчас он обладатель премии «Оскар». Бейл известен своими перевоплощениями из силача в аскета и обратно, а также мастерской актерской игрой. Число фильмов, в которых он сыграл, доходит до 50, и мы надеемся, что это не предел.

Кирстен Данст

35-летнюю актрису мы ассоциируем и с юной подругой Человека-паука Мэри-Джейн, и с блестящей королевой Марией-Антуанеттой. Однако кинокарьера Кирстен Данст началась в 1989 году, когда ей было 7 лет. Тогда она озвучила Кики в мультфильме «Ведьмина служба доставки». Сейчас Данст имеет «пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля — актриса получила эту награду в 2011 году за лучшую женскую роль (фильм «Меланхолия»).

Дакота Фэннинг

Малышке Рэйчел из «Войны миров» и добрейшей Ферн из «Паутины Шарлотты» без малого 23 года. Дакота начинала свой актерских путь с сериалов, но вскоре стала получать роли второго плана в большом кино. «Городские девчонки» стал первым фильмом, где Фэннинг сыграла одну из главных ролей. График актерской работы расписан у девушки на несколько лет вперед.

Джейк Джилленхол

Красавчик Джейк Джилленхол также начал свою актерскую карьеру в детстве. Еще в 1991 году он снялся в фильме «Городские пижоны» в роли Дэнни, сына одного из главных героев. Пару раз отец Джейка, известный режиссер Стивен Джилленхол, давал сыну с дочкой небольшие роли в своем кино. Сейчас младший Джилленхол — один из самых востребованных актеров Голливуда.

Эмма Уотсон

Умная «Гермиона» в жизни тоже не стоит на месте: Эмма Уотсон медленно, но верно покоряет Голливуд. Красавица в диснеевском фильме «Красавица и чудовище», храбрая подруга журналиста в фильме «Колония Дигнидад» — новые роли раскрывают 27-летнюю Уотсон с разных сторон. Не только актерское мастерство, но и отличное чувство стиля Эммы привлекают к себе внимание. Девушка стала самой молодой героиней обложки журнала Vogue.

Кристина Риччи