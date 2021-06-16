12 звезд, которые появились в кадре на считанные минуты, но отхватили за это «Оскар»

Статуэтка «Оскар» — самая престижная кинопремия в Голливуде и чуть ли не во всем мире. Ради нее многие актеры и актрисы трудятся не покладая рук десятки лет. Но даже такое упорство не всегда приносит долгожданную награду. А бывает и так, что премия присуждается всего за пару десятков минут экранного времени. Зато какого — взять, к примеру, Энтони Хопкинкса в «Молчании ягнят».

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из лауреатов премии «Оскар» получил награду за рекордно короткое время в кадре. И поняли, что настоящий талант не может остаться незамеченным, даже если задержится перед нашими взглядами всего на несколько минут.

Джаред Лето — «Далласский клуб покупателей», 21 минута

Джаред Лето получил премию за лучшую мужскую роль второго плана за свою живую игру в «Далласском клубе покупателей» в 2014 году. У Лето была всего 21 минута экранного времени (примерно 19 % фильма), но его роль запомнилась зрителям надолго.

Тильда Суинтон — «Майкл Клейтон», 18 минут

Тильда Суинтон привносит особый шарм в каждую картину, в которой снимается. Но, несмотря на впечатляющие актерские способности, она лишь однажды была номинирована на «Оскар». Так было до ее роли в «Майкле Клейтоне». В этом фильме ей удалось создать образ абсолютно реалистичного злодея всего за 18 минут. Короткое экранное время вовсе не помешало ей завершить этот проект с золотой статуэткой в руках.

Ли Грант — «Шампунь», 18 минут

«Шампунь» был третьей попыткой Ли Грант заполучить «Оскар», и в этот раз она преуспела. К сожалению, несмотря на все награды, «Шампунь» не удостоился должной популярности. А ведь после выхода фильм стал настоящим хитом, собрав почти $ 50 млн в прокате (огромная сумма по тогдашним меркам).

Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят», 16 минут

Фильм «Молчание ягнят» (1991) в свое время сорвал куш. Он был удостоен целых 5 премий «Оскар»: лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучшая женская роль (Джоди Фостер); а за лучшую мужскую роль статуэткой был награжден Энтони Хопкинс, который провел в кадре всего 16 минут и запомнился нам на всю жизнь.

Энн Хэтэуэй — «Отверженные», 15 минут

Американская актриса завоевала статуэтку благодаря роли в фильме «Отверженные». Энн появилась на экране всего на 15 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы выиграть не только «Оскар», но и «Золотой глобус» и премию BAFTA, на которые они была номинирована как лучшая актриса второго плана.

Ким Бейсингер — «Секреты Лос-Анджелеса», 15 минут

В 1995 году Ким Бейсингер взяла перерыв в карьере на пару лет, но скоро режиссер Кертис Хэнсон разыскал ее и убедил принять участие в картине «Секреты Лос-Анджелеса». В конце концов звезда согласилась и сделала из своего персонажа нечто гораздо большее, чем просто картонную блондинку. Своим коротким, но выдающимся выступлением Бейсингер привлекла внимание Американской киноакадемии, что принесло ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Пенелопа Крус — «Вики Кристина Барселона», 15 минут

Многие фильмы Вуди Аллена 2000-х годов были со временем забыты. Картину «Вики Кристина Барселона» ждала бы та же участь, если бы не один момент — в нем есть оскароносная игра Пенелопы Крус. Актриса появляется всего на 15 минут, но каждая из ее сцен — нечто потрясающее. Несмотря на то, что ей пришлось столкнуться с серьезными соперницами, такими как Эми Адамс и Виола Дэвис, нет ничего удивительного в том, что Крус таки завоевала заветную статуэтку.

Джейсон Робардс — «Вся президентская рать», 14 минут

1976-й был невероятным годом для кино. К 49-й церемонии вручения премии «Оскар» жюри оказалось перед труднейшим выбором: Нед Битти, Лоренс Оливье, Берджесс Мередит, Берт Янг и другие. Но когда все голоса были отданы, маленькая золотая статуэтка досталась Джейсону Робардсу за его незабываемое исполнение в фильме «Вся президентская рать», длившееся всего 14 минут.

Ингрид Бергман — «Убийство в Восточном экспрессе», 14 минут

Шведская актриса была частью золотого века Голливуда. Она взяла 3 «Оскара» за свою карьеру, последний из которых был в 1974 году в номинации «Лучшая актриса второго плана» в фильме «Убийство в Восточном экспрессе». Бергман была на экране всего 14 минут 18 секунд, то есть примерно 10 % от 128-минутного фильма.

Алан Аркин — «Маленькая мисс Счастье», 14 минут

Алан Аркин — один из тех актеров, которые заслужили награду задолго до того, как наконец получили ее. К счастью, Аркин завоевал свой трофей на 79-й церемонии вручения премии «Оскар» за роль в фильме «Маленькая мисс Счастье». Великолепная игра Аркина длится лишь 14 минут, за которые он доказал, что определенно достоин этой чести.

Джуди Денч — «Влюбленный Шекспир», 8 минут

Во время 71-й церемонии вручения премии «Оскар» Джуди Денч получила приз за свое исполнение роли королевы Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир». Принимая статуэтку, Денч шутя отметила краткость своей роли: «У меня такое чувство, что за 8 минут на экране мне полагается лишь кусочек награды».

Беатрис Стрейт — «Телесеть», 5 минут

В драме 1976 года «Телесеть» Беатрис Стрейт изобразила женщину, которая обнаруживает, что муж ей изменяет и жизнь, которую она знает, теперь окончена. Стрейт появилась в фильме на каких-то 5 минут, но ее душераздирающее исполнение принесло ей «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».