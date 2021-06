12 звезд, которые появились в кадре на считанные минуты, но отхватили за это «Оскар»

Джаред Лето — «Далласский клуб покупателей», 21 минута

Тильда Суинтон — «Майкл Клейтон», 18 минут

Ли Грант — «Шампунь», 18 минут

Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят», 16 минут

Энн Хэтэуэй — «Отверженные», 15 минут

Ким Бейсингер — «Секреты Лос-Анджелеса», 15 минут

Пенелопа Крус — «Вики Кристина Барселона», 15 минут

Джейсон Робардс — «Вся президентская рать», 14 минут

Ингрид Бергман — «Убийство в Восточном экспрессе», 14 минут

Алан Аркин — «Маленькая мисс Счастье», 14 минут

Джуди Денч — «Влюбленный Шекспир», 8 минут

Беатрис Стрейт — «Телесеть», 5 минут

Фото на превью The Silence of the Lambs / Orion Pictures