12 звезд кино, которым говорили, что они некрасивы для этой профессии

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Сегодня, смотря на многих успешных знаменитостей, сложно представить, что когда-то им отказывали в работе из-за особенностей внешности. Кейт Уинслет — общепризнанная красавица, Софи Лорен — икона стиля, Бенедикт Камбербэтч — один из самых привлекательных мужчин планеты. Этим людям удалось превратить в изюминку то, что в начале творческого пути воспринимали как недостаток.

AdMe.ru считает, что каждый из нас красив. Но чтобы это понять, нужно себя полюбить так же сильно, как герои этой подборки.

1. Дженнифер Лоуренс

На 25-м ежегодном мероприятии «Женщины в Голливуде» лауреат премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс выступила с речью, которой поразила многих. Она рассказала, каким унижениям подверглась в начале своей карьеры. По словам актрисы, продюсеры утверждали, что она толстая, требовали сбросить 7 кг за 2 недели. Для наглядности картины Лоуренс заставили раздеться и встать в один ряд с 5 девушками значительно более хрупкой комплекции.

2. Кэт Деннингс

Известная по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Клава, давай!» Кэт Деннингс рассказывает, что ей продюсеры с какими только формулировками ни отказывали. И зубы предлагали заменить, и волосы перекрасить, и в избыточном весе обвиняли. А однажды даже указали на «не тот цвет кожи».

3. Мэрил Стрип

Одна из самых титулованных актрис мира Мэрил Стрип начинала свой профессиональный путь в 1970-х годах. Она пробовалась на роль в фильме «Кинг-Конг», однако ей отказали, потому что «она некрасивая». Именно так аргументировал свое решение продюсер картины. Тогда, говорит Мэрил, перед ней встал вопрос: поверить хаму или нет? Она приняла решение продолжить искать свою роль и того, кто оценит ее внешние и актерские данные. Сегодня актриса — трехкратная обладательница премии «Оскар».

4. Сара Джессика Паркер

В отличие от вышеупомянутых дам, Саре Джессике Паркер приходится слышать негативные комментарии в адрес своей внешности по сей день. Актрису неоднократно включали в списки самых непривлекательных женщин Голливуда. Однако ее терпение лопнуло в 2007 году, после выхода в журнале Maxim рейтинга самых несексуальных дам, где ей дали первое место. Сара честно призналась, что такие статьи задевают и ее саму, и супруга — актера Мэттью Бродерика.

5. Бритни Спирс

В том же рейтинге Maxim оказалась и Бритни Спирс. По мнению автора, бывшая принцесса поп-музыки в 2007 году занимала 5-е место в списке самых несексуальных женщин. Певицу тогда обсуждал весь мир, после того как она побрилась налысо и легла в реабилитационный центр. Бритни не сломалась, прошла лечение, вернулась на сцену. Сегодня она успешно выступает, выпустила 9-й студийный альбом.

6. Хилари Суонк

Несколько лет назад в интервью на радиостанции Лос-Анджелеса ведущий эфира назвал Хилари Суонк некрасивой, спросив, не мешает ли этот факт ей в работе. Актриса была возмущена постановкой вопроса, но, сдержав эмоции, ответила, что играет «живых людей, у которых тоже есть недостатки».

7. Вайнона Райдер

Вайнона Райдер считается одной из самых восхитительных брюнеток Голливуда, однако в начале своей актерской карьеры девушке пришлось усомниться в своей внешности. По воспоминаниям актрисы, на одном из прослушиваний Вайнону остановил директор кастинга и попросил уйти, потому что Райдер недостаточно хороша для кино. К счастью, его слова не сломили барышню: она стала звездой Голливуда.

8. Кейт Уинслет

Выступая на благотворительном мероприятии в прошлом году перед тысячами подростков, Кейт Уинслет подняла тему травли детей в школе. Она рассказала, что одноклассники ее дразнили, запирали в шкафу. Позже актрисе сулили в кино исключительно роли толстушек. По ее признанию, перебороть в себе страх и продолжать стремиться к цели стоило девушке многого. В день, когда Кейт утвердили на роль в «Титанике», она поняла, что все было не зря.

9. Бенедикт Камбербэтч

Не только женскую внешность обсуждают и осуждают. Порой достается и мужчинам. Сегодня сложно себе представить более органичного исполнителя роли Шерлока Холмса, чем Камбербэтч. А когда проект только запускали, кандидатуру Бенедикта чуть было не забраковали с формулировкой «недостаточно сексуален». Однако продюсеры все же смогли отстоять британца с необычной внешностью.

10. Кира Найтли

По словам актрисы, чем более успешной она становилась в Голливуде, тем больше раздражала публику, особенно журналистов. Кире Найтли то и дело в интервью задавали неудобные вопросы касательно ее внешности: излишняя худоба, неправильная форма губ. Это привело к тому, что девушке пришлось занять оборонительную позицию по отношению к СМИ. Найтли перестала отвечать на подобные выпады и полностью игнорировала расспросы касательно личной жизни.

11. Лиа Мишель

Еще одна актриса, которая в начале карьеры усомнилась в своей красоте, — Лиа Мишель. Продюсеры сулили ей успех только после того, как девушка изменит форму носа, но она отказалась. Позже Лиа вспоминала: «Я усвоила урок: люди будут говорить то, что они хотят. Главное — помнить, кто я. Я неидеальна».

12. Софи Лорен

Голливудская икона стиля Софи Лорен, представьте себе, в молодости тоже столкнулась с критикой. От начинающей актрисы требовали согласиться на пластические операции по уменьшению носа и коррекции формы губ. Однако итальянка заявила: «Мне нравится мое лицо. Если вас не устраивает мой нос, я возвращаюсь домой!» Создателям картины пришлось пойти навстречу темпераментной леди.

«Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных», — сказала однажды Софи Лорен. Согласны с таким мнением?