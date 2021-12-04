12 звезд Голливуда, которым, как и нам, пришлось потрудиться, чтобы свободно заговорить по-английски

Когда смотришь на актеров Голливуда в популярных фильмах, кажется, что большинство из них с рождения говорит на английском. И даже зависть берет из-за того, что нам приходится его учить, если хочется смотреть кино в оригинале, а они просто разговаривают, и все. Но на самом деле и среди актеров есть те, кому пришлось постараться и выучить неправильные и фразовые глаголы, чтобы занять свое место среди звезд.

AdMe.ru разузнал, какой язык является родным для любимых актеров и актрис.

Николай Костер-Вальдау

Николай, наиболее известный нам по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», родился в городе Рудкебинг, в Дании, его родной язык, соответственно, датский. Он учился в датской современной школе театра и танца и уже с 1994 года снимался в кино.

Галь Гадот

Исполнительница роли Чудо-женщины родилась в городе Питах-Тиква, в Израиле, родной язык — иврит. До того как сыграть супергероиню, она 12 лет занималась танцами, выиграла конкурс «Мисс Израиль — 2004», была лицом рекламных кампаний Gucci и Jaguar и сыграла в нескольких фильмах. И хотя она начала учить английский уже в третьем классе, у нее до сих пор есть акцент.

Мадс Миккельсен

Мадс родился в Копенгагене. До того как стать актером, Миккельсен 10 лет занимался танцами, а в юности гимнастикой и легкой атлетикой. Кроме английского и родного датского, актер знает еще и шведский язык.

Аня Тейлор-Джой

Несмотря на то, что Аня родилась в Майами, по происхождению она не американка: ее семья просто отдыхала в это время на побережье. Первые годы жизни Тейлор-Джой провела в Аргентине, ее родной язык — испанский. Только когда девочке исполнилось 6 лет, родители решили переехать в Лондон, где будущей актрисе пришлось выучить английский.

Сандра Буллок

Сандра родилась в Вашингтоне, но до 12 лет жила не в Америке, а сначала в Германии (в Нюрнберге), а после — в Австрии (в Вене). Так что первым языком для нее стал немецкий. В детстве Сандра занималась пением и балетом.

Шарлиз Терон

Родилась Шарлиз в Южной Африке, в городе Бенони. Она из семьи африканеров — этнической группы, происходящей из голландцев, прибывших к мысу Доброй Надежды в XVII–XVIII веке. Все детство Терон провела в Африке, и первым языком ее был африкаанс.

Мила Кунис

Родной язык для Милы и всей ее семьи — русский. Родилась она в городе Черновцы, мама работала учителем физики, а папа — таксистом, хотя и был инженером-механиком по образованию. Но когда девочке исполнилось 7, родители решили переехать в Лос-Анджелес.

Натали Портман

Натали родилась в Иерусалиме, ее родной язык — иврит. Когда Портман была еще ребенком, ее семья несколько раз переезжала и в итоге обосновалась на Лонг-Айленде. Еще с детства Натали интересовалась искусством: занималась балетом и современным танцем.

Диана Крюгер

Диана известна нам ролью Елены в «Трое» или, например, доктора Абигейл Чейз в фильме «Сокровище нации». А вот то, что ее родной язык — немецкий, знают не все. А еще в детстве она хотела стать балериной, но травма колена вынудила Крюгер отказаться от мечты.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд родился в небольшой австрийской деревушке Тал. Родной язык актера — немецкий. Его влияние на произношение Шварценеггера оказалось таким сильным, что некоторые его роли в начале карьеры даже переозвучивал другой человек.

Нина Добрев

Звезда «Дневников вампира» родилась в Софии, столице Болгарии. И хотя семья переехала в Торонто, когда Нине было всего 2 года, языком, на котором она заговорила, является именно болгарский.

Мелани Лоран

Мелани — парижанка. Овладеть английским языком ей пришлось, когда Тарантино утвердил ее на роль в «Бесславных ублюдках», так как она сказала ему, что свободно говорит по-английски. В одном из интервью Лоран призналась, что просто смотрела сериал «Сплетница», поставив на повтор. Видимо, метод оказался эффективным.