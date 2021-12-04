AdMe
AdMe

12 звезд Голливуда, которым, как и нам, пришлось потрудиться, чтобы свободно заговорить по-английски

----

Когда смотришь на актеров Голливуда в популярных фильмах, кажется, что большинство из них с рождения говорит на английском. И даже зависть берет из-за того, что нам приходится его учить, если хочется смотреть кино в оригинале, а они просто разговаривают, и все. Но на самом деле и среди актеров есть те, кому пришлось постараться и выучить неправильные и фразовые глаголы, чтобы занять свое место среди звезд.

AdMe.ru разузнал, какой язык является родным для любимых актеров и актрис.

Николай Костер-Вальдау

Николай, наиболее известный нам по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», родился в городе Рудкебинг, в Дании, его родной язык, соответственно, датский. Он учился в датской современной школе театра и танца и уже с 1994 года снимался в кино.

Галь Гадот

Исполнительница роли Чудо-женщины родилась в городе Питах-Тиква, в Израиле, родной язык — иврит. До того как сыграть супергероиню, она 12 лет занималась танцами, выиграла конкурс «Мисс Израиль — 2004», была лицом рекламных кампаний Gucci и Jaguar и сыграла в нескольких фильмах. И хотя она начала учить английский уже в третьем классе, у нее до сих пор есть акцент.

Мадс Миккельсен

Мадс родился в Копенгагене. До того как стать актером, Миккельсен 10 лет занимался танцами, а в юности гимнастикой и легкой атлетикой. Кроме английского и родного датского, актер знает еще и шведский язык.

Аня Тейлор-Джой

Несмотря на то, что Аня родилась в Майами, по происхождению она не американка: ее семья просто отдыхала в это время на побережье. Первые годы жизни Тейлор-Джой провела в Аргентине, ее родной язык — испанский. Только когда девочке исполнилось 6 лет, родители решили переехать в Лондон, где будущей актрисе пришлось выучить английский.

Сандра Буллок

Сандра родилась в Вашингтоне, но до 12 лет жила не в Америке, а сначала в Германии (в Нюрнберге), а после — в Австрии (в Вене). Так что первым языком для нее стал немецкий. В детстве Сандра занималась пением и балетом.

Шарлиз Терон

Родилась Шарлиз в Южной Африке, в городе Бенони. Она из семьи африканеров — этнической группы, происходящей из голландцев, прибывших к мысу Доброй Надежды в XVII–XVIII веке. Все детство Терон провела в Африке, и первым языком ее был африкаанс.

Мила Кунис

Родной язык для Милы и всей ее семьи — русский. Родилась она в городе Черновцы, мама работала учителем физики, а папа — таксистом, хотя и был инженером-механиком по образованию. Но когда девочке исполнилось 7, родители решили переехать в Лос-Анджелес.

Натали Портман

Натали родилась в Иерусалиме, ее родной язык — иврит. Когда Портман была еще ребенком, ее семья несколько раз переезжала и в итоге обосновалась на Лонг-Айленде. Еще с детства Натали интересовалась искусством: занималась балетом и современным танцем.

Диана Крюгер

Диана известна нам ролью Елены в «Трое» или, например, доктора Абигейл Чейз в фильме «Сокровище нации». А вот то, что ее родной язык — немецкий, знают не все. А еще в детстве она хотела стать балериной, но травма колена вынудила Крюгер отказаться от мечты.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд родился в небольшой австрийской деревушке Тал. Родной язык актера — немецкий. Его влияние на произношение Шварценеггера оказалось таким сильным, что некоторые его роли в начале карьеры даже переозвучивал другой человек.

Нина Добрев

Звезда «Дневников вампира» родилась в Софии, столице Болгарии. И хотя семья переехала в Торонто, когда Нине было всего 2 года, языком, на котором она заговорила, является именно болгарский.

Мелани Лоран

Мелани — парижанка. Овладеть английским языком ей пришлось, когда Тарантино утвердил ее на роль в «Бесславных ублюдках», так как она сказала ему, что свободно говорит по-английски. В одном из интервью Лоран призналась, что просто смотрела сериал «Сплетница», поставив на повтор. Видимо, метод оказался эффективным.

Есть ли среди ваших любимых актеров те, чей родной язык может удивить?

Фото на превью Invision / Invision / East News, AFP / East News
----
Поделиться этой статьёй