12 звезд-бунтарей, которые нарушили дресс-код красных дорожек и даже не подумали смутиться

Дресс-код на церемониях вручения кинопремий, фестивалях, музыкальных мероприятиях и кинопремьерах бывает разный: где-то более строгий, где-то менее. Но некоторые знаменитости набираются смелости и отдают предпочтение нетрадиционным образам, которыми запоминаются многим зрителям. Кто-то делает это для того, чтобы донести до публики какое-либо заявление, не говоря при этом ни слова, кто-то просто потому, что так удобнее.

Мы в AdMe.ru разузнали, кто же из звезд решился пойти против правил и выбрал образы, которые выделяются из общей массы.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт та еще бунтарка, которая может себе позволить наряды, которые выглядят слишком коротко. Она нередко нарушает правила официальных мероприятий: то снимет туфли на дорожке, то выберет брюки вместо платья. Очень коротко в этом году смотрелся ее наряд, состоящий из шорт, пиджака и блузки, в котором девушка появилась на церемонии вручения премии «Оскар». Актриса не стала изменять своим традициям и нарушила правила снова.

Джулия Робертс

В 1999 году Джулия Робертс появилась на премьере фильма «Ноттинг-Хилл» и поразила публику своими небритыми подмышками. Как позже выяснилось, у нее не было цели высказаться этим жестом: она просто не рассчитала длину рукава.

Селена Гомес

Селена Гомес как раньше, так и сейчас часто выбирает одежду сетевых и вполне бюджетных марок, несмотря на то, что на торжественные мероприятия принято надевать наряды от кутюр. Так, к примеру, в 2011 году, на заре своей карьеры, она появилась на дорожке в слишком бюджетном наряде от Forever 21. А совсем недавно девушка прибыла на официальное мероприятие в скромном костюме от Mango.

Зендея

Собираясь на церемонию вручения премии «Оскар» в 2015 году, юная Зендея сделала не самую привычную для красных дорожек прическу — дреды. Девушка хотела подчеркнуть свою индивидуальность и выступить против того, что людей судят по их волосам. Прическа актрисы вызвала немало обсуждений и даже критики. Позже актриса сказала, что для нее ее волосы — это символ красоты и силы, почти как львиная грива.

Лив Тайлер и Стелла Маккартни

В 1999 году Лив и Стелла появились в одновременно простых и смелых нарядах на Met Gala. Они надели белые топы, которые открывали плечи и живот. Девушки также отказались от яркого макияжа, накрасившись более естественно.

Рианна

На красной ковровой дорожке церемонии вручения музыкальной премии Grammy в 2013 году Рианна появилась в воздушном вечернем платье, а по ее плечам струились романтичные длинные локоны. На первый взгляд, это прекрасное и совершенно безобидное сочетание. Но девушка нарушила дресс-код тем, что забыла о нижнем белье, из-за чего публика увидела больше, чем следует.

Разве что тот, кто совсем не заходит в сеть, не видел ни одного наряда Рианны, которые она выбирает, пока находится в ожидании малыша. Практически каждый ее выход попадает под прицелы камер репортеров и вызывает громкие обсуждения. Не стал исключением и наряд, в котором Ри в 2022 году появилась на вечеринке, проходившей после «Оскара». Образ девушки состоял из черного платья, сшитого из органзы и атласа, и был дополнен длинными кожаными перчатками. Девушка рассказала, что такие выходы, несмотря на осуждение и обсуждения, позволяют ей чувствовать себя увереннее и помогают бороться с возникающим желанием весь день проваляться на диване.

Мадонна

Один из самых ярких и запоминающихся выходов Мадонны случился в 1991 году. Звезда прибыла на Каннский кинофестиваль для презентации фильма «В постели с Мадонной». По красной дорожке она прошлась, будучи закутанной в подобие объемного атласного кимоно. А вот дойдя до входа во Дворец фестивалей и конгрессов, Мадонна одним движением сбросила с себя накидку и вместо положенного платья продемонстрировала знаменитый комплект из панталон и конического бюстгальтера.

Элизабет Мосс

В 2019 году Элизабет вышла на красную дорожку кинопремии «Золотой глобус». Дресс-код мероприятия был White Tie, по правилам которого девушки должны быть одеты в вечерние платья длиной не выше щиколотки и туфли на каблуке. Но актриса пренебрегла требованиями и вышла на дорожку в стильном коротком платье, продемонстрировав свои ноги.

Виктория Бекхэм

Британская певица, танцовщица, модель и бизнесвумен нарушила многолетний дресс-код Каннского кинофестиваля. Вместо платья в пол Бекхэм выбрала для красной дорожки черный комбинезон из собственной коллекции одежды. Но несмотря на нарушение правил, фанаты остались очень довольны тем, как выглядела звезда.

Виктория Абриль

Виктория, известная по своим ролям в картинах Висенте Аранды и Педро Альмодовара, однажды тоже нарушила правила Каннского кинофестиваля. Актриса появилась в подобии мужского смокинга с высоким разрезом сзади и коротких шортах, которые были едва заметны под пиджаком. К тому же шорты имитировали стринги и были видны, когда звезда стояла спиной.

Ума Турман

В 2011 году еще мало кто так или иначе высказывался по поводу женской обуви на Каннском кинофестивале. Большинство женщин надевали обувь на высоких каблуках согласно правилам. Меняться все начало только в 2015 году, когда произошел небольшой скандал из-за того, что женщин отказывались пускать на дорожку из-за обуви на плоской подошве. Случился общественный резонанс, и после этого правила немного смягчились. Ума Турман же в принципе одной из первых пошла против требований дресс-кода в 2011 году и появилась на красной дорожке в платье и босоножках на плоской подошве, которые, конечно же, гораздо удобнее обуви на высоких каблуках.