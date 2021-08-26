12 зубодробительных корейских триллеров, которые захватывают с первых секунд и не отпускают до самого конца

Корейский кинематограф развивается стремительными темпами и, помимо прогремевших на весь мир «Паразитов», на самом деле существует еще огромное количество не менее качественных и захватывающих триллеров, которые стоят просмотра. А главное, они абсолютно ни в чем не уступают своим разрекламированным голливудским аналогам.

Мы в AdMe.ru ознакомились с данными картинами и с уверенностью можем сказать, что каждый любитель динамичных и интригующих фильмов с детективными элементами получит от их просмотра ни с чем не сравнимое удовольствие.

Трудный день (2014)

Рейтинг IMDb — 7,2 День детектива отдела специальных расследований Ко Гон-су крайне не задался. Родственники недовольны тем, что он спешно уехал с похорон матери. Жена подала на развод. В полицейском участке идет облава на продажных полицейских, коим является и он сам. Так еще и под колеса его автомобиля из-за нелепой случайности попадает неизвестный мужчина. С этого момента вся жизнь детектива идет наперекосяк — даже несмотря на то, что ему удается скрыть происшествие, через некоторое время начинается расследование и обнаруживаются зацепки, ведущие к нему. А следом на горизонте появляется таинственный свидетель, который начинает терроризировать Гон-су разоблачением, ведомый своими загадочными мотивами.

Гангстер, коп и дьявол (2019)

Рейтинг IMDb — 6,9 Главарь мафии города Чхонан по имени Дон-су подвергается дерзкому нападению и чудом остается жив, однако этот факт совсем не греет ему душу, так как его репутация значительно подмочена. Чтобы восстановить свой авторитет, он во что бы то ни стало решает найти нападавшего и отомстить. Однако им оказывается серийный преступник, которого так же решительно пытается найти полиция. Двум ненавидящим друг друга структурам — организованной преступной группировке и детективному отделу — приходится объединить силы, чтобы изловить своего общего врага.

Провинциалы (2018)

Рейтинг IMDb — 6,1 Профессиональному боксеру Ки-чхоль приходится уйти из спорта после неприятного инцидента в боксерской федерации. Однако он не привык сидеть без дела и идет работать физруком в одну провинциальную школу. На новом месте и в новом амплуа ему и так оказалось не по себе. Так еще и выясняется, что некоторое время назад в округе пропала местная школьница, а учителей и полицию это, кажется, особо не беспокоит. Зато подруга девушки Канг Ю-Джин уверена, что она пропала не просто так. Школьница начинает собственное расследование, участником которого невольно приходится стать и Ки-чхоль.

Человек из ниоткуда (2010)

Рейтинг IMDb — 7,8 Девочке Су-ми крайне не повезло родиться в таких обстоятельствах. Ее мать работает в баре, ведет нездоровый образ жизни и больше зациклена на своем парне, не особо участвуя в жизни дочери. А еще совершает сомнительные поступки, не задумываясь о последствиях. Именно из-за одной из таких афер Су-ми в наказание нерадивой матери оказывается украдена страшными людьми. Вот только они не учли, что у девочки был близкий человек, которому совсем не плевать на ее судьбу. Им оказывается ее сосед Тхэ-щик — с виду скромный и тихий владелец ломбарда, у которого припрятано множество козырей в рукаве, способных удивить даже умудренных опытом боссов. Никто не знал, что он ухаживал за девочкой как за собственной дочерью, и теперь он готов на все, чтобы вернуть ее назад.

Время охоты (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3 Недалекое будущее. В Южной Корее разразился финансовый кризис: сбережения обесценились, улицы превратились в трущобы, люди живут в нищете и устраивают забастовки. Именно в такой мир к своему несчастью вернулся главный герой Чун-сок после трехлетней отсидки в тюрьме за ограбление и довольно быстро понял, что нужно как можно скорее убираться подальше. Он составляет нехитрый план, убеждает друзей ограбить подпольное предприятие, и налет даже проходит на удивление успешно. Они забирают вожделенные пачки денег и заодно прихватывают диски системы видеонаблюдения. Последнее особенно огорчило владельцев бизнеса. Поэтому новая беззаботная жизнь продлилась недолго, ведь за дерзкими ребятами отправили профессионального и крайне искушенного наемника.

Поезд в Пусан (2016)

Рейтинг IMDb — 7,6 Маленькая Су-ан живет с отцом в Сеуле и чувствует себя брошенной и несчастной из-за того, что тот постоянно пропадает на работе, лишь формально интересуется ее жизнью, и даже в подарок на день рождения умудряется подарить девайс, который у нее уже есть. Это становится для нее последней каплей, и она умоляет его съездить к маме в Пусан. Крайне нервничая из-за рабочих дел, он все же соглашается. Вот только на борту поезда выясняется, что по городу прошла вирусная волна, превращающая людей в зомби. К счастью, считается, что Пусан как раз единственный город, отразивший атаку вируса. Однако впереди 442 километра, а опасность собой представляют далеко не только неразумные зомби, но и вполне разумные люди.

Экстремальная работа (2019)

Рейтинг IMDb — 7,1 Незадачливая группа детективов под командованием капитана Ко уже не раз получала нагоняи от начальства. Поэтому, получив новое задание, они во что бы то ни стало решают добиться успеха и немедленно приступают к наблюдению за логовом преступной банды, сидя в пустом кафе напротив. Когда они выясняют, что преступники часто заказывают отсюда доставку еды, они и вовсе выкупают помещение и организовывают ресторан для работы под прикрытием. Вот только неожиданно вышло у них настолько круто, что заведение становится популярным и привлекает целые толпы людей. И тогда перед героями встает серьезный вопрос: стоит ли продолжать вялотекущую полицейскую карьеру, если они внезапно нашли свое призвание?

Я видел дьявола (2010)

Рейтинг IMDb — 7,8 Жестокий и безумный преступник уже давно орудует в городе, и его жертвами стало немало девушек. Но окончательно он навлек на себя беду тогда, когда напал на дочь полицейского чиновника в отставке. И вовсе не из-за самого отца, а из-за ее жениха — специального агента Ким Су Хена, для которого утрата любимой, и к тому же беременной невесты стала сильнейшим ударом. Он довольно быстро находит нужного преступника по базе, однако не торопится тащить его в участок. Вместо этого желание мести толкает главного героя на увольнение и разработку изощренного плана, согласно которому нападавший должен заплатить за свое преступление в ходе безжалостной игры в кошки-мышки.

Криминальный город (2017)

Рейтинг IMDb — 7,2 Начальник убойного отдела полиции в китайском квартале Сеула Ма Сок-то далеко не святой. Он периодически злоупотребляет своим положением, берет взятки и поддерживает излишне близкие отношения с главарями местных банд. И все же на первом месте для него поддержание мира и законности на подконтрольной ему территории. Однажды на горизонте появляются 3 жестоких коллектора, которые вместо того, чтобы изъять имущество должников, решают избавиться от главы одной из преступных группировок, место которого тут же занимает их предводитель Цзян Чэнь. Вот только на этом внезапно нарисовавшийся главарь не останавливается и решает отобрать бизнес у остальных конкурентов. Но Ма Сок-то, конечно же, встает у него на пути.

Зверь (2019)

Рейтинг IMDb — 6,1 Корейский полуостров потрясает ужасное преступление: на берегу Желтого моря находят девушку, которая считалась пропавшей. Чтобы подняться по карьерной лестнице и стать начальником убойного отдела, к расследованию приступают 2 детектива, Чон и Хан, которые давно терпеть друг друга не могут. Помимо внутренних распрей, соперничества, ошибок и подножек ситуация усугубляется еще и тем, что из тюрьмы выходит информаторша Чона. Женщина решает отомстить подставившему ее человеку прямо на глазах у детектива. И затем вынуждает его стать соучастником и помочь избавиться от улик в обмен на информацию о виновном в гибели школьницы.

Большой куш (2020)

Рейтинг IMDb — 7,1 Однажды в шкафчике общественной бани некий посетитель забыл сумку, доверху набитую деньгами. Работник поначалу ответственно относит ее на склад забытый вещей. Однако, прижатый удручающими жизненными обстоятельствами, все же не находит сил противостоять соблазну. С этого момента несколько человек, не знакомых и не пересекавшихся друг с другом, оказываются втянуты в борьбу за деньги. Оригинальное название фильма дословно переводится как «Звери, что цепляются за соломинку» — что как нельзя лучше описывает происходящее на экране. У фильма нелинейное повествование, он начинается с конечных событий, постепенно раскрывая все больше ошеломляющих нюансов. Поэтому «к началу» все окажется совсем не тем, чем казалось.

Избави нас от лукавого (2020)

Рейтинг IMDb — 6,8 9 лет назад бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб по имени Ин-нам и представить не мог, как сильно поменяется его сфера деятельности. Уже долгие годы он работает по другую сторону закона, но после выполнения последнего задания наконец планирует завязать и уехать в Панаму. Вот только его планы кардинально меняются, когда становится известно о том, что дочь его бывшей девушки зачем-то похитила собственная няня. Ведомый местью и желанием искупить вину за прошлые грехи, он решает раскрыть это дело и отправляется на поиски ребенка. Но одновременно с этим на него самого открывает охоту другой опасный человек, который каким-то образом связан с последним заданием Ин-нама.