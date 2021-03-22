12 известных кинопар, в чьи пылкие чувства не верится, хоть ты тресни

Первый романтический фильм вышел на экраны в 1896 году, это была 18-секундная короткометражка о поцелуе. Тогда ленту сочли шокирующей, а сегодня подобными сценами уже никого не удивишь. Правда, порой они настолько пресные, что зрители и критики просто не верят в пылкие чувства героев.

Мы в AdMe.ru посмотрели на знаменитые экранные пары свежим взглядом и поняли, что многие из них абсолютно неубедительны. В одних фильмах между актерами не случилось «химии», в других отношения персонажей вообще выглядят притянутыми за уши.

1. Росс и Рэйчел («Друзья», 1994–2004)

Некоторые зрители считают, что Росс и Рэйчел — плохая пара. Они живут в разных мирах, но почему-то все время говорят о своих отношениях. Заметного притяжения между ними нет, зато есть ощущение, что вместе они лишь потому, что так прописано в сценарии. Рациональный по жизни Росс в отношениях всегда действовал импульсивно: быстро влюблялся, терял голову, женился. Зато с Рэйчел предпочитал тянуть резину, что окончательно убило искорку, проскочившую между героями в начале. Хотя, если уж быть до конца честными, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в принципе не выглядели по уши влюбленными.

2. Сара и Нельсон («Сладкий ноябрь», 2001)

У критиков было 2 претензии к фильму: неправдоподобный сюжет и отсутствие «химии» между героями. Мы видели, на что способны Киану Ривз и Шарлиз Терон, в «Адвокате дьявола». Но в «Сладком ноябре» они, к сожалению, дали маху. Возможно, дело даже не в игре актеров, а в характерах их персонажей. Сложно ожидать, что между самовлюбленной Сарой и грубым Нельсоном возникнет светлое и глубокое чувство.

3. Мариса и Кристофер («Госпожа горничная», 2002)

Публика в пух и прах раскритиковала комедию о бедной горничной, которая примеряет образ богатой дамы и очаровывает миллионера. Некоторые сравнивали фильм с приторной сахарной ватой, причем не лучшего качества. Попытки Дженнифер Лопес и Рэйфа Файнса изобразить взаимное влечение не увенчались успехом. Зрителям показалось, что актеры чувствовали себя не в своей тарелке, а потому их совместные сцены получились неловкими.

4. Баффи и Райли («Баффи — истребительница вампиров», 1997–2003)

Страсть между Баффи и Ангелом была не просто заметна, она обжигала через экран. Когда же у истребительницы вампиров завязались отношения с Райли, вся магия улетучилась. И если на этапе ухаживаний новый бойфренд не раздражал зрителей, то позже Райли стал одним из самых нелюбимых персонажей сериала. Мы мечтали, чтобы Баффи была с Ангелом или ответила взаимностью Спайку. А вы на кого ставили?

5. Падме и Энакин («Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов», 2002)

Компания Pearl & Dean провела опрос, чтобы определить худшую экранную пару. Первое место заняли Натали Портман и Хейден Кристенсен, сыгравшие влюбленных в «Звездных войнах». Даже в самых эмоционально насыщенных сценах актеры не производили впечатление людей, которым действительно хорошо вместе.

6. Джеймс и Мадлен («007: Спектр», 2015)

В каждой части бондианы есть место страстному роману агента 007 и роковой красотки, которая крадет его сердце. Так было с Хэлли Берри, Евой Грин, Софи Марсо и другими знаменитыми девушками Бонда, но в фильме с Леа Сейду схема не сработала. В экранных отношениях Леа и Дэниела Крейга не было огонька, а их сюжетная линия выглядела уж слишком несущественной. При этом зрители отмечают, что между Крейгом и Моникой Беллуччи, которая ненадолго появляется в картине, вспыхнуло настоящее пламя.

7. Черная вдова и Халк («Мстители: Эра Альтрона», 2015)

Многие вообще не поняли, зачем было вводить в историю Мстителей любовную линию. Да еще и ввязывать в нее героев, которые не нуждаются в отношениях. Они оба самодостаточны и успешно решают свои внутренние конфликты в одиночку. Поэтому мы не виним Скарлетт Йоханссон и Марка Руффало в том, что им не удалось изобразить страсть, а их совместные сцены получились такими неловкими. К счастью, на «Эре Альтрона» страдания актеров закончились. В следующем фильме продюсеры отказались от романа Черной вдовы и Халка в пользу других сюжетных линий.

8. Грэм и Аманда («Отпуск по обмену», 2006)

В романтической истории о двух женщинах, которые поменялись домами и внезапно нашли любовь, критики не увидели ни оригинальности, ни настоящих чувств. Грэм и Аманда в исполнении Джуда Лоу и Кэмерон Диас не выглядят людьми, влюбившимися друг в друга с первого взгляда. Аманда будто не замечает привлекательности Грэма, но зрители почему-то должны поверить, что у женщины в животе прямо бабочки порхают.

9. Брюс и Рэйчел («Бэтмен: Начало», 2005)

Оригинальный подход Кристофера Нолана к истории Бэтмена понравился многим поклонникам, вот только в любовь между Брюсом Уэйном и Рэйчел Доуз они не поверили. Их история выглядела неуместной и не привнесла в сюжет ничего нового. Дуэт Кристина Бейла и Кэти Холмс получился скучным, а их диалоги — банальными до невозможности. Правда, есть мнение, что нолановскому Бэтмену в принципе не везет с женщинами: ни одна не смогла зажечь огонь в его глазах.

10. Джек и Изабель («Колдунья», 2005)

По словам некоторых зрителей, смотреть этот фильм все равно что наблюдать за автокатастрофой при замедленной съемке. Продюсеры позвали известных актеров, но у последних не было возможности показать свой класс. Главные персонажи получились тусклыми, а их отношения — вынужденными и неискренними. Николь Кидман и Уилл Феррелл даже получили «Золотую малину» за худший экранный дуэт.

11. Макс и Марианн («Союзники», 2016)

Шпионский триллер Роберта Земекиса окрестили «„Касабланкой“ без любовной „химии“» и «„Английским пациентом“ без накала страстей». Брэд Питт и Марион Котийяр блестяще сыграли свои роли, вот только романтическая искра между ними так и не пробежала. Некоторые таблоиды писали, что премьера фильма разрушила все слухи о романе Брэда и Марион, якобы завязавшемся на съемочной площадке. Достаточно посмотреть их совместные сцены, чтобы понять: между этими двумя точно ничего нет.

12. Марлена и Джейкоб («Воды слонам!», 2011)

Два талантливых актера — Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон — в паре выглядели неубедительно. На фоне их сдержанной, а местами даже неловкой игры все внимание перетянул на себя яркий и уверенный Кристоф Вальц. Риз и Роберт не взаимодействовали в общих сценах, а играли словно в вакууме. Неудивительно, что правдоподобные влюбленные из них не получились. Некоторые зрители предположили, что Уизерспун нужен был другой партнер, не такой мечтательный и пассивный, как Паттинсон.