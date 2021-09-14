12 знаменитых девушек, которые решили отрастить волосы и не прогадали

Уследить за тем, как меняют свой имидж звезды, весьма непросто: знаменитости любят эксперименты. Даже Моника Беллуччи, много лет не изменявшая любимому и узнаваемому стилю, однажды обрезала свои роскошные волосы, а уж менее консервативные селебрити то и дело добавляют какую-нибудь новую изюминку к своей внешности.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие звездные красотки вдруг захотели отрастить локоны и стали только привлекательнее.

Майли Сайрус

Впервые Майли коротко подстриглась в 2012 году, и с тех пор ее прическа оставалась практически неизменной. Но за последнее время волосы звезды заметно отросли. Она носит стильную стрижку маллет и, кажется, пока не планирует укорачивать пряди.

Эмма Стоун

Звезду фильма «Круэлла» поклонники привыкли видеть с аккуратным каре не ниже плеч — как, например, в 2016 году, когда она снималась в «Ла-Ла-Ленде». Но в 2021-м, на премьере фильма в Лос-Анджелесе, актриса появилась на публике с роскошной копной волос, доходящей до груди, и новый образ ей весьма идет.

Кэти Перри

Уже несколько лет исполнительница хита «Hot N Cold» стрижется коротко и красит волосы в блонд. Она сменила стрижку в тот период, когда отчаянно нуждалась в переменах в жизни. Но теперь, похоже, звезда получила нужные ей эмоции и вновь захотела вернуться к длинным волосам.

Эмма Уотсон

Сразу после завершения съемок саги о Гарри Поттере Эмма обрезала свои длинные волосы. Короткую стрижку она носила долго и еще раз укоротила пряди в середине 2010-х. Но ее недавняя роль в фильме «Маленькие женщины» снова позволила нам увидеть Эмму с длинными волосами. Впрочем, актрисе одинаково к лицу как короткие прически, так и длина ниже плеч.

Виктория Бекхэм

Классическая часть образа Виктории Бекхэм — короткая стрижка. Эту прическу она любит и периодически возвращает с конца 1990-х. В середине нулевых бывшая «перчинка» тоже сделала короткое каре, а вскоре вслед за длиной она избавилась и от своего натурального цвета, став платиновой блондинкой. Однако в последние годы Виктории, видимо, надоели эксперименты: волосы она вновь отрастила, да и цвет вернула натуральный, ограничившись легким мелированием.

Кристен Стюарт

Кристен давно уже не похожа на скромную Беллу из «Сумерек»: много лет актриса носит короткую прическу, периодически освежая волосы ярким цветом. Но на показе фильма «Спенсер» Кристен появилась с элегантно уложенным каре до плеч. Что ж, быть бунтаркой ей несомненно идет, но и образ утонченной леди актрисе тоже к лицу.

Хэлли Берри

Скорости роста волос Хэлли остается только позавидовать, ведь еще на апрельской церемонии вручения «Оскара» она красовалась перед камерами с короткой стрижкой, а сейчас пряди отросли настолько, что их можно заплести в косички.

Скарлетт Йоханссон

За последние годы Скарлетт была и блондинкой, и брюнеткой. Неизменной оставалась лишь стильная укороченная прическа. Но вот уже пару лет звезда не обрезает свои заметно отросшие пряди и поддерживает светлый цвет волос.

Морена Баккарин

Звезда «Дэдпула», запомнившаяся зрителям как красотка с дерзкой короткой стрижкой боб, тоже решила отрастить волосы. Впрочем, эту стильную прическу Морена носила еще задолго до премьеры фильма.

Зои Кравиц

Уж кто-кто, а яркая Зои точно славится своей любовью к ультракоротким волосам. Но даже она сейчас обзавелась длинными кудрями и вплела в них несколько косичек.

Марион Котийяр

Долгое время фирменной прической этой элегантной француженки было аккуратное каре. Именно такой мы видели ее во множестве фильмов на протяжении многих лет. Но после 2015 года Котийяр, видимо, начала понемногу отращивать волосы. В результате к 2021 году они отросли заметно ниже плеч, и ей, само собой, весьма идет.

Шейлин Вудли

Пожалуй, наиболее яркая и приметная роль Шейлин — это Трис в киносаге «Дивергент». Именно благодаря этим фильмам она запомнилась поклонникам как блондинка с короткой стрижкой. Но на самом деле у нее уже давно отросла шикарная копна натуральных волос.