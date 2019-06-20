12+ актеров, которых вырезали из уже снятых фильмов (У Шварценеггера в «Терминаторе-3» сначала было 2 роли)

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Все мы можем сначала решить, а потом передумать. Вот и режиссеры тоже люди: сначала идея кажется удачной, а потом приходится кромсать киноленту. Интересно, что иногда вырезанная роль может стать проводником к славе (как это произошло с актрисой, вычеркнутой из фильма «Константин»), а бывает, что популярность мешает актеру получить роль, — Харрисон Форд и Тоби Магуайр подтвердят.

Мы в AdMe.ru составили список знаменитых актеров, которые хоть раз да восклицали: «И чего я тут старался, спрашивается!» А в конце статьи мы добавили интригующий бонус — звезду экранов, чьи роли нередко удалялись из сюжета, но которую сегодня не знают разве что младенцы и отшельники.

1. Тоби Магуайр и «Жизнь Пи»

Актер, прославившийся после фильма «Человек-паук» (причем популярность получил не только его персонаж, но и мем «Питер Паркер хитрец»), в один прекрасный день получил роль в картине «Жизнь Пи» (Life of Pi) режиссера Энга Ли. По сюжету, главный герой (не Магуайр) рассказывает захватывающую историю своего спасения из кораблекрушения писателю (изначально Магуайр). Но Энг Ли изучил отснятый материал и решил, что Тоби на раз-два перетянет одеяло зрительского внимания с неизвестных актеров на себя, хотя у него только эпизодическая роль. Магуайр заявил, что полностью одобряет его решение. Режиссер, в свою очередь, отметил, что хотел бы поработать с Тоби в будущем. После этих любезных «реверансов» работа пошла своим чередом, и зрителю в роли писателя представили Рэйфа Сполла.

2. Кристофер Ли и «Властелин колец: Возвращение короля»

Да-да, тот самый Саруман, один из главных антагонистов знаменитой трилогии, не получил от Питера Джексона зеленый свет в 3-й части «Властелина колец», хотя прилежно снялся в сцене собственной смерти. Актер Кристофер Ли, сыгравший мага, рассказывал позже в интервью, что он вообще не понял причин такого режиссерского решения. И огорчился не потому, что Джексон его вырезал, а потому, что тот даже не нашел времени предупредить актера заранее, мол, странно узнавать о таком повороте событий от журналистов и из интернета. Джексон же уточнил, что этот творческий ход касался только премьерного показа, а на DVD Саруман погибает, как полагается.

3. Микки Рурк и «Тонкая красная линия»

От режиссера Терренса Малика разочарованные актеры идут строем. В Голливуде шутят, что даже если Малик пригласил тебя на съемки, это совсем не гарантия, что ты увидишь свое имя в финальных титрах к фильму. Возьмем для примера «Тонкую красную линию», из которой Малик недрогнувшей рукой вычеркнул приличный кусок сюжета с Микки Рурком и оставил только крошечную сцену для DVD-издания. Позже в интервью Микки признался, что был натурально выбит из колеи произошедшим, ведь та роль стала одной из лучших его работ. Можно сказать, что Малик только разминался. Во-первых, финальная версия «Тонкой красной линии» недосчиталась и других известных актеров, а во-вторых, в остальных своих фильмах режиссер тоже «порезвился» на славу. Например, его драма «К чуду» — прекрасная история о том, как Рэйчел Вайс, Аманда Пит, Майкл Шин и Барри Пеппер не обнаружили себя в финальной версии картины под режиссурой Малика.

4. Ума Турман и «Особо опасны»

Режиссер фильма Оливер Стоун имел большие планы на Уму Турман и ее персонажа. По сюжету актриса играла мать главной героини, и ее предыстория (сменила 8 мужей) должна была объяснить тот нетрадиционный путь в жизни, который выбрала дочь. Но из-за временных ограничений ленты от некоторых хороших сцен пришлось отказаться. Сам Стоун очень хвалил работу Умы и сильно сокрушался: мол, не было времени, ребята, фильм, к сожалению, не резиновый!

5. Кевин Костнер и «Большое разочарование»

Это, видимо, ирония судьбы — сняться в фильме с таким названием, а потом посмотреть финальный вариант монтажа и из всех эпизодов, в которых поучаствовал (флешбэки с персонажем, детально проработанная сцена суицида), обнаружить себя только в одном — на собственных экранных похоронах. И то мельком (заштопанным запястьем например). Режиссер ленты Лоуренс Кэздан через некоторое время реабилитировался в глазах Костнера, позвав того в свой новый вестерн «Сильверадо». На сей раз Кэздан придержал свои монтажерские ножницы, и поклонники таланта Костнера могут всласть налюбоваться своим кумиром верхом на верном коне.

6. Харрисон Форд и «Инопланетянин»

Примечательно, что над сценарием этого фильма Спилберг работал во время съемок картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В перерывах между дублями, пока Форд отдыхал от забегов наперегонки с катящимся валуном и прочих экранных приключений, режиссер диктовал сюжет сценаристу Мелиссе Мэтисон, которая очень удачно подвернулась ему на съемочной площадке. Она как раз пришла навестить своего бойфренда — собственно, Харрисона Форда, ну и чего прохлаждаться без дела, как говорится. Труженика работа всегда найдет. Когда проходил финальный монтаж «Инопланетянина», Спилберг вдруг понял, что эпизодическая роль, сыгранная Фордом (простого директора школы, где учится главный герой), может смутить зрителей, которые до сих пор находились под впечатлением от героического Индианы Джонса. Кроме того, эти кадры не имели решающего значения для сюжета, а были, скорее, забавным дополнением. Ну и попали под нож.

7. Константин Хабенский и «Война миров Z»

Прямо во время съемок зомби-боевика создатели изменили концовку фильма. Существовала так называемая русская версия, в которой герой Брэда Питта пытался «урезонить» зомби в локации «Москва». Плечом к плечу с ним сражался персонаж Константина Хабенского. Планировалась масштабная бойня с толпой зомби, ночью, в разгар снежной бури. Режиссер Марк Форстер впоследствии рассказал, что отснятый материал масштабом был очень похож на израильскую сцену, которая по сюжету шла перед московской. И было решено не включать этот материал в ленту, ведь после Израиля и авиакатастрофы зритель запросто мог захотеть передышки в баталиях. Сам Хабенский в интервью признался, что было неприятно, когда два месяца интересной работы в итоге оказались исключенными из фильма. Но объяснил это тем, что «русская версия» выходила очень кровавой, а продюсеры хотели охватить больше зрительской аудитории и снизили планку возрастных ограничений до 12+.

8. Арнольд Шварценеггер и, как ни странно, «Терминатор-3: Восстание машин»

У создателей 3-й части боевика был план кратко обрисовать зрителю предысторию: почему вообще конкретная модель Терминаторов имеет внешность Железного Арни. По сценарию, старший сержант Уильям Кэнди (в исполнении Шварценеггера) участвует в рекламном ролике для Cyber Research Systems (CRS) и сообщает, что он был выбран моделью для проекта Terminator. Но данный ролик в итоге изъяли из окончательной версии монтажа как неключевой и замедляющий темп сюжета. Продолжая тему «Терминатора», стоит упомянуть актера Майкла Бина, который в 1-й части боевика сыграл отца Джона Коннора. Он снялся и в ленте «Терминатор-2: Судный день» — в кошмарном сне матери Джона. Кошмар появился не на пустом месте, а стал побочным эффектом от методов лечения в психиатрической клинике, в которой держали Сару Коннор. Позже глава креативной группы Ван Лин объяснил решение удалить сцену тем, что Сара очень ярко описывает свой сон в следующей сцене и делает эпизод ненужным.

9. Рик Мейолл и «Гарри Поттер и философский камень»

Знаменитый британский актер и комик должен был сыграть полтергейста Пивза в 1-й части истории о Мальчике, Который Выжил. Планировалось даже, что Пивз появится и в следующих частях фильма. В своем интервью Мейолл рассказал, что на момент прохождения проб не прочел ни единой книги о Гарри Поттере, но все равно был в теме, потому что ребятня из школы, где учились его дети, только об этом и говорила. После завершения съемок успел пройти целый месяц, когда Рику позвонили и «обрадовали» новостью, что сцены с ним вырезали, потому что режиссер был недоволен видом Пивза.

10. Лиам Нисон и «Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок»

Звезда «Списка Шиндлера» получил приглашение сняться во 2-й части популярной комедии после того, как в роли татуировщика из Таиланда было отказано Мелу Гибсону. Некоторые участники проекта выступили против появления Гибсона на съемочной площадке. Режиссер Тодд Филлипс дал весьма аккуратное интервью журналистам о сложившейся ситуации. По его словам, все участники конфликта — очень хорошие и культурные люди, и они смогли полюбовно решить проблему. Лиам Нисон прибыл на съемочную площадку сильно воодушевленным. До этого он успел дать комментарий прессе про то, как смотрел с удовольствием 1-ю часть «Мальчишника» и смеялся до слез. Когда сцены с его участием были отсняты, вдруг потребовалось несколько пересъемок, но Нисон к тому моменту уже был далеко и работал над сиквелом «Битва Титанов». И режиссер волевым решением вырезал все сцены с Лиамом, а в роли татуировщика снял актера и режиссера Ника Кассаветиса.

11. Марлон Брандо и «Супермен-2»

Маститый актер сыграл отца Супермена в первой части фантастического фильма. Он потребовал тогда рекордный гонорар $ 3,7 млн и выставил условие, что сниматься будет не более 2 недель. Создатели фильма горели желанием привлечь зрителя на имя Брандо, поэтому согласились и на все вышеупомянутое, и на запрошенную долю от прокатной прибыли — 11,75 %. Режиссер ленты Ричард Доннер воспользовался случаем и дальновидно наснимал Брандо с запасом, чтобы хватило на «Супермена-2». Это и стало камнем преткновения во время работы над следующей частью фильма. Когда Доннера отстранили от съемок «Супермена-2» и передали дело в руки другого режиссера (Ричарда Лестера), кадры с Брандо были вырезаны из ленты. Дополнительной причиной стало то, что, по мнению продюсеров, упоминание Марлона Брандо на афише 1-го фильма уже сыграло свою роль — привлекло внимание к феномену супергероя в кино, и необходимость в такой дорогостоящей раскрутке отпала. Кстати, в 2006 году Доннер взял и снял «Супермен-2: Режиссерская версия». Там уже Брандо отдали должное.

12. Мишель Монаган и «Константин: Повелитель тьмы», а также «Сириана»

Если вы прямо сейчас вглядываетесь в фото актрисы, а в голове только «Какой знакомый профиль! Где же она снималась?», то мы вам подскажем: это невеста, а потом и жена Тома Круза в фильмах «Миссия невыполнима — 3» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Но до момента, когда многочисленный зритель увидел, как экранный Том Круз прижимает Мишель к своей мужественной груди, актрисе пришлось несколько раз столкнуться с тем, что ее участие в съемках осталось в архивах. В нашумевшем фильме «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом Мишель тоже получила роль — его демонической любовницы, но при монтаже режиссер отказался от этой линии. Однако для актрисы подтвердилась народная мудрость «Нет худа без добра»: благодаря пробам на роль в «Константине» актриса и понравилась режиссеру «Миссия невыполнима — 3». В политическом триллере «Сириана» Монаган снялась в роли жены главного героя и по совместительству королевы конкурса красоты, совершающей визит на Ближний Восток, но в финальную версию фильма ее не включили.

Бонус: Дональд Трамп и «Запах женщины»

Действующий президент Америки издавна славился своей любовью к кинематографу, его фильмография не-актера впечатляет. Как и любой ищущей себя звезде господину Трампу приходилось сталкиваться с отказами. Актер Крис О’Доннелл рассказал, что в 1992 году вместе с ним и Аль Пачино в ленте «Запах женщины» должны были сыграть Дональд и его тогдашняя жена Марла Мейплз. Благодаря этому съемочная группа могла бесплатно работать в помещении Plaza Hotel, принадлежавшем Трампу. Речь шла о небольшом эпизоде без слов: О’Доннелл и Аль Пачино выходят из лимузина, машина уезжает, ее место занимает следующая и из нее выходят Трамп с женой. Сцену отсняли, но так и не включили в фильм. Ох уж эти монтажеры!