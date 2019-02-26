12 знаменитостей, у которых есть исторические двойники
Считается, что у каждого человека есть как минимум один двойник. И знаменитости не исключение. Причем иногда их копии встречаются не только среди современников, но и среди тех, кто уже оставил свой след в истории. Так, Риз Уизерспун очень похожа на русскую княгиню Полину Щербатову, Джулия Робертс — на Коко Шанель. А еще мы нашли парня, которого некоторые называют реинкарнацией Фредди Меркьюри, и дело тут не только во внешности.
Мы в AdMe.ru сравнили фото нынешних звезд с изображениями известных исторических персон и пришли к выводу, что у них вполне могли быть общие предки, иначе чем объяснить такое сходство?
1. Арнольд Шварценеггер — Лоренцо Медичи
Знаменитый «терминатор», культурист и губернатор очень похож на государственного деятеля эпохи Возрождения.
2. Риз Уизерспун — княгиня Полина Ивановна Щербатова
Известная «блондинка в законе» напоминает русскую княгиню на портрете кисти Валентина Серова.
3. Николь Кидман — Мария Рива (дочь Марлен Дитрих)
Звезда Голливуда похожа на дочь Марлен Дитрих, которая тоже была актрисой, игравшей в кино и на Бродвее.
4. Джулия Робертс — Коко Шанель
Любимая всеми красотка из романтической комедии 1990-х напоминает основательницу всемирно известного французского дома моды.
5. Пирс Броснан — Рональд Рейган
Один из самых известных «агентов 007» поразительно похож на 40-го президента США.
6. Джон Малкович — Чезаре Борджиа
«Оскароносная» звезда Голливуда имеет сходство с итальянским аристократом.
7. Иэн Маккеллен — Леонард Бернстайн
Британский актер похож на главного дирижера Нью-Йоркской филармонии.
8. Алек Болдуин — Миллард Филлмор
Обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус» удивительно напоминает 13-го президента США.
9. Мэгги Джилленхол — Роуз Уайлдер Лейн
Лауреат премии «Золотой глобус» очень похожа на американскую журналистку и одну из основательниц либертарианского движения в США.
10. Куин Латифа — Зора Ниэл Херстон
Американская певица и модель поразительно напоминает афроамериканскую писательницу 1920-х.
11. Орландо Блум — Николае Григореску
Звезда голливудских блокбастеров похож на румынского художника, жившего в XIX веке.
12. Марк Цукерберг — Филипп IV
Основатель Facebook напоминает короля Испании из династии Габсбургов.
Бонус: Марк Мартел — Фредди Меркьюри
Марка Мартела, талантливого музыканта из Канады, часто называют реинкарнацией или даже «потерянным сыном» Фредди Меркьюри. Происходит это не столько из-за внешнего сходства — оно, несомненно, есть, пусть и не так велико. Дело в манере исполнения Марка — он поет почти как сам Фредди, насколько это вообще возможно. Впрочем, судите об этом сами.
Разумеется, такой талант не остался незамеченным. Барабанщик Queen Роджер Тейлор пригласил Марка в проект Queen Extravaganza в качестве одного из вокалистов. А создатели нашумевшего фильма «Богемская рапсодия» использовали голос Мартела в некоторых сценах, в частности той, где юный Фредди знакомится с Брайаном и Роджером.