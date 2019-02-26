12 знаменитостей, у которых есть исторические двойники

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Считается, что у каждого человека есть как минимум один двойник. И знаменитости не исключение. Причем иногда их копии встречаются не только среди современников, но и среди тех, кто уже оставил свой след в истории. Так, Риз Уизерспун очень похожа на русскую княгиню Полину Щербатову, Джулия Робертс — на Коко Шанель. А еще мы нашли парня, которого некоторые называют реинкарнацией Фредди Меркьюри, и дело тут не только во внешности.

Мы в AdMe.ru сравнили фото нынешних звезд с изображениями известных исторических персон и пришли к выводу, что у них вполне могли быть общие предки, иначе чем объяснить такое сходство?

1. Арнольд Шварценеггер — Лоренцо Медичи

Знаменитый «терминатор», культурист и губернатор очень похож на государственного деятеля эпохи Возрождения.

2. Риз Уизерспун — княгиня Полина Ивановна Щербатова

Известная «блондинка в законе» напоминает русскую княгиню на портрете кисти Валентина Серова.

3. Николь Кидман — Мария Рива (дочь Марлен Дитрих)

Звезда Голливуда похожа на дочь Марлен Дитрих, которая тоже была актрисой, игравшей в кино и на Бродвее.

4. Джулия Робертс — Коко Шанель

Любимая всеми красотка из романтической комедии 1990-х напоминает основательницу всемирно известного французского дома моды.

5. Пирс Броснан — Рональд Рейган

Один из самых известных «агентов 007» поразительно похож на 40-го президента США.

6. Джон Малкович — Чезаре Борджиа

«Оскароносная» звезда Голливуда имеет сходство с итальянским аристократом.

7. Иэн Маккеллен — Леонард Бернстайн

Британский актер похож на главного дирижера Нью-Йоркской филармонии.

8. Алек Болдуин — Миллард Филлмор

Обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус» удивительно напоминает 13-го президента США.

9. Мэгги Джилленхол — Роуз Уайлдер Лейн

Лауреат премии «Золотой глобус» очень похожа на американскую журналистку и одну из основательниц либертарианского движения в США.

10. Куин Латифа — Зора Ниэл Херстон

Американская певица и модель поразительно напоминает афроамериканскую писательницу 1920-х.

11. Орландо Блум — Николае Григореску

Звезда голливудских блокбастеров похож на румынского художника, жившего в XIX веке.

12. Марк Цукерберг — Филипп IV

Основатель Facebook напоминает короля Испании из династии Габсбургов.

Бонус: Марк Мартел — Фредди Меркьюри

Марка Мартела, талантливого музыканта из Канады, часто называют реинкарнацией или даже «потерянным сыном» Фредди Меркьюри. Происходит это не столько из-за внешнего сходства — оно, несомненно, есть, пусть и не так велико. Дело в манере исполнения Марка — он поет почти как сам Фредди, насколько это вообще возможно. Впрочем, судите об этом сами.