12 знаменитостей, которым предлагали роль на миллион, а они наотрез отказались

Знаменитости не всегда отвечают согласием на предложения режиссеров и продюсеров. Причины у всех разные: одни боятся, что фильм покажется зрителям скучным, другие не доверяют молодым режиссерам или не видят себя в этом образе. Например, Шарлиз Терон не захотела играть в «Чудо-женщине» мать главной героини, потому что считает себя слишком молодой для подобной роли.

Мы в AdMe.ru разузнали, кто еще из звезд заупрямился и не пожелал стать частью фильмов, прогремевших на весь мир.

Ганнибал Лектер: Шон Коннери — Энтони Хопкинс

Режиссер Джонатан Демми хотел, чтобы Лектера сыграл Шон Коннери, но знаменитый актер отказался. Затем роль предложили Энтони Хопкинсу. Сначала актер подумал, что его приглашают сыграть в каком-то детском фильме. Но когда Хопкинс прочитал первые 10 страниц сценария, он принял предложение режиссера. В итоге чутье не подвело Хопкинса: он был номинирован на лучшую мужскую роль и получил свой первый «Оскар».

Кларисса Старлинг: Мег Райан — Джоди Фостер

Мег Райан упустила возможность стать обладательницей «Оскара», когда отказалась играть мисс Старлинг. Актрису смутил мрачный и жестокий сюжет. В итоге роль досталась Джоди Фостер, которая прочитала роман и горела желанием примерить на себя образ Клариссы.

Элли Гамильтон: Джессика Симпсон — Рейчел Макадамс

Джессика Симпсон больше известна как певица. Она упустила свой шанс прославиться в качестве актрисы, когда не приняла предложение сыграть в «Дневнике памяти». Симпсон была против откровенных сцен, а вот Рейчел Макадамс не смутилась и в итоге стала экранной возлюбленной Райана Гослинга.

Царица Ипполита: Шарлиз Терон — Конни Нильсен

Когда Шарлиз Терон предложили исполнить роль матери Чудо-женщины, она не на шутку расстроилась. Именитая актриса назвала это предложение пощечиной и ответила отказом. И мы понимаем ее чувства, ведь Галь Гадот младше Шарлиз всего на 9 лет, они явно не выглядят как дочь и мать. Тогда продюсер Зак Снайдер предложил роль датской модели и актрисе Конни Нильсен, которая старше Гадот на 20 лет.

Кити Щербацкая: Сирша Ронан — Алисия Викандер

Сирша Ронан отказалась от роли Китти, потому что не хотела жертвовать съемками в фильмах «Византия» и «Гостья». В этих проектах Ронан играла главных героинь, поэтому второстепенную роль в «Анне Карениной» получила Алисия Викандер.

Энни Уилкс: Анжелика Хьюстон — Кэти Бэйтс

Хьюстон, которую большинство знает по роли Мортиши Аддамс, в 1990 году должна была сыграть главную злодейку в экранизации романа Стивена Кинга. Но Анжелика выбрала съемки в фильме «Кидалы», и роль отдали практически никому не известной Кэти Бэйтс. Актриса прекрасно вжилась в образ спятившей поклонницы и за это была награждена «Оскаром» и «Золотым глобусом».

Жаклин Кеннеди: Рэйчел Вайс — Натали Портман

Фильм про жену Кеннеди долго был в разработке. Изначально он задумывался как совместный проект режиссера Даррена Аронофски и его невесты Рэйчел Вайс. Но пара рассталась, поэтому Вайс бросила съемки. И только через 2 года студия начала вести переговоры с Натали Портман.

Энди Дюфрейн: Том Круз — Тим Роббинс

Сейчас сложно представить на месте невинного и неунывающего Энди Дюфрейна кого-то, кроме Тима Роббинса. Но эту роль предлагали многим именитым актерам, в том числе Тому Крузу. Правда, будущая звезда боевиков не захотел работать с малоизвестным режиссером-новичком, поэтому отклонил предложение.

Кристина Палмер: Джессика Честейн — Рейчел Макадамс

Джессика Честейн воздержалась от роли возлюбленной персонажа Бенедикта Камбербэтча в «Докторе Стрэндже». По словам сценариста фильма, Честейн приняла такое решение, потому что не теряет надежду сыграть супергероиню во вселенной Marvel.

Елизавета I: Эмили Уотсон — Кейт Бланшетт

Роль королевы сначала предложили Эмили Уотсон, но актриса ответила отказом и ни капли не пожалела. Уотсон призналась, что у нее никогда бы не получилось сыграть так, как это сделала Бланшетт, которая получила за свои труды «Золотой глобус».

Бриджит фон Хаммерсмарк: Настасья Кински — Диана Крюгер

Квентин Тарантино хотел, чтобы звезду немецкого кино и британскую шпионку сыграла Настасья Кински. Знаменитый режиссер даже прилетел в Германию, чтобы встретиться с актрисой, но договориться не получилось. Тогда выбор Тарантино пал на очаровательную Диану Крюгер, которая с радостью стала частью «Бесславных ублюдков».

Гамора: Аманда Сейфрид — Зои Салдана

Аманда Сейфрид «не хотела сниматься в первом провалившемся фильме Marvel». Актриса искренне не понимала, кому будет интересно наблюдать за говорящими енотом и деревом. К тому же Сейфрид боялась, что Голливуд не простит ей провала, поэтому решила не рисковать карьерой. В итоге роль получила Зои Салдана, которая не испугалась и сорвала куш.