12 знаменитостей, которым хватило духу разрушить свой идеальный образ ради нестандартной роли

Кардинально изменить внешность решаются не многие. Однако актеры, влюбившиеся в своего персонажа, готовы пойти на все, чтобы с блеском сыграть роль и представить зрителям такого героя, в существование которого захочется поверить с первого взгляда. И даже тот факт, что узнать этих артистов в гриме практически невозможно, преградой для их перевоплощения не становится.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров, которые легко отказались от своей привлекательной внешности, чтобы сыграть желанную роль. А в бонусе мы расскажем об актрисе, которая не раз соглашалась на такие изменения своего облика.

Вайнона Райдер — «Эдвард Руки-ножницы»

Сюжет фильма представляет собой воспоминания старой женщины, которая рассказывает собственную историю своей внучке. Вайнона воплотила и состарившуюся Ким Боггс, и героиню в молодости.

Джим Керри — «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Перевоплощение в самых разных персонажей удается Джиму Керри без труда. Например, он убедительно изобразил на экране главного злодея сериала — графа Олафа. А также замаскировался под двух других героев — ассистента Стефано и капитана Шэма.

Хэлли Берри — «Облачный атлас»

В этой киноленте актриса исполнила сразу 6 ролей. Для одной из них ее загримировали так искусно, что узнать Хэлли в этой роли можно, лишь увидев титры.

Крис Эванс — «Сквозь снег»

Превратить Капитана Америку в бедного парня, питающегося едва ли нормальной едой, оказалось сложно. Однако костюмерам и визажистам все-таки удалось скрыть супергеройский внешний вид за профессиональным гримом.

Кэмерон Диас — «Быть Джоном Малковичем»

Разительные изменения претерпела и Кэмерон, чтобы создать на экране образ Лотти Шварц. Причем актриса не ожидала, что люди не узнают ее в этой роли.

Киллиан Мерфи — «Тихое место — 2»

Далекий от своей реальной внешности образ примерил на себя и Киллиан Мерфи, который появился на экране с густой бородой и отросшими волосами.

Оливия Кук — «Я, Эрл и умирающая девушка»

Для роли в этой ленте актриса решилась побриться налысо, чтобы точнее изобразить борющуюся с лейкемией девушку.

Блейк Лайвли — «Ритм-секция»

Короткие волосы и нездоровый вид — лишь качественный грим, который актрисе пришлось наносить для съемок в картине. Но, когда она показала такое лицо в соцсетях, некоторые подумали, что это внешний вид Блейк без макияжа.

Джаред Лето — «Господин Никто»

Джареду удалось исполнить роль 118-летнего Немо Никто — последнего смертного человека на Земле.

Мэнди Мур — «Это мы»

Старость примерила на себя и Мэнди Мур, которой с помощью грима добавили 40 с лишним лет. В сериале ее героиня показана также и молодой, однако по мере развития событий она, как и любой человек, проходит путь взросления и меняется.

Уиллем Дефо — «Тень вампира»

Роль вампира-актера Макса Шрека была исполнена Дефо в 2000 году. За свое искусное перевоплощение он был даже номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Моника Беллуччи — «Братья Гримм»

В таком зловещем образе мы видим героиню Моники лишь в течение нескольких минут, однако забыть Зеркальную королеву вряд ли удастся. Кстати, в киносказке она показана в основном без тяжелого грима, в благородном облачении, как на втором кадре.

Бонус: Эмма Томпсон

Актриса, которой под силу сыграть действительно кого угодно, искусно изображала самых разных персонажей. В 2004 году она впервые предстала в образе чудаковатой Сивиллы Трелони, профессора прорицания в серии фильмов о Гарри Поттере. В 2005 году стала няней-волшебницей Матильдой МакФи. А в 2021 году воплотила на экране главного антагониста ленты «Круэлла» — баронессу фон Хельман.