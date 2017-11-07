12 знаменитостей, которых мы чуть не проглядели в кино

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Бывает, что сами актеры так фанатеют от режиссера или какой-то саги, что согласны даже на самую крошечную роль. А еще на съемки частенько приглашают знаменитостей, которые никак не связаны с кинематографом. Мы в AdMe.ru нашли самые любопытные камео, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Мэрилин Мэнсон в сериалах «На дне» и «Салем»

Эпатажный музыкант не раз снимался в эпизодических ролях, однако в сериале «На дне» узнать «короля эпатажа» не так-то просто: ему досталась роль престарелого официанта. А вот роль в сериале «Салем» уже немного ближе к его образу: здесь Мэнсон играет слегка сумасшедшего парикмахера-хирурга из XVII века.

Илон Маск, «Железный человек — 2»

По словам создателей фильма, предприниматель, миллиардер и филантроп Илон Маск послужил прообразом героя Тони Старка. Тем любопытнее видеть в одном кадре этих выдающихся личностей: Илон нашел время в своем плотном графике и появился в одной из сцен фильма.

Дэниел Крэйг, «Звездные войны: Пробуждение силы»

За белоснежными доспехами сложно распознать Дэниела Крэйга, но будьте уверены: именно он исполнил роль одного из штурмовиков в ленте. Наверное, ему захотелось хотя бы ненадолго сменить слегка поднадоевшее амплуа суперагента и заодно засветиться в культовой франшизе.

Кейт Бланшетт, «Типа крутые легавые»

Говорят, Кейт — большая поклонница режиссера Эдгара Райта, именно по этой причине она была согласна на любую, даже самую небольшую роль в его фильме. Замысел удался: Бланшетт сыграла судмедэксперта, правда, даже лица актрисы зрители толком не увидели.

Стинг, «Карты, деньги, два ствола»

Замечали ли вы, что в одной из самых лучших работ Гая Ричи эпизодическую роль хозяина бара, отошедшего от криминальных делишек, виртуозно исполнил сам Стинг? Вышло даже чересчур убедительно, только вот жаль, что с тех пор музыкант в кино не играл.

Крис Мартин, «Зомби по имени Шон»

Фронтмен группы Coldplay давно дружит с исполнителем главной роли в фильме Саймоном Пеггом и не смог отказать другу, когда тот пригласил его на съемки. Правда, роль музыканту досталась совсем крошечная: он изобразил одного из зомби, который появился в кадре буквально на минуту.

Дэвид Бекхэм, «Меч короля Артура»

В своем новом фильме Гай Ричи приготовил небольшую роль для своего давнего друга Дэвида Бекхэма. Футболисту наложили жутковатый грим и доверили целую сцену, но узнать его все равно было несложно. Только вот далеко не все оценили его работу и даже раскритиковали в пух и прах. Мнение редакции отличается: Дэвид, мы все равно тебя обожаем, снимайся почаще!

Стивен Спилберг, «Ванильное небо»

Режиссеры тоже то и дело попадают в кадр, причем не обязательно своих фильмов: в самом начале фильма «Ванильное небо» Стивен Спилберг обнялся с героем Тома Круза буквально на пару секунд. Возможно, на съемочной площадке не хватало статистов, а у режиссера как раз выдался свободный денек?

Дональд Трамп, сериал «Секс в большом городе»

В былые времена у американского президента было куда больше свободного времени, чтобы сыграть эпизодическую роль. Досталась ему и сцена в знаменитом сериале — в ней Саманта Джонс переглядывается с богатым стариком, сидевшим возле Трампа, а позднее заводит с ним интрижку.

Джонни Депп, «Мачо и ботан»

Фильм, в оригинале носивший название «21 Jump Street», по сути, является продолжением одноименного сериала, в котором когда-то сыграл Джонни Депп. Именно по этой причине популярный актер засветился в довольно проходной картине буквально на пару-тройку минут.

Честер Беннингтон, «Адреналин», «Адреналин-2: Высокое напряжение»

Не все поклонники Честера знают, что когда-то он исполнил несколько эпизодических ролей, в числе которых 2 части фильма «Адреналин». Забавно, но в обеих сценах его герой находится бок о бок с героем Джейсона Стейтема.

Бенедикт Камбербэтч, «Образцовый самец № 2»

Этот далеко не самый выдающийся фильм запомнился огромным количеством сцен с эпизодическим участием актеров и певцов, но, пожалуй, больше всего нас повеселило внезапное и невероятно стильное появление Бенедикта Камбербэтча. 10 из 10, мистер Холмс!