12 знаменитостей, которые оказались героями не только на экране, но и в реальной жизни

Часто наши любимые актеры в образах бесстрашных персонажей на экране спасают людей и борются с несправедливостью. Но, оказывается, некоторые из них способны быстро реагировать на чью-то беду и в жизни, приходя на помощь, словно настоящие супергерои.

Мы в AdMe.ru нашли истории о том, как звезды оказались в нужное время в нужном месте, не растерялись и сумели предотвратить несчастье.

Кейт Уинслет вытащила из пожара мать своего друга

Актриса отдыхала в доме своего друга Ричарда Брэнсона, когда в 4 утра начался пожар. Ей удалось выбраться и, мало того, спасти из огня 90-летнюю мать Брэнсона. Позже оказалось, что возгорание началось после удара молнии. По словам бизнесмена, «Кейт была просто великолепна».

Леонардо Ди Каприо спас тонувшего

Актер отдыхал на своей яхте, когда получил сообщение о том, что в районе, где он находится, за борт круизного лайнера упал человек. Лео и его друзья немедленно присоединились к поискам и в итоге нашли и спасли тонущего человека. Его подняли на борт, а затем передали береговой охране для оказания помощи.

Райан Гослинг предотвратил аварию

Журналистка и писательница Лори Пенни написала в твиттере, что «буквально только что она была спасена Райаном Гослингом». Англичанка, привыкшая к левостороннему движению, оказалась в США и вышла на встречную полосу, а Гослинг выхватил ее из-под колес проезжающей машины.

Джерард Батлер спас тонувшего мальчика из воды

Однажды Джерард Батлер отдыхал на природе, когда услышал крики ребенка о том, что его друг упал в водоем и не может выбраться. Актер тут же бросился воду, 14-летний подросток уже тонул. Батлер вытащил его и помог удалить воду из легких. «Я бы не назвал себя героем, — говорил актер. — Я просто действовал инстинктивно и рад, что с ним сейчас все в порядке».

Патрик Демпси помог подростку после аварии

Подобно своему персонажу в «Анатомии страсти», Демпси спас мальчика-подростка, чья машина перевернулась возле дома актера в Малибу. Он взял с собой огнетушитель и аптечку, чтобы вытащить мальчика из автомобиля и оказать помощь до приезда скорой.

Рене Зеллвегер пришла на помощь туристке

Когда актриса принимала участие в походе через парк «Раньон Каньон» в Лос-Анджелесе, одна из туристок поскользнулась и упала с высоты. Зеллвегер пришла на помощь женщине и была с ней все время, пока не подоспели специалисты, которых вызвал личный тренер актрисы.

Том Холланд помог фанатке

Во время раздачи автографов звезда «Человека-паука» сумел спасти одну из фанаток от толпы, которая чуть не раздавила ее. У девушки началась паническая атака, и актер пригрозил напирающим людям, что выбросит все плакаты и вещи, которые они просят его подписать, если они немедленно не успокоятся. Затем он попытался привести шокированную девушку в себя и подбодрить ее.

Дэниел Рэдклифф поддержал пострадавшего от ограбления

Дэниел прогуливался по западной части Лондона, когда на его глазах воры ранили туриста и попытались украсть у него сумку. Рэдклифф и другие прохожие пришли на помощь пострадавшему. Один из полицейских рассказал, что видел, как актер «утешал туриста», добавив, что это был немного сюрреалистический момент, потому что он не ожидал увидеть актера в этой ситуации.

Зои Салдана пришла на помощь пожилой женщине

Зои Салдана однажды без промедления пришла на помощь пожилой женщине, которая попала в автокатастрофу. Женщина была ранена, Зои помогла ей выбраться из машины, вызвала помощь и оставалась с ней до приезда медиков. Свидетели отметили заботу актрисы и внимание к мелочам: она даже забрала из машины личные вещи пострадавшей.

Марк Хэрмон спас подростков

Марк Хэрмон разбил окно горящей машины, чтобы спасти двух мальчиков-подростков после аварии в Лос-Анджелесе. Их автомобиль перевернулся и загорелся, Хэрмону нужно было среагировать мгновенно, что он и сделал. Позже пожарные говорили о том, что времени было очень мало и актер спас их жизни тем, что не стал дожидаться помощи, а действовал самостоятельно.

Лев Шрайбер помог женщине на улице

Актер ехал на скутере, когда стал свидетелем того, как женщина упала прямо на улице недалеко от его дома. Он сразу бросился на помощь, помог ей подняться, вызвал помощь и все время находился рядом с пострадавшей, помогая ей отойти от шока.

Шон Пенн восстанавливал Гаити после землетрясения

Шон Пенн показал себя настоящим героем, когда после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году прилетел в страну, чтобы помочь пострадавшим. Он провел там долгое время: раздавал гуманитарную помощь, основал фонд помощи и максимально привлекал внимание СМИ к проблемам гаитян.