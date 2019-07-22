12 знаменитостей, которые обладают способностью к реинкарнации, но не знают об этом

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Предположительно, у каждого человека есть как минимум один двойник. Естественно, все мы обладаем уникальной внешностью. Однако благодаря ограниченному количеству генов, которые влияют на черты лица, вероятность того, что где-то на свете ходит наш «близнец», достаточно велика. И у знаменитостей есть свои «копии» как среди современников, так и среди исторических личностей.

AdMe.ru наткнулся на пользователей сети, которые нашли фотографии и картины людей, очень похожих на нынешних звезд, в чем вы и сами можете убедиться.

«Портрет молодого мужчины» кисти Барента Фабрициуса и Майкл Джексон

Американский философ Генри Дэвид Торо и американская комедийная актриса Эллен Ли Дедженерес

Леонардо Ди Каприо и Владимир Ленин

«Дядя моего друга в молодости выглядел так же, как Дэйв Франко»

«Моя бабушка в 1936 году была похожа на Арью Старк»

«Это мой друг в 13 лет. Он выглядел совсем как Натали Портман»

«Мой прапрадедушка выглядит так же, как Мэттью Макконахи»

Мужчина из Гарлема в 1939 году и Джей-Зи

Уильям Шекспир и Пол Джаматти

Американский гравер Пол Ревир и Джек Блэк

Философ Джон Локк и актер Эдриен Броуди

Бонус: Дэниел Рэдклифф и парень из 1978 года

Во время американского шоу The Tonight Show Дэниелу Рэдклиффу показали серию старых фото с изображением людей, которые выглядели почти как он. Смеясь, Дэниел признался: «Оказывается, в прошлом было много людей, на которых я похож». Чтобы продемонстрировать, насколько поразительно сходство между ним и парнем на фото, Рэдклифф надел парик, клетчатую рубашку и сфотографировался для сравнения.