12 злодеев, которых зрители полюбили больше героев и ничего не могут с собой поделать

Положительные персонажи в сериалах и кино учат добру, стремятся к высшим идеалам и умудряются сохранять высокую моральную планку при любых обстоятельствах. Но порой и злодеи — это отдельный вид искусства. Однобоко показывать их просто плохими уже давно немодно. Зачастую это многогранные персонажи со сложным и противоречивым характером, а что еще чаще — с непростой судьбой и обоснованной мотивацией.

Мы в AdMe.ru решили сделать для вас подборку антагонистов, которые не только сумели приковать к себе всеобщее внимание, но и похитили миллионы зрительских сердечек почти наравне с протагонистами.

12. Трандуил — Леголас

Благородный и исключительно положительный Леголас является сыном Трандуила, и тем не менее если сравнивать моральные качества двух этих героев, то может показаться, что отец местами настоящий антагонист. В отличие от Леголаса он гораздо более расчетлив, горд и честолюбив. Но это ничуть не помешало ему искупаться в море зрительской любви. Даже несмотря на отсутствие стремления сотрудничать с другими народами и принципиальность, граничащую с упрямством, многие фанаты франшизы сочли Трандуила в исполнении Ли Пейса и его качества достойными симпатий. Ведь противоречивость характера и внутренние конфликты свойственны каждому живому человеку, тем более что в конце трилогии «Хоббит» он все же продемонстрировал свою доблесть и внес свой вклад в победу над орками, объединившись с Гэндальфом и гномами во время битвы пяти воинств. Немалую роль также сыграла и очевидная внешняя привлекательность персонажа: поклонники отметили великолепие грима актера и потрясающий дизайн.

11. Северус Снейп — Дамблдор

Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени — титулы величайшего волшебника можно перечислять еще очень долго, и многие любители поттерианы наверняка даже знают их наизусть, но при всех своих регалиях Дамблдор запал в сердечко далеко не всем фанатам. Чего никак нельзя сказать о Северусе Снейпе! Вот чьей армии поклонников позавидует даже сам президент Международной конфедерации магов. Снейп запомнился зрителям и читателям не только как великолепный двойной агент, но и как персонаж с невероятно трагичной любовной историей. Поэтому мрачный и резкий профессор-зельевар по праву считается одним из самых неоднозначных и многогранных персонажей во вселенной «Гарри Поттера».

10. Джейсон Диксон — Билл Уиллоуби

Что же, скрывать не будем, это далеко не самый приятный персонаж в кинематографе (хотя за его исполнение Сэм Рокуэлл был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана»). Он жестокий, грубый и временами откровенно глупый. Однако эти неприглядные качества все же оттеняет его предрасположенность к изменениям и пересмотру своих ценностей. По ходу повествования персонаж активно меняется, развивается и фактически достигает возможности искупления своих грехов. Получив серьезные ранения, он вдруг осознает свои ошибки и без долгих прелюдий намеревается все исправить. Чем он отличается от Билла Уиллоуби, трагическая кончина которого, наверное, никого не оставила равнодушным? Скорее всего, размахом своих действий, которыми он готов «причинять» добро нуждающимся в этом людям и добиваться справедливости.

9. Веном — Эдди Брок

Веном — инопланетный симбиот, представляющий собой липкую черную жижу, способную принимать самые разнообразные формы. Не слишком симпатичное описание и куда менее симпатичное клыкастое лицо с огромными белыми глазами, но... Разве это помешало Веному стать повсеместным любимцем зрителей? Несмотря на то что он постоянно нуждается в «человеческой» еде и носителе (чью роль исполняет Том Харди), инопланетянину почти всегда удается быть в центре внимания благодаря неуемной харизме, шикарному чувству юмора и парадоксальному обаянию. Кроме того, сама история Венома мало кого оставляет равнодушным, ведь в отличие от сородичей он стремился к взаимной связи с носителем, а не к полному господству над ним, за что и был отвергнут.

8. Круэлла — Эстелла

«Круэлла» — завораживающе красивый и стильный фильм, призванный раскрыть злодейку, обожающую шубы из далматинцев, с совершенно иной стороны. И это ему удалось! Эстелла Миллер — необыкновенно талантливый ребенок, интересующийся модой, но с довольно жестокими наклонностями, из-за чего получает прозвище Круэлла. В результате личность героини раздваивается на «хорошую» и «плохую». Сама по себе Эстелла тоже довольно привлекательна, ведь она сообразительная, креативная и целеустремленная, ее нельзя назвать слабой. И все же она воспринимается как милая подделка в отличие от Круэллы — принципиальной, прямолинейной и не прикидывающейся доброжелательной, чтобы соответствовать чьим-то стандартам. Эта темная сторона личности героини невольно воспринимается как единственно возможный оригинал и оттого восхищает гораздо больше.

7. Бонни и Клайд — полицейские

Бонни и Клайд — знаменитые американские грабители, которые прославились во времена Великой депрессии и стали народными героями. В этом фильме они показываются как таинственные и неуловимые преступники, лица которых долго остаются скрытыми от зрителя. Возможно, именно благодаря такой загадочности и создается парадоксальная притягательность этих персонажей. Ведь даже сцены без их участия вызывают тревожные чувства, и кажется, будто они в любой момент могут нанести сокрушительный удар. Что касается рейнджеров, то они, хоть и борются за правое дело, рискуя своими жизнями под свистящими пулями, далеко не так интересны, в отличие от главных антагонистов. Это наглядно подтверждается тем, что даже их имена знают далеко не все.

6. Миранда Пристли — Энди

Миранда Пристли — потрясающий антигерой из мира высокой моды, от одного ее презрительного взгляда по спине бегут мурашки даже у самых прожженных работников индустрии. Завораживающая игра Мерил Стрип позволила воплотить на широких экранах умного, резкого и критичного персонажа, который, как ни странно, привлекает тем же, чем и отталкивает. К тому же, если присмотреться внимательнее и проанализировать ситуацию, она не является таким уж холодным и бездушным человеком. Например, это наглядно продемонстрировано в одной из сцен фильма, где мы видим королеву моды в слезах в домашней обстановке. Просто такая высокая должность и амбициозные устремления, как у нее, требуют подобного склада ума и вынуждают вести себя так, и никак иначе. Что, собственно, прочувствовала на себе и сама протагонистка Андреа, которую отличает лишь то, что она решила остановиться и не посвящать свою жизнь карьере.

5. Ганнибал Лектер — Кларисса

Кто бы мог подумать, что такой страшный преступник, хоть он к тому же и блестящий судебный психиатр по совместительству, окажется любимцем широкой публики! Обладая острейшим умом и глубокими познаниями в области человеческой психологии, Лектер становится практически непобедимым злодеем. И в какой-то степени обаятельным. Наблюдать за игрой доктора и Клариссы в кошки-мышки в «Молчании ягнят» — одно удовольствие. Ведь несмотря на то, что их общение носит исключительно манипулятивный характер со стороны Ганнибала, невозможно не отдать должное его тонкому профессиональному подходу. Американский институт киноискусства, кстати, назвал Ганнибала Лектера, подаренного миру выдающимся актером Энтони Хопкинсом, кинозлодеем номер один всех времен. Неудивительно, что в него влюбилась не только Кларисса, но и миллионы зрителей по всему миру.

4. Драко Малфой — Гарри Поттер

Гарри Поттер, конечно, номер один всегда и во всем, в том числе и в плане зрительского признания, но не стоит забывать и об удивительном антагонисте, который одним лишь своим взглядом покорил миллионы фанаток по всему миру. Иногда «мальчику, который выжил» все же приходилось подвинуться, ведь даже сама Роулинг переживала о том, что «люди слишком сильно любят Драко», хотя она вовсе не задумывала его как персонажа, достойного симпатии. С другой стороны, действительно ли не за что его любить? Персонаж Тома Фелтона развивается и меняется на протяжении всего сюжета, он отказывается от своих радикальных «чистокровных» убеждений и периодически преодолевает свою врожденную трусость, совершая маленькие подвиги и по-своему помогая «золотому трио» победить Волан-де-Морта.

3. Джейме Ланнистер — Джон Сноу

Джейме Ланнистер, роль которого великолепно исполнил Николай Костер-Вальдау, совершил множество ужасающих и одиозных поступков. И все же у симпатии к нему есть весьма простое объяснение: Джейме — непризнанный «король верности». Он верен себе, своим идеалам и принципам, а также горе-возлюбленной Серсее. В отличие от большинства окружающих, Джейме не любит плести интриги и в любой ситуации остается настоящим рыцарем, пусть и не всегда благородным. Особенно ярко это качество проявляется в том, что Ланнистер остается верен Серсее до конца и несмотря на все трудности, чего нельзя сказать о протагонисте Джоне Сноу, который предал свою королеву Дейенерис.

2. Темная королева Равенна — Белоснежка

Непревзойденная Шарлиз Терон в роли темной королевы Равенны — поистине нечто ужасающее и прекрасное одновременно. Несмотря на скромное экранное время, выделенное этому персонажу, сценарий настолько грамотно позволяет героине раскрыться, что иногда она даже вызывает у зрителя легкое чувство жалости и сожаления по отношению к себе. Кроме того, как и в случае со многими прочими антагонистами, нельзя не отдать должное таким качествам ее характера, как расчетливость, хитрость и стратегическое мышление, без которых просто невозможно оставаться у власти. Да и не будем лукавить, даже внешне благодаря захватывающим дух нарядам Равенна выглядит красивее юной и прекрасной Белоснежки, в которую, по идее, должны были влюбиться зрители. Исходя из всего этого, неудивительно, что многие невольно отдают свои сердца этой безжалостной и беспринципной, поистине роковой женщине в сверкающей короне.

1. Локи — Тор

Несмотря на то что главным героем одноименного фильма является Тор, именно его изворотливый, лукавый братец Локи, также известный как бог обмана, стал одним из самых любимых персонажей всей киновселенной, из-за чего в дальнейшем ему даже посвятили целый сериал. И в этом нет ничего удивительного, ведь помимо того, что Локи выглядит объективно умнее и хитрее Тора, его судьба — это как раз тот самый идеальный пример обоснованной мотивации. Как говорится, все проблемы родом из детства: именно тогда и зародилась его зависть к старшему брату, в тени которого ему приходилось жить. Но, даже несмотря на все попытки превзойти Тора, Локи по-своему любил его, а потому у зрителей просто не было шанса остаться равнодушными. За исполнение этой роли Том Хиддлстон был номинирован на различные премии в категориях «Лучший актер второго плана» и «Лучший мужской персонаж», а также завоевал заслуженную награду за лучший дебют.