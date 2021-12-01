12 зимних кинопремьер, которыми стоит завершить старый и начать новый год

Эта зима приготовила для киноманов настоящие подарки. Найдут что посмотреть и любители шпионских боевиков, и поклонники романтических комедий, и ценители серьезных драм. Настоящий рай будет и для тех, кто без ума от биографических фильмов.

Мы в AdMe.ru перелопатили весь график зимних премьер и остановились на 13 картинах, которые обещают стать настоящими жемчужинами кинематографа.

1. Спенсер

В прокате с 9 декабря Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов на рождественских праздниках. Королевская семья пытается изображать мир, члены семейства ведут свою привычную жизнь.

Однако брак принцессы Дианы и принца Чарльза в это время трещит по швам. Как долго принцесса сможет продолжать эту игру?

2. Самый лучший босс

В прокате с 30 декабря Владелец семейной фабрики по производству промышленных весов ждет комиссию, которая должна решить, получит он денежные выплаты за успехи в бизнесе или же нет. И в тот самый момент, когда все должно быть идеально, возникают трудности, которые ну уж очень мешают получить заветную награду.

3. Аббатство Даунтон — 2

В прокате с 20 января В «Аббатстве Даунтон 2» зрители проникнут в тайны графини Грэнтэм, которых, как оказалось, немало. Так, вместе с персонажами фильма они узнают, что героиня Мэгги Смит является владелицей виллы во Франции, которую ей некогда завещал ее любовник.

4. Тихая ночь

В прокате с 23 декабря В главных ролях «Тихой ночи» снялись Кира Найтли и Мэттью Гуд. Действие фильма разворачивается накануне Рождества. Большая семья собралась за ужином, который обещал быть идеальным, но все пошло совсем не так, как предполагалось.

5. Вальдо

В прокате с 27 января Отошедший от дел детектив живет отшельником в лесной глуши. Однако вскоре он вновь вернется к своей работе по просьбе некоего эксцентричного вдовца, который захочет выяснить всю правду о кончине своей супруги.

6. Падение Луны

В прокате с 3 февраля Научно-фантастический фильм о том, как Луна слетела с орбиты и стремительно движется к Земле. Человечеству грозит небывалая катастрофа. Ну а предотвратить ее попытается группа астронавтов, которая, оставив своих родных, отправилась в космос.

7. Один на один

В прокате с 3 февраля 34-летний мойщик окон усердно работает, чтобы обеспечить достойную жизнь своему горячо любимому сыну. Спустя некоторое время он узнает, что серьезно болен и ему осталось жить несколько месяцев. За это время отец попытается найти хорошую приемную семью для мальчика.

8. Первый встречный

В прокате с 10 февраля Популярная певица и ее жених, за которыми следят миллионы фанатов по всему миру, готовятся заключить брак. Однако поп-дива узнает, что молодой человек изменил ей. В толпе поклонников на концерте она замечает скромного учителя математики, с которым и решает связать свою жизнь.

9. Дог

В прокате с 17 февраля Весь фильм строится на путешествии по тихоокеанскому побережью Бриггса и его собаки. Они затевают эту поездку ради того, чтобы приехать и проводить в последний путь внезапно скончавшегося друга и дрессировщика. Их поездка будет наполнена теплыми встречами и незабываемыми эмоциями.

10. Сирано

В прокате с 24 февраля Главный герой влюбился в истинную красавицу Роксану, однако убежден в том, что несовершенства его внешности не позволят ему добиться расположения девушки. Тем временем она испытывает чувства к другому молодому человеку. Сможет ли Сирано добиться взаимной любви?

11. Тень Караваджо

В прокате с 24 февраля Фильм расскажет о последних годах Караваджо, когда он был вынужден скрываться от правосудия. Его судьба окажется в руках тайного посланника, которого отправили расследовать громкое дело.

12. Код 355

В прокате с 20 января Шпионский фем-боевик с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус и Дианой Крюгер расскажет о секретной бойцовской ячейке, которая противостоит международной организации, занимающейся нехорошими делами. Девушки готовы пойти на многое, чтобы спасти планету от надвигающегося хаоса.