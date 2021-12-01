AdMe
AdMe

12 зимних кинопремьер, которыми стоит завершить старый и начать новый год

-1--

Эта зима приготовила для киноманов настоящие подарки. Найдут что посмотреть и любители шпионских боевиков, и поклонники романтических комедий, и ценители серьезных драм. Настоящий рай будет и для тех, кто без ума от биографических фильмов.

Мы в AdMe.ru перелопатили весь график зимних премьер и остановились на 13 картинах, которые обещают стать настоящими жемчужинами кинематографа.

1. Спенсер

Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов на рождественских праздниках. Королевская семья пытается изображать мир, члены семейства ведут свою привычную жизнь.
Однако брак принцессы Дианы и принца Чарльза в это время трещит по швам. Как долго принцесса сможет продолжать эту игру?

2. Самый лучший босс

Владелец семейной фабрики по производству промышленных весов ждет комиссию, которая должна решить, получит он денежные выплаты за успехи в бизнесе или же нет. И в тот самый момент, когда все должно быть идеально, возникают трудности, которые ну уж очень мешают получить заветную награду.

3. Аббатство Даунтон — 2

В «Аббатстве Даунтон 2» зрители проникнут в тайны графини Грэнтэм, которых, как оказалось, немало. Так, вместе с персонажами фильма они узнают, что героиня Мэгги Смит является владелицей виллы во Франции, которую ей некогда завещал ее любовник.

4. Тихая ночь

В главных ролях «Тихой ночи» снялись Кира Найтли и Мэттью Гуд. Действие фильма разворачивается накануне Рождества. Большая семья собралась за ужином, который обещал быть идеальным, но все пошло совсем не так, как предполагалось.

5. Вальдо

Отошедший от дел детектив живет отшельником в лесной глуши. Однако вскоре он вновь вернется к своей работе по просьбе некоего эксцентричного вдовца, который захочет выяснить всю правду о кончине своей супруги.

6. Падение Луны

Научно-фантастический фильм о том, как Луна слетела с орбиты и стремительно движется к Земле. Человечеству грозит небывалая катастрофа. Ну а предотвратить ее попытается группа астронавтов, которая, оставив своих родных, отправилась в космос.

7. Один на один

34-летний мойщик окон усердно работает, чтобы обеспечить достойную жизнь своему горячо любимому сыну. Спустя некоторое время он узнает, что серьезно болен и ему осталось жить несколько месяцев. За это время отец попытается найти хорошую приемную семью для мальчика.

8. Первый встречный

Популярная певица и ее жених, за которыми следят миллионы фанатов по всему миру, готовятся заключить брак. Однако поп-дива узнает, что молодой человек изменил ей. В толпе поклонников на концерте она замечает скромного учителя математики, с которым и решает связать свою жизнь.

9. Дог

Весь фильм строится на путешествии по тихоокеанскому побережью Бриггса и его собаки. Они затевают эту поездку ради того, чтобы приехать и проводить в последний путь внезапно скончавшегося друга и дрессировщика. Их поездка будет наполнена теплыми встречами и незабываемыми эмоциями.

10. Сирано

Главный герой влюбился в истинную красавицу Роксану, однако убежден в том, что несовершенства его внешности не позволят ему добиться расположения девушки. Тем временем она испытывает чувства к другому молодому человеку. Сможет ли Сирано добиться взаимной любви?

11. Тень Караваджо

Фильм расскажет о последних годах Караваджо, когда он был вынужден скрываться от правосудия. Его судьба окажется в руках тайного посланника, которого отправили расследовать громкое дело.

12. Код 355

Шпионский фем-боевик с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус и Дианой Крюгер расскажет о секретной бойцовской ячейке, которая противостоит международной организации, занимающейся нехорошими делами. Девушки готовы пойти на многое, чтобы спасти планету от надвигающегося хаоса.

Какую из этих картин вы определенно посмотрите?

Фото на превью The 355 / Universal Pictures
-1--
Поделиться этой статьёй