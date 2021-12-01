12 зимних кинопремьер, которыми стоит завершить старый и начать новый год
Эта зима приготовила для киноманов настоящие подарки. Найдут что посмотреть и любители шпионских боевиков, и поклонники романтических комедий, и ценители серьезных драм. Настоящий рай будет и для тех, кто без ума от биографических фильмов.
Мы в AdMe.ru перелопатили весь график зимних премьер и остановились на 13 картинах, которые обещают стать настоящими жемчужинами кинематографа.
1. Спенсер
- В прокате с 9 декабря
Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов на рождественских праздниках. Королевская семья пытается изображать мир, члены семейства ведут свою привычную жизнь.
Однако брак принцессы Дианы и принца Чарльза в это время трещит по швам. Как долго принцесса сможет продолжать эту игру?
2. Самый лучший босс
- В прокате с 30 декабря
Владелец семейной фабрики по производству промышленных весов ждет комиссию, которая должна решить, получит он денежные выплаты за успехи в бизнесе или же нет. И в тот самый момент, когда все должно быть идеально, возникают трудности, которые ну уж очень мешают получить заветную награду.
3. Аббатство Даунтон — 2
- В прокате с 20 января
В «Аббатстве Даунтон 2» зрители проникнут в тайны графини Грэнтэм, которых, как оказалось, немало. Так, вместе с персонажами фильма они узнают, что героиня Мэгги Смит является владелицей виллы во Франции, которую ей некогда завещал ее любовник.
4. Тихая ночь
- В прокате с 23 декабря
В главных ролях «Тихой ночи» снялись Кира Найтли и Мэттью Гуд. Действие фильма разворачивается накануне Рождества. Большая семья собралась за ужином, который обещал быть идеальным, но все пошло совсем не так, как предполагалось.
5. Вальдо
- В прокате с 27 января
Отошедший от дел детектив живет отшельником в лесной глуши. Однако вскоре он вновь вернется к своей работе по просьбе некоего эксцентричного вдовца, который захочет выяснить всю правду о кончине своей супруги.
6. Падение Луны
- В прокате с 3 февраля
Научно-фантастический фильм о том, как Луна слетела с орбиты и стремительно движется к Земле. Человечеству грозит небывалая катастрофа. Ну а предотвратить ее попытается группа астронавтов, которая, оставив своих родных, отправилась в космос.
7. Один на один
- В прокате с 3 февраля
34-летний мойщик окон усердно работает, чтобы обеспечить достойную жизнь своему горячо любимому сыну. Спустя некоторое время он узнает, что серьезно болен и ему осталось жить несколько месяцев. За это время отец попытается найти хорошую приемную семью для мальчика.
8. Первый встречный
- В прокате с 10 февраля
Популярная певица и ее жених, за которыми следят миллионы фанатов по всему миру, готовятся заключить брак. Однако поп-дива узнает, что молодой человек изменил ей. В толпе поклонников на концерте она замечает скромного учителя математики, с которым и решает связать свою жизнь.
9. Дог
- В прокате с 17 февраля
Весь фильм строится на путешествии по тихоокеанскому побережью Бриггса и его собаки. Они затевают эту поездку ради того, чтобы приехать и проводить в последний путь внезапно скончавшегося друга и дрессировщика. Их поездка будет наполнена теплыми встречами и незабываемыми эмоциями.
10. Сирано
- В прокате с 24 февраля
Главный герой влюбился в истинную красавицу Роксану, однако убежден в том, что несовершенства его внешности не позволят ему добиться расположения девушки. Тем временем она испытывает чувства к другому молодому человеку. Сможет ли Сирано добиться взаимной любви?
11. Тень Караваджо
- В прокате с 24 февраля
Фильм расскажет о последних годах Караваджо, когда он был вынужден скрываться от правосудия. Его судьба окажется в руках тайного посланника, которого отправили расследовать громкое дело.
12. Код 355
- В прокате с 20 января
Шпионский фем-боевик с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус и Дианой Крюгер расскажет о секретной бойцовской ячейке, которая противостоит международной организации, занимающейся нехорошими делами. Девушки готовы пойти на многое, чтобы спасти планету от надвигающегося хаоса.
Какую из этих картин вы определенно посмотрите?