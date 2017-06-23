12 жизненных советов, которые подарил нам кинематограф
Киношные штампы так крепко въелись в наш мозг, что мы невольно ждем подходящего случая, чтобы попробовать воплотить их в жизнь.
AdMe.ru собрал небольшое руководство к действию — «крутые» советы киношников не могут пропасть зря.
1. Если вы решите навсегда улететь в другую страну, то помните: «тот самый» парень обязательно примчится за вами в аэропорт, будет умолять остаться и признается в любви.
2. В ваш дом ворвался маньяк и прикончил всех друзей? Обыщите все уголки дома, а лучше всего спуститесь в подвал с криками «Эй, здесь есть кто-нибудь?». Желательно в полной темноте.
3. Запомните раз и навсегда: в очках вас даже мама родная не узнает.
4. Абсолютно любая бомба имеет таймер с красным циферблатом. Если вы не успели ее обезвредить, не беспокойтесь: взрывная волна поможет вам отлететь на безопасное расстояние, не причинив никакого вреда.
5. Камеры наблюдения записывают видео в запредельном качестве, поэтому вы в два счета сможете увеличить изображение и идентифицировать преступника.
6. Девушки ужасно неловкие: вечно падают на ровном месте — чаще всего прямиком в объятия красавчика.
6. Любой человек, которому приснился кошмар, резко садится в кровати и начинает кричать (или как минимум тяжело дышать). Скорее всего, в этот момент в окно ярко светит луна.
7. Вы как-то неправильно живете, если никогда не целовались под дождем.
8. Принять душ, когда вы остались дома одни, — очень плохая идея.
9. Остерегайтесь зеркал: в них почему-то очень любят появляться монстры и призраки.
9. Весь мир давным-давно перешел на L-образные одеяла: такие, чтобы мужчина мог укрываться по пояс, а женщина — строго по грудь.
12. И, наконец, в любой непонятной ситуации следует кричать «НЕ-Е-E-E-E-EТ!».
Фото на превью Warner Bros.