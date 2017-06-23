12 жизненных советов, которые подарил нам кинематограф

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Киношные штампы так крепко въелись в наш мозг, что мы невольно ждем подходящего случая, чтобы попробовать воплотить их в жизнь. AdMe.ru собрал небольшое руководство к действию — «крутые» советы киношников не могут пропасть зря.

1. Если вы решите навсегда улететь в другую страну, то помните: «тот самый» парень обязательно примчится за вами в аэропорт, будет умолять остаться и признается в любви.

2. В ваш дом ворвался маньяк и прикончил всех друзей? Обыщите все уголки дома, а лучше всего спуститесь в подвал с криками «Эй, здесь есть кто-нибудь?». Желательно в полной темноте.

3. Запомните раз и навсегда: в очках вас даже мама родная не узнает.

4. Абсолютно любая бомба имеет таймер с красным циферблатом. Если вы не успели ее обезвредить, не беспокойтесь: взрывная волна поможет вам отлететь на безопасное расстояние, не причинив никакого вреда.

5. Камеры наблюдения записывают видео в запредельном качестве, поэтому вы в два счета сможете увеличить изображение и идентифицировать преступника.

6. Девушки ужасно неловкие: вечно падают на ровном месте — чаще всего прямиком в объятия красавчика.

6. Любой человек, которому приснился кошмар, резко садится в кровати и начинает кричать (или как минимум тяжело дышать). Скорее всего, в этот момент в окно ярко светит луна.

7. Вы как-то неправильно живете, если никогда не целовались под дождем.

8. Принять душ, когда вы остались дома одни, — очень плохая идея.

9. Остерегайтесь зеркал: в них почему-то очень любят появляться монстры и призраки.

9. Весь мир давным-давно перешел на L-образные одеяла: такие, чтобы мужчина мог укрываться по пояс, а женщина — строго по грудь.

12. И, наконец, в любой непонятной ситуации следует кричать «НЕ-Е-E-E-E-EТ!».