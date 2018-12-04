12 женщин, которые предпочитают оставаться в тени своих знаменитых мужей-актеров

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Миллионы женщин по всему миру восхищаются этими талантливыми и знаменитыми мужчинами. А вот их жены, как правило, остаются без внимания. Среди женщин, покоривших сердца звезд кинематографа, есть стюардесса, инструктор по йоге, риелтор, журналистка, пиар-менеджер, и не только.

AdMe.ru решил выяснить, как выглядят и чем занимаются спутницы жизни признанных секс-символов мирового кино и кумиров миллионов.

Ханна Багшо, жена Эдди Редмэйна

Эдди и Ханна Багшо знают друг друга еще со школы, однако встречаться начали только в 2012 году, когда девушка уже была известной журналисткой и менеджером по связям с общественностью, а Редмэйн — набирающим популярность актером. Пара поженилась в 2014 году, у них растет двое детей — дочь и сын.

Мишелин Рокбрюн, жена Шона Коннери

Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн женаты с 1975 года. Француженка Мишелин — художница родом из Марокко. Общих детей у пары нет.

Ливия Джуджолли, жена Колина Ферта

Колин Ферт и итальянка Ливия Джуджолли женаты с 1997 года. Ливия — продюсер и режиссер. У пары растет двое сыновей.

Риа Дарем, жена Марка Уолберга

В 2009 году, после 8 лет отношений, Марк женился на модели Риа Дарем. К тому моменту у них было уже трое общих детей. На сегодняшний день у пары четверо детей — 2 сына и 2 дочери.

Дженнифер Флавин, жена Сильвестра Сталлоне

С 1997 года Сталонне женат на американской модели Дженнифер Флавин, которая моложе его на 22 года. Для актера это третий брак. У пары 3 общих дочери.

Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса

«Крепкий орешек» женат на английской фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. Пара встречалась до свадьбы 15 месяцев и узаконила свои отношения в 2009 году. У супругов растут 2 дочки.

Хилария Томас, жена Алека Болдуина

С 2012 года актер женат на инструкторе по йоге Хиларии Томас. У супругов растут четверо детей: дочь и 3 сына. Хилария, которая моложе своего звездного супруга на 25 лет, активно ведет инстаграм, куда выкладывает милейшие семейные фотографии с детьми и мужем.

Анна Эберштейн, жена Хью Гранта

Хью Гранта связывали многолетние отношения с Элизабет Херли, молва приписывала ему многочисленные романы с другими красивыми женщинами. Но остепенился убежденный холостяк только рядом с телепродюсером Анной Эберштейн. Супруги узаконили свои отношения в 2018 году. К этому времени у них уже было трое детей.

Кайла Уэбер, жена Винса Вона

Несмотря на свою модельную внешность, супруга Винса Вона Кайла Уэбер далека от всего, что связано с шоу-бизнесом. На момент знакомства с актером девушка работала агентом по недвижимости в Канаде. Пара поженилась в 2010 году, у них растет двое детей.

Сьюзан Левин, жена Роберта Дауни — младшего

Роберт Дауни — младший познакомился с продюсером Сьюзан Левин в 2003 году на съемках фильма «Готика». Пара поженилась в 2005 году, у них двое детей.

Сандра Блажич, жена Кристиана Бейла

Кристиан Бейл с 2000 года женат на бывшей модели Сандре Блажич. Сегодня Сандра занимается продюсированием короткометражных фильмов. У пары растет двое детей.

Алехандра Сильва, жена Ричарда Гира