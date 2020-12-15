12 запоминающихся свиданий из кино, которые так и хочется воплотить в жизнь

Кино — неисчерпаемый источник вдохновения. Оно дарит нам смех, заставляет думать о жизни, грустить или, наоборот, радоваться. А романтические комедии вообще способны вызвать целую бурю эмоций. Каждая девушка хоть раз мечтала оказаться на месте героини из кино: смотреть вместе с возлюбленным на звезды или гулять под луной.

Мы в AdMe.ru пересмотрели кучу фильмов и почерпнули из них идеи для свиданий в реальной жизни.

Прогулка на лодке

«Дневник памяти» богат идеями для свиданий. Это и посещение парка аттракционов, и поездка на пляж... Но один из самых романтичных моментов картины — прогулка по воде. Арендуйте весельную лодку и проведите время друг с другом. Герои с восторгом рассматривали белых птиц, но не беда, если вокруг нет ничего диковинного. Наслаждайтесь обществом друг друга и журчанием воды. Инвентарь: лодка и легкий перекус

Мастер-класс по гончарному делу

Времяпрепровождение героев драмы «Привидение» нельзя назвать свиданием в классическом понимании этого слова, но они пережили, работая за гончарным кругом, максимально романтический момент. Почему бы не взять идею на вооружение и не записаться на мастер-класс в своем городе? Не бойтесь испачкаться: глина легко отстирывается. Бонусом у вас останется памятный сувенир. Инвентарь: гончарный круг и запасная одежда

Поездка в неизвестный город

Что может быть романтичнее, чем... не иметь планов? Герои комедии «Всегда говори „да“» просто пришли в аэропорт и отправились куда глаза глядят. Необязательно подражать персонажу Джима Керри и отвечать на все согласием. Вы с партнером можете организовать спонтанное путешествие и провести выходные в новом городе. Понадобится только удобная обувь, чтобы много ходить. Инвентарь: билеты в незнакомый город и хорошее настроение

Встреча у главной елки города

Рождество и Новый год — идеальное время для романтических свиданий: вокруг много огней, музыка, волшебство. Элис из фильма «В активном поиске» пригласила парня посмотреть на ель в Рокфеллеровском центре. Почему бы не организовать такое свидание и не отправиться к самой шикарной елке вашего города? Пусть эта ваша встреча будет не первая, но точно запоминающаяся. Инвентарь: теплая одежда и фотоаппарат для памятных снимков

Дурачество в IKEA

Чтобы провести вместе время, не нужно изобретать велосипед. Для прогулок вполне подойдет... торговый центр. Только нужно на минутку перестать быть взрослыми и как можно больше дурачиться — как герои ленты «500 дней лета». Они играли в идеальную семью прямо в IKEA и удивлялись, откуда на кухне куча китайцев. И хотя конец истории разрушил все романтические каноны и сломал жанр девчачьего кино, свидание было что надо. Инвентарь: торговый центр и капелька веселья

Катание на лыжах

Мороз, солнце, горнолыжный склон и возлюбленный рядом — идеальное сочетание. Конечно, кататься на лыжах — не пиццу в ресторане есть. Зато занятие спортом на свежем воздухе принесет вам максимум положительных эмоций. Например, герои комедии «Как выйти замуж за миллиардера», вместо того чтобы кататься на сноуборде, большую часть прогулки валялись в снегу. И все равно отлично провели время. Инвентарь: горнолыжный курорт, мороз и солнце

Прогулка по замерзшему озеру

Прогулки под луной и разговоры по душам — классическое свидание из романтических фильмов. А еще можно сломать стереотипы и перенести действие в необычное место, например на замерзшее озеро. Так и поступили Джоэл и Клементина из мелодрамы «Вечное сияние чистого разума». Только будьте осторожны и удостоверьтесь, что лед крепкий. На память можно сделать запоминающийся кадр. Инвентарь: безопасное место и теплая одежда

Наблюдение за звездами

Даже если ваш партнер отнюдь не заядлый астроном, изучение звездного неба однозначно вас сблизит. Лендон и Джейми из картины «Спеши любить», например, провели целую ночь, изучая комету. Попробуйте повторить свидание героев и понаблюдать за небом. Чтобы увидеть как можно больше звезд, отправляйтесь за город. Инвентарь: телескоп, теплые одеяла и легкий перекус

Поход в оперу

Если ваша вторая половинка думает, что знает вас как облупленного, пришло время ее удивить. Например, как это сделал герой фильма «Красотка». Попробуйте пригласить любимую девушку в театр или оперу. Красивая одежда, шикарные декорации — что еще нужно, чтобы впечатлить партнершу? Инвентарь: билеты в оперу и самое шикарное платье

Пикник на пляже

Пляжи хороши летом: солнце, вода. А еще куча людей и никакой романтики. Отправьтесь на берег не в сезон и устройте пикник. Вдвоем вы проведете на пляже незабываемые часы, как Бабби и Уго из ленты «Три метра над уровнем неба». Только вы, вода и песок — и пусть весь мир подождет. Инвентарь: пустынный пляж и одеялко

Посещение музея

Гэтсби из романтической комедии «Дождливый день в Нью-Йорке» планировал провести с девушкой идеальный уик-энд, но все пошло не по плану. Вместо ресторана и прогулок парень оказался вместе со своей знакомой в музее. Чем не свидание? Почему бы не обсудить искусство вместе? Инвентарь: билеты на самую интересную выставку в музее

Игра в пейнтбол

Ерунда, что пейнтбол исключительно командная игра. Например, герои фильма «10 причин моей ненависти» так не думают. Они отлично провели время вдвоем на игровом поле. Может, и вам не хватает острых ощущений? Инвентарь: хорошее настроение и защитный костюм