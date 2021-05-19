12 запоминающихся моментов из кино и сериалов, которых у сценаристов даже в мыслях не было

На съемочной площадке актер должен действовать четко по сценарию и подчиняться командам режиссера. Иногда создатели разрешают артистам играть роль по их усмотрению, и в фильм попадают сцены с импровизацией. А бывает и так, что на съемках происходит некое непредсказуемое событие, но кино от этого только выигрывает.

Мы в AdMe.ru выведали, какие яркие сцены появились в наших любимых фильмах вопреки сценарию, будь то актерская импровизация или случайное действие.

Красавица и Чудовище (2017)

Во время съемок сцены, в которой волшебные обитатели замка Чудовища поют для Белль песню «Вы наш гость», Эмме Уотсон нужно было всего лишь сидеть на стуле, без каких-либо действий. Актриса пожаловалась членам съемочной команды, что ей скучно, и те решили ее развеселить. Эмма так искренне хихикала над их анекдотами, что кадры со смехом были использованы в фильме.

1917 (2019)

Фильм снимали длинными фрагментами, чтобы обойтись минимумом монтажных склеек. Во время работы над эпизодом, когда герой Джорджа Маккея бежит с важным посланием вдоль траншеи, перед актером стояла задача не останавливаться. На координирование массовки для этой сцены ушли часы, поэтому было важно не испортить дубль. Но актер не справился, столкнулся с другим человеком, утратил равновесие и покатился. Сценарист фильма вспоминает: «Когда он упал, я закричала. Это выглядело так, словно твоя команда пропустила мяч на Суперкубке». Однако актер не растерялся, поднялся и побежал дальше. И тогда режиссер дал команду не прерывать съемку. Но последовало еще одно столкновение с последующим падением, и Джордж снова быстро восстановился и продолжил путь. В итоге получилась мощная сцена, которая производит неизгладимое впечатление.

Мир юрского периода (2015)

Самый романтичный момент фильма демонстрирует зрителям настоящую реакцию актрисы Брайс Даллас Ховард на внезапный поцелуй со стороны Криса Прэтта. Изначально сценарий не предусматривал такой эпизод, однако действие не было также и сиюминутным порывом актера. Режиссер перед очередным дублем попросил Прэтта поцеловать Ховард, но актрису не известил о своем решении, чтобы получить нужную реакцию.

Шерлок (2010–2017)

В 3-м сезоне сериала Шерлок и Ватсон устраивают мальчишник, после которого, будучи навеселе, играют в «Угадай, кто ты». Вскоре Ватсон засыпает. И персонаж Бенедикта Камбербэтча должен был принести извинения за друга, однако актер забыл конец фразы: «Я прошу прощения за мою...» Он на секунду запинается и вдруг выдает: «Вещь!» Актер сморозил глупость, но создателей настолько развеселила эта реплика в духе циничного Шерлока, что они решили не переснимать дубль с верной фразой, а оставить как есть.

Мечтатели (2003)

В фильме есть запоминающийся момент за столом, когда героиня Евы Грин наклоняется поцеловать персонажа Майкла Питта, и ее волосы загораются от пламени свечи. Парень мгновенно реагирует и помогает в считаные секунды их потушить. На самом деле в сценарии этого не было. Режиссеру понравилось, как невозмутимо повела себя Ева, и он включил этот эпизод в фильм. Он, по его мнению, соответствовал беспечному духу героев.

Ла-Ла Ленд (2016)

Одной из самых запоминающихся сцен мюзикла, несомненно, является танец героев Эммы Стоун и Райана Гослинга на фоне ночного города. Отдельным пунктом стоит отметить желтое платье Эммы, которое добавляет музыкальному номеру особенную яркость. Однако благодарить за картинку стоит не костюмеров, а саму актрису. Изначально платье было предназначено лишь для репетиций танцев, но Стоун так оно понравилось, что актриса решила появиться в нем в кадре.

Звезда родилась (2018)

Картина «Звезда родилась» прославилась благодаря талантливому актерскому составу, потрясающим саундтрекам и, конечно же, глубокой драме. Когда происходит ссора между главными героями, мы можем наблюдать настоящую реакцию Леди Гага на оскорбление. Потому что во время съемок этой эмоциональной сцены Брэдли Купер начал действовать свободно и назвал ее героиню уродливой, чего в сценарии не было.

Дьявол носит Prada (2006)

Во время сцены, когда героиня Эмили Блант приходит простуженная на работу и садится за рабочий стол, актриса импровизировала. Персонаж демонстрирует раскрытую ладонь и говорит: «Я слышу столько». Затем заключает: «А хочу слышать столько» — и использует жест, призывающий оппонента замолчать. Актриса рассказала, что случайно подсмотрела на улице, как мать говорила это своему ребенку, и воспроизвела ее поведение в кадре.

Сбежавшая невеста (1999)

В фильме есть момент, когда героиня Джулии Робертс корчит рожицу, закатывая глаза и высовывая язык. Изначально этот эпизод не был прописан в сценарии. Но режиссер случайно увидел, как актриса изображает утконоса, чтобы развлечь его внуков, и решил, что она просто обязана сделать так же и для киноленты.

Как отделаться от парня за 10 дней (2003)

После того как героиня Кейт Хадсон заявилась на работу к персонажу Мэттью Макконахи с новой собачкой, чтобы познакомить их, она вдруг набрасывается на мужчину и покрывает его лицо многочисленными поцелуями. И зритель увидел настоящую реакцию сконфуженного актера, потому что Кейт в тот момент импровизировала. Также актрисе принадлежит идея «семейного альбома», куда героиня вклеила фотографии себя и новоприобретенного бойфренда, а после принесла ему, чтобы показать.

Маленькие женщины (2019)

Сцены, в которой Эми в исполнении Флоренс Пью произносит большой монолог о важности брака, в планах у режиссера не было. Актрисе буквально за несколько минут до съемок дали клочок бумаги с написанными от руки репликами. Это было сделано по инициативе Мерил Стрип, которая в ленте играет тетушку Эми. Легендарная актриса поговорила с создателями ленты и убедила их в том, что зрителю важно напомнить о незавидных правах женщин тех времен.

Игра престолов (2011–2019)

В одном из первых эпизодов 6-го сезона персонаж Мелисандра возвращает к жизни Джона Сноу. Сцена обряда, который проводила жрица, была сплошной импровизацией актрисы. К тому же ее героиня должна была говорить на вымышленном валирийском языке, но актриса забыла реплики. Позднее она поделилась: «Я знала, что, если допущу ошибку, никто не заметит». Так и случилось. Актрису упрекнуло лишь несколько человек из съемочной группы, а зрители же наблюдали захватывающий ритуал Красной Женщины.