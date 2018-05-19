12 забавных ляпов в кино, которые сложно заметить с первого раза

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Многие из нас замечают разные киноляпы в любимых фильмах. Зачастую речь идет об ошибках режиссера, сценариста или в крайнем случае оператора. Менее заметны ошибки тех, кто готовит реквизит для актеров и съемок различных локаций. Представьте, как обидно снять высокобюджетный фильм, а потом узнать, что главный герой носит одежду, которая не соответствует временной эпохе, о которой идет речь в картине.

Кажется, что выдать не тот костюм актеру невозможно, ведь за процессом следит огромное количество профессионалов. AdMe.ru предлагает вместе выяснить, где реквизиторы все-таки допустили ошибки.

1. «Гордость и предубеждение»

Действие фильма происходит на рубеже XVIII–XIX веков. И, казалось бы, здесь реквизиторы отлично поработали с костюмами, чтобы все соответствовало эпохе. Однако среди статуй мистера Дарси есть весталка в вуали (A veiled Vestal Virgin), работу над которой Рафаэль Монти начнет только 1846 году, а это примерно на полвека позже событий, которые демонстрирует нам фильм.

2. «Грязные танцы»

В 60-х джинсы носили уже все, однако подобные шорты, как на главной героине, начнут делать только в следующем десятилетии. Поэтому Дженнифер Грей не могла щеголять в столь откровенной одежде, несмотря на то, что так написано в сценарии.

3. «Афера по-американски»

Специалисты утверждают, что часы на руке агента ФБР — это Rolex GMT-Master II 116718. Обновленный модельный ряд 116710 вышел в 2007 году, а модель на руке начальника ФБР появилась в 2010-м и, видимо, приглянулась исполнителю роли Луи Си Кею, однако актер и костюмеры не учли того факта, что действие фильма происходит в конце 70-х.

4. «Десять заповедей»

Царица Нефертити могла носить полупрозрачную одежду, спору нет. Однако проглядывающий из-под платья бюстгальтер слабо ассоциируется с временами Древнего Египта.

5. «Поймай меня, если сможешь»

Действие фильма происходит в 60-е годы. Модные небольшие брекеты того типа, которые носит героиня фильма, появятся лишь через 10 лет. В 60-х еще была широко распространена форма «Е-дуга» — такие брекеты представляют собой жесткую рамку, в которой зубы крепились таким образом, что они могли быть расширены по дуге.

6. «Робин Гуд: Принц воров»

Подзорная труба — инструмент сложный, позволяющий видеть на дальние расстояния, офицальной датой его появления считается 1608 год. Многие могут сказать, что чертежи двухлинзового телескопа были найдены еще в записях Леонардо да Винчи, датируемых 1509 годом, однако в любом случае это на 300 лет позже, чем время, когда скончался от старости легендарный Робин Гуд, живший в XII веке.

7. «Поющие под дождем»

Дело в том, что события в картине происходят в 20-е годы прошлого столетия. В те времена в моде были платья на бретельках из синтетического шелка, обшитые бусинами. Платья как у героини, конечно, смотрятся более эффектно и ярко, однако появились такие наряды только в 50-х годах.

8. «Моя девочка»

Действие фильма происходит летом 1972 года. Героиня показывает подружке кольцо, которое меняет свой цвет в зависимости от настроения владельца. По всей видимости, к героине фильма попал самый первый опытный образец, поскольку такое кольцо будет широко распространено лишь через 3 года.

9. «Пираты Карибского моря: На краю света»

Эксперты не могут определить точное время действия событий фильма из-за обилия костюмов разных эпох на морских пехотинцах и пиратах. Однако все они сходятся в том, что события эти находятся в рамках от середины XVII до конца XVIII века. Показанную же в фильме конструкцию виселицы с проваливающимся эшафотом предложили использовать только в конце XIX века.

10. «300 спартанцев»

Спартанские воины-гоплиты не пошли бы в бой в стесняющем движение плаще, за который можно легко схватить и повалить на землю. Тем более у каждого воина был глухой доспех, полностью закрывающий торс, не оставляющий современникам шанса увидеть кубики пресса царя Леонида.

11. «Авиатор»

Авиакомпания TWA стала расшифровываться как Trans World Airlines лишь в 1950 году. Во время выздоровления Хьюза, в 1946–1947 годах, она все еще имела название Transcontinental & Western Air, но на ангарах и самолетах указаны надписи уже с новым названием.

12. «Терминатор: Генезис»

В Судный день, 29 августа 1997 года, на улицах Сан-Франциско заметна Toyota Prius третьего поколения (2009), Land Rover Range Rover третьего поколения (2002), а также Dodge Charger SRT8 (2012).

Подобные ошибки могут случаться из-за разных факторов: банальная невнимательность, нежелание терять в зрелищности картинки, нехватка времени на поиск нужных костюмов. Замечали ли вы похожие несоответствия в других известных фильмах?