12 ярких фильмов 2020 года, где и актеры хороши, и сюжет не подкачал

В 2020 году в прокат уже вышли достойные кинокартины, а некоторые только ожидают своей очереди. Фильм Клинта Иствуда, новая запоминающаяся роль Сэмюэла Л. Джексона, глубокая драма с Беном Аффлеком в главной роли и другие многообещающие новинки, которые не захочется пропустить.

AdMe.ru любит кино всем сердцем. Поэтому держите список достойных кинопремьер 2020 года.

Банкир (2020)

Фильм основан на истории Бернарда Гаррета (Сэмюэл Л. Джексон) и Джо Морриса (Энтони Маки) — афроамериканских предпринимателей, ставших королями недвижимости Лос-Анджелеса в 1950-х годах. Сюжет закручен вокруг того, что Гаррет и Моррис решают нанять подставного руководителя компании, а сами тем временем притворяются дворником и водителем. Неплохо оцененная критиками и тепло принятая зрителями, кинокартина придется по вкусу любителям хорошего юмора, а игра Сэмюэла Л. Джексона и вовсе способна захватить внимание любого зрителя. Дата выхода: 6 марта

Рейтинг IMDb — 7,2

Дело Ричарда Джуэлла (2019)

Клинт Иствуд ежегодно снимает фильмы, которые ничуть не уступают по уровню предыдущим. В январе 2020-го вышла его новая работа «Дело Ричарда Джуэлла». Это история простого парня, который работал охранником на Олимпиаде 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел эвакуировать людей. Однако для самого Джуэлла это обернулось бедой: он превратился в главного подозреваемого и жертву травли. Эту ленту никак нельзя пропустить тем, кто ценит Иствуда, а также просто любителям хорошего кино. Дата выхода в мире: 20 ноября 2019 года

Дата выхода в России: 9 января 2020 года

Рейтинг IMDb — 7,5

Главный герой (2020)

Нас ждет история банковского клерка, который вдруг обнаруживает, что он всего лишь второстепенный персонаж в жестокой видеоигре. С этого момента он решает все изменить: добиться внимания девушки, спасти мир и стать главным героем. Этот фильм стоит ждать тем, кто любит легкое фэнтези, юмор и действие с впечатляющими спецэффектами на экране. Дата выхода: 9 декабря

Рейтинг ожидания — 93 %

Наездница (2020)

Главная героиня ленты — девушка Сара, страдающая социофобией. Она увлекается рукоделием, сериалами о сверхъестественном и всем сердцем любит лошадей. Постепенно пытаясь наладить взаимоотношения с людьми, Сара начинает страдать от кошмаров и лунатизма. Но непонятно, это она сходит с ума или мир вокруг нее. Фильм стоит посмотреть тем, кому нравятся истории о силе воли и вере в себя. Дата выхода: 9 февраля

Рейтинг IMDb — 5,9

Вне игры (2020)

Этот фильм рассказывает историю человека с раненой душой. Когда-то Джек Каннингэм (Бен Аффлек) был восходящей звездой баскетбола, но из-за болезненного пристрастия к алкоголю лишился всего. Подрабатывая тренером в родной школе, он находит надежду там, где ее не ждал, — в команде школьников-неудачников. Эта драма о тренере, который создает команду с нуля, понравится тем, кто любит истории, трогающие до глубины души. Дата выхода: 5 марта

Рейтинг IMDb — 6,7

Сопротивление (2020)

Этот фильм про группу еврейских бойскаутов, которые помогали французскому Сопротивлению спасти жизни десятков тысяч сирот во время Второй мировой войны. Стоит посмотреть, чтобы узнать больше об уникальной личности Марселя Марсо, который был настоящим героем и подлинным человеком искусства. Дата выхода: 8 марта

Рейтинг IMDb — 6,1

Сержиу (2020)

Биографический фильм о бразильском дипломате Сержиу ди Меллу, жизнь и карьера которого оказываются на волоске после вторжения армии в Ирак в 2003 году. Кинокартина затрагивает и романтическую жизнь Сержиу, и ту драму, в эпицентре которой он оказался. Стоит посмотреть, как Вагнер Моура справляется с ролью хорошего парня, а Ана де Армас составляет ему прекрасный дуэт. Дата выхода: 28 января

Рейтинг IMDb — 6,1

Никогда, редко, иногда, всегда (2020)

В центре сюжета 2 юные девушки из Пенсильвании, которые едут в Нью-Йорк, чтобы прервать беременность одной из них. Но этот фильм не очередная попытка сделать социальное высказывание на непростую тему, это кинокартина о мире молодой запутавшейся девушки. Стоит смотреть тем, кто любит неторопливое вдумчивое кино и зернистость пленки. Дата выхода: 24 января

Рейтинг IMDb — 7,3

Иси и Осси (2020)

В этой комедийной мелодраме богатая Иcи заключает взаимовыгодный союз с сыном бедной матери-одиночки Осси, чтобы помочь друг другу осуществить мечты. Зрители тепло встретили фильм и отметили, что комедия и вправду забавная и стоит того, чтобы ее посмотреть. Кроме того, в фильме снялась звезда сериала «Тьма» Лиза Викари. Дата выхода: 14 февраля

Рейтинг IMDb — 6,4

Король Стейтен-Айленда (2020)

Это комедийная история про 24-летнего парня Скота, который с самого детства не может смириться со смертью отца-пожарного и поэтому прожигает собственную жизнь. Когда Скот узнает про то, что у его мамы появился ухажер, то всячески пытается расстроить их отношения, ведь к таким переменам он не готов. Фильм идеален для того, чтобы скрасить вечер за просмотром комедии, но в нем найдется и нечто для тех, кто хочет копнуть поглубже. Дата выхода в мире: 12 июня

Дата выхода в России: 1 октября

Рейтинг IMDb — 7,2

Убийства по открыткам (2020)

Это история о том, как жертвой серийного маньяка становится дочь опытного детектива. Он отправляется по следам убийцы, а тот дразнит его, отправляя журналистом открытки из разных музеев Европы. Фильм понравится любителям закрученных сюжетов с непредсказуемой развязкой. Дата выхода в мире: 13 марта

Дата выхода в России: 13 августа

Рейтинг IMDb — 5,7

Бессмертная гвардия (2020)

В этой экранизации комикса от Netflix Шарлиз Терон вновь предстает в образе женщины-воина. В центре сюжета отряд бессмертных воителей, которые на протяжении веков сражаются со злом, но в век технологий делать это не так-то просто — кто-то заполучает видеодоказательство их бессмертия и грозит разоблачить героев. Фильм тепло встретили зрители, он сразу же попал в список самых популярных на Netflix, его оценят любители комиксов и великолепной Шарлиз. Дата выхода: 10 июля

Рейтинг IMDb — 6,7