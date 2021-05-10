12 впечатляющих фильмов, после просмотра которых хочется встать с дивана и начать уже что-то делать

Как часто мы хотим сменить город, уйти с нелюбимой работы или махнуть в путешествие, но находим все новые отговорки, лишь бы ничего не делать. В часы жесткой прокрастинации на помощь придут киногерои, которые рубят препятствия словно капусту и никогда не предают свою мечту.

Психологи говорят, что правильно подобранное кино помогает пережить личные взлеты и падения, дарит вдохновение и избавляет от душевных переживаний. AdMe.ru уже отыскал для вас 12 фильмов-пилюль, которые вызывают желание круто изменить свою жизнь.

Магия слов: История Дж. К. Роулинг (2011)

Перед вами настоящая история Гарри Поттера — мальчика, который появился в фантазии обычной матери-одиночки и сделал ее одной из самых богатых женщин в мире. Кто знает, как бы сложилась судьба Джоан Роулинг, если бы она не рискнула написать книгу или сдалась после отказа очередного издательства. Хотя магию и запрещено использовать вне Хогвартса, фильм пропитан ею насквозь. Не удивимся, если перед съемками режиссер раздобыл где-то волшебную палочку и выучил парочку вдохновляющих заклинаний. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Выбор (2016)

Тревис хорошо зарабатывает, отрывается с друзьями и знать не желает о постоянных отношениях. Как заведено в романтических историях, с появлением прекрасной незнакомки жизнь парня уходит в крутое пике. Но герои привыкли держать свои чувства под замком, а их будущее зависит от выбора, который они делают каждую минуту. Новая история от автора романов «Дневник памяти» и «Спеши любить» вдохновляет разобраться со своей жизнью здесь и сейчас, чтобы потом не жалеть об утраченных возможностях. Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Сестра твоей сестры (2011)

Эта комедийная мелодрама была снята всего за 12 дней и построена в большей мере на диалогах, часть которых представляет собой импровизацию актеров. В центре сюжета — парень, разбитый горем после потери брата. В компании бывшей девушки брата и ее сестры герой пытается справиться с пожирающей его тоской. За 90 минут экранного времени зритель увидит огромный спектр человеческих чувств: от грусти, злобы и ненависти до прощения и готовности начать все с чистого листа. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Чудеса с небес (2016)

Душераздирающая драма о простой семье, на долю которой выпало слишком много испытаний, попала в нашу подборку вдохновляющих фильмов неспроста. Ведь это кино не о безнадежности и обреченности, как может показаться поначалу, а о способности никогда не сдаваться и идти дальше. В основу картины легла реальная история семьи, которая пережила все: тяжелую болезнь ребенка, крах иллюзий и обретение веры в чудо. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Святая Джуди (2018)

Возможно, вы никогда не слышали о Джуди Вуд, но многие люди обязаны ей своей свободой и комфортной жизнью. Будучи адвокатом, Джуди бралась за весьма спорные дела и отчаянно боролась за права простых женщин. Героиня не раз оказывалась в опасных ситуациях, но никогда не отступала и доказала, что даже маленький человек способен противостоять большой и не всегда справедливой системе. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

В поисках праздника (2017)

Хелен Миррен и Дональд Сазерленд играют пожилых супругов, жизнь которых превратилась в сплошную борьбу с болезнями. Плюнув на все, герои взяли старый фургон и отправились колесить по местам своих счастливых воспоминаний. Эта трогательная история вдохновляет и доказывает, что никогда не поздно сорваться с места и укатить в закат. Ведь главное в жизни — не стареть душой. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Тинейджер на миллиард (2011)

Фильм-опровержение набившей оскомину фразы «Не жили богато, нечего и начинать». В 16 лет главный герой зарабатывал деньги на онлайн-играх, в 17 продавал каштаны, в 19 запустил производство морских водорослей. Вскоре парень вышел на такой доход, что попал в рейтинг Forbes. Звучит нереалистично? Но это история реального человека, о жизни которого и сняли «Тинейджера на миллиард». Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Детка (2014)

Главной героине 28 лет, но она до сих пор не знает, кем хочет стать, когда вырастет. В любой непонятной ситуации она делает шаг назад и просто прячется от проблем. Испугавшись замужества, девушка сбежала из города и отправилась тусить с подростками. Вместе с персонажем Киры Найтли зритель пройдет все стадии взросления и убедится, что с годами жизнь не обязана становиться скучной. Судьба не проверяет ваш паспорт, а приключения можно найти даже на соседней улице. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Пазманский дьявол (2016)

После аварии жизнь Винни Пациенца стала серой и невыносимой. Известный боксер, которого прозвали Пазманским дьяволом, оказался на обочине большого спорта. Многие в его ситуации просто сложили бы руки, но Винни доказал, что умеет сражаться не только на ринге. Главную роль в картине исполнил Майлз Теллер, тот самый барабанщик-перфекционист из «Одержимости». Если вам понравилась предыдущая работа актера, то и этот фильм не оставит равнодушным. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Эверест. Достигая невозможного (2013)

Многим лень поехать за город на выходные или страшно отправиться с рюкзаком в чужую страну, а герои этой ленты покорили одну из высочайших вершин мира. История человеческого подвига заставляет пересмотреть свою жизнь и задуматься о людях, которые следовали за мечтой и вошли в историю. Главные герои картины — Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей — не просто взобрались на Эверест, они сделали это первыми в мире. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Хотел бы я быть здесь (2014)

Душевный фильм на стыке драмы и комедии рассказывает о мужчине среднего возраста, который не может найти себя. Он хочет стать актером, но не проходит кастинги, отношения с женой натянуты до предела, а тут еще и детей отчислили из школы. И без того шаткая жизнь рушится словно карточный домик, но спасение приходит откуда не ждали. Эта лента станет теплым одеялком для тех, кто постоянно рвется куда-то бежать, но в итоге топчется на месте. Жизнь подкидывает много возможностей, но порой мы не видим их даже у себя под носом. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Мы покорим Манхэттен (2012)

1962 год, модель и фотограф отправились в Нью-Йорк, чтобы провести фотосессию для журнала Vogue. Герои молоды, красивы и так искренне верят в искусство, что отважились на бунт против целой индустрии, которая держит всех в железном кулаке. Они говорят громкое «нет» устаревшим нормам и набившим оскомину стереотипам. Ошеломительный визуальный ряд картины усиливает ее идейный посыл: молодость всегда рвется на свободу, даже если обстоятельства пытаются пригвоздить ее к земле. Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6