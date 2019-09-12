12 популярных вопросов о кино, на которые у нас есть ответы (Они удовлетворят ваше любопытство)
Каждый любитель кинематографа после просмотра очередной картины задумывался: «Почему снято так, а не по-другому?» С годами вопросов становится только больше. На самом деле найти объяснения можно даже на самые интригующие из них. Именно поэтому вы здесь.
К счастью, мы в AdMe.ru нашли ответы на самые популярные вопросы о кино, которыми задавался каждый. А в качестве бонуса мы покажем, как снимался наш любимый фильм о Гарри Поттере.
1. Почему в кино не называют денежные суммы, а пишут на бумажках или показывают на калькуляторе?
Для многих режиссеров бумага с написанным на ней числом — символический элемент, который нельзя недооценивать. Но чаще всего цифры не имеют сюжетного значения. Герою достаточно сказать: «Это очень внушительная сумма», и каждый зритель представит те деньги, которые впечатлят лично его. Если же назвать точную сумму, то для одного она будет огромной, а для другого — слишком маленькой. В результате кино может потерять связь со зрителем.
2. Почему в кадре не снимают настоящий экран телефона, а рисуют его с помощью компьютерной графики?
В наше время в фильмах экраны телефонов часто изображаются с помощью компьютерной графики. Дело в том, что на самом деле экран телефона сообщает гораздо больше информации, чем нужно, например фактическое время суток. Таким образом, действие в кадре может происходить утром, а на дисплее будет показано вечернее время.
3. Почему в кино водители слегка крутят руль туда-сюда, даже если едут прямо?
В современном кинопроизводстве для сокращения бюджета сцены из машины обычно снимают в студии или на улице с помощью специального зеленого фона. Актер начинает крутить руль в разные стороны для того, чтобы в кадре не было пустоты. Но так как автомобиль на самом деле никуда не едет, действия персонажа выглядят неестественно.
4. Почему в голливудских лентах русских играют нерусские актеры?
Самая часто встречающаяся проблема русских актеров за рубежом — недостаточное знание английского языка. Это подтвердил исландский режиссер Балтазар Кормакур. Артистам без языкового барьера гораздо проще получить роль в Голливуде, а играть именно русских вовсе не обязательно.
5. Почему в фильме одну собаку играют несколько разных?
Дело в том, что сериалы о собаках снимаются десятилетиями, а четвероногие актеры очень рано выходят на пенсию. К тому же животные очень тяжело переносят 12-часовой рабочий день и множество дублей, поэтому им необходимы сменщики. Зрители же обычно не замечают, что собаки в фильмах выглядят по-разному. Например, знаменитая Лесси появлялась в 50 картинах, а ее роль исполняли 12 разных колли.
6. Кому принадлежат телефонные номера, которые используются в кино?
Американские телефонные компании специально выделили номера в диапазоне от 555–0100 до 555–0199 для использования в фильмах, сериалах и компьютерных играх. Это было сделано, чтобы обезопасить простых граждан от звонков на существующие номера.
7. Почему в голливудских кинокартинах герои в основном смотрят старые черно-белые американские фильмы?
Таким образом кинодеятели исключают риск предъявления претензий со стороны правообладателей и экономят бюджет. Старое черно-белое кино уже перешло в разряд общественного достояния — не нужно получать разрешение на его использование и отчислять авторские гонорары. А для фильма «Один дома» специально сняли фрагменты черно-белого кино, которое назвали «Ангелы с грязными душами», — в реальности такого фильма не существует.
8. Почему во многих фильмах раненому персонажу советуют не засыпать?
Понятно, что для раненого человека не так важно, будет ли он в сознании. В кино такой прием используют в первую очередь для того, чтобы заставить зрителя сопереживать: если персонаж закроет глаза, зритель сразу поймет, что он умер.
9. Почему в американских лентах так много левшей?
Левшей на планете всего 10 %, но в кино большинство актеров пишет левой рукой. Почему так? Дело в расположении камер во время съемки. Обычно они находятся по правую сторону от артиста, поэтому полученное изображение получается зеркальным, а при монтаже его не переворачивают.
10. Почему появляются сюжетные дыры?
Причин для появления сюжетных дыр множество. Чаще всего они возникают, потому что из-за занятости артистов снимать приходится не в хронологическом порядке (дубли одного эпизода могут делать с интервалом в несколько месяцев). Бывают и форс-мажорные обстоятельства на стадии производства, когда, например, увольняют актера и убирают целую линию, связанную с ним. Считается, что больше всего сюжетных дыр в фильме «Матрица» режиссеров Вачовски.
11. Зачем нужны сцены после титров?
Визитной карточкой фильмов с Джеки Чаном стал показ после титров сцен с неудачными дублями. Многие режиссеры комедий последовали этому примеру. Сейчас сцены, вставленные после титров, раскрывают характеры персонажей, подводят философский итог картины или помогают связывать комплексную франшизу воедино.
Бонус: как снимают наши любимые фильмы
А какие вопросы о кино не дают покоя лично вам?