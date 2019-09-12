12 популярных вопросов о кино, на которые у нас есть ответы (Они удовлетворят ваше любопытство)

28 2 37 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый любитель кинематографа после просмотра очередной картины задумывался: «Почему снято так, а не по-другому?» С годами вопросов становится только больше. На самом деле найти объяснения можно даже на самые интригующие из них. Именно поэтому вы здесь.

К счастью, мы в AdMe.ru нашли ответы на самые популярные вопросы о кино, которыми задавался каждый. А в качестве бонуса мы покажем, как снимался наш любимый фильм о Гарри Поттере.

1. Почему в кино не называют денежные суммы, а пишут на бумажках или показывают на калькуляторе?

Для многих режиссеров бумага с написанным на ней числом — символический элемент, который нельзя недооценивать. Но чаще всего цифры не имеют сюжетного значения. Герою достаточно сказать: «Это очень внушительная сумма», и каждый зритель представит те деньги, которые впечатлят лично его. Если же назвать точную сумму, то для одного она будет огромной, а для другого — слишком маленькой. В результате кино может потерять связь со зрителем.

2. Почему в кадре не снимают настоящий экран телефона, а рисуют его с помощью компьютерной графики?

В наше время в фильмах экраны телефонов часто изображаются с помощью компьютерной графики. Дело в том, что на самом деле экран телефона сообщает гораздо больше информации, чем нужно, например фактическое время суток. Таким образом, действие в кадре может происходить утром, а на дисплее будет показано вечернее время.

3. Почему в кино водители слегка крутят руль туда-сюда, даже если едут прямо?

В современном кинопроизводстве для сокращения бюджета сцены из машины обычно снимают в студии или на улице с помощью специального зеленого фона. Актер начинает крутить руль в разные стороны для того, чтобы в кадре не было пустоты. Но так как автомобиль на самом деле никуда не едет, действия персонажа выглядят неестественно.

4. Почему в голливудских лентах русских играют нерусские актеры?

Самая часто встречающаяся проблема русских актеров за рубежом — недостаточное знание английского языка. Это подтвердил исландский режиссер Балтазар Кормакур. Артистам без языкового барьера гораздо проще получить роль в Голливуде, а играть именно русских вовсе не обязательно.

5. Почему в фильме одну собаку играют несколько разных?

Дело в том, что сериалы о собаках снимаются десятилетиями, а четвероногие актеры очень рано выходят на пенсию. К тому же животные очень тяжело переносят 12-часовой рабочий день и множество дублей, поэтому им необходимы сменщики. Зрители же обычно не замечают, что собаки в фильмах выглядят по-разному. Например, знаменитая Лесси появлялась в 50 картинах, а ее роль исполняли 12 разных колли.

6. Кому принадлежат телефонные номера, которые используются в кино?

Американские телефонные компании специально выделили номера в диапазоне от 555–0100 до 555–0199 для использования в фильмах, сериалах и компьютерных играх. Это было сделано, чтобы обезопасить простых граждан от звонков на существующие номера.

7. Почему в голливудских кинокартинах герои в основном смотрят старые черно-белые американские фильмы?

Таким образом кинодеятели исключают риск предъявления претензий со стороны правообладателей и экономят бюджет. Старое черно-белое кино уже перешло в разряд общественного достояния — не нужно получать разрешение на его использование и отчислять авторские гонорары. А для фильма «Один дома» специально сняли фрагменты черно-белого кино, которое назвали «Ангелы с грязными душами», — в реальности такого фильма не существует.

8. Почему во многих фильмах раненому персонажу советуют не засыпать?

Понятно, что для раненого человека не так важно, будет ли он в сознании. В кино такой прием используют в первую очередь для того, чтобы заставить зрителя сопереживать: если персонаж закроет глаза, зритель сразу поймет, что он умер.

9. Почему в американских лентах так много левшей?

Левшей на планете всего 10 %, но в кино большинство актеров пишет левой рукой. Почему так? Дело в расположении камер во время съемки. Обычно они находятся по правую сторону от артиста, поэтому полученное изображение получается зеркальным, а при монтаже его не переворачивают.

10. Почему появляются сюжетные дыры?

Причин для появления сюжетных дыр множество. Чаще всего они возникают, потому что из-за занятости артистов снимать приходится не в хронологическом порядке (дубли одного эпизода могут делать с интервалом в несколько месяцев). Бывают и форс-мажорные обстоятельства на стадии производства, когда, например, увольняют актера и убирают целую линию, связанную с ним. Считается, что больше всего сюжетных дыр в фильме «Матрица» режиссеров Вачовски.

11. Зачем нужны сцены после титров?

Визитной карточкой фильмов с Джеки Чаном стал показ после титров сцен с неудачными дублями. Многие режиссеры комедий последовали этому примеру. Сейчас сцены, вставленные после титров, раскрывают характеры персонажей, подводят философский итог картины или помогают связывать комплексную франшизу воедино.

Бонус: как снимают наши любимые фильмы