12 вопросов, которые остались за кадром известных фильмов

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Нередко создатели фильмов ставят перед киноманами, казалось бы, неразрешимые вопросы. Сколько стоит, где происходит и как вообще такое возможно? AdMe.ru сумел найти несколько любопытных «расследований», посвященных ответам на такие вопросы, и теперь делится ими с вами.

Сколько стоит 1 год обучения в Хогвартсе?

Энтузиасты подсчитали примерную цену обучения в самой необычной школе. К базовой стоимости $ 41 633 (цена за год обучения в престижном английском интернате) прибавим стоимость материалов, необходимых в школе: 3 комплекта формы — $ 484, зимний плащ — $ 40, одна шляпа — $ 32, одна пара защитных перчаток (из кожи дракона или аналогичных) — $ 122, волшебная палочка — $ 161 (единовременная трата), котел (оловянный, стандартного размера) — $ 37, телескоп — $ 174, латунные весы — $ 12, 7 учебников — $ 519, ингредиенты для зелий и т. п. — $ 20. Итого почти $ 43 000 за первый год обучения. Возможно, в школе есть льготы и субсидии или обучение и вовсе бесплатное. Как бы то ни было, раскошелиться родителям юных волшебников все же придется.

Во сколько обошлась свадьба Бэллы и Эдварда?

В книге описывается, что накануне свадьбы дом Калленов украсили 20 000 разных цветов (цветы мы видим и в фильме). Даже если бы им удалось договориться о низкой цене всего в $ 1 за цветок, то лишь стоимость украшений составила $ 20 000. Сама церемония невелика — на свадьбе присутствовало несколько десятков гостей. Для приема были заказаны музыканты, стоимость которых — около $ 1 500. Тент для застолья можно было купить всего за $ 210, а грандиозный торт, описанный в книге, стоил бы $ 800. С учетом меню (ха-ха) общая сумма составила бы около $ 38 000, причем цветы заняли бы больше половины бюджета.

Сколько стоит организовать «Голодные игры»?

На основе сравнения стоимости последних Олимпиад пользователи портала Centives предложили собственные расчеты для «Голодных игр». Предположим, что купол, где проводятся «Голодные игры», будет стоить не меньше, чем стадион, в Пекине, построенный перед Олимпиадой-2008 ($ 480 млн). Добавим примерно $ 100 млн на церемонию открытия, размещение и проживание команд трибутов и получим стоимость $ 580 млн. Купол, как и сценарий игр, меняется каждый год, а значит, эти затраты ежегодны. Но не стоит забывать, что «Голодные игры» получают немалые доходы от телетрансляций, рекламы, не говоря о ставках на победу того или иного игрока.

Сколько стоит средний бэтмобиль?

Бэтмобиль был и остается неотъемлемым атрибутом комиксов и фильмов о Темном рыцаре. И даже несмотря на то что Брюс Уэйн — мультимиллиардер, интересно знать, сколько же он тратит на свое авто. Самый дорогой вариант из комиксов 2004 года стоил около $ 1,8 млн. Самым дешевым был «Студебекер» 1950-х годов — всего $ 13 604. Цена бэтмобилей постепенно росла, и вот счет уже идет на сотни тысяч долларов. Сегодня средняя стоимость главного гаджета Бэтмена составляет $ 214 700.

Какой объем данных нужен для поддержания иллюзии Матрицы?

Человеческий мозг эквивалентен процессору со скоростью от нескольких килобайт до нескольких мегабайт в секунду. Программное обеспечение, используемое суперкомпьютером Матрицы, должно быть мощным настолько, чтобы заставить каждого из нас поверить в мир, в котором мы живем. Это означает, что Матрица должна производить 360 терабайт данных в год (что эквивалентно 16 000 Blue-Ray-дискам), чтобы сохранить иллюзию в одном условном Нео. Учитывая население Земли, Матрица должна производить более 2 йоттабайт данных в год.

Сколько стоит строительство «Звезды смерти»?

Захария Файнстан (Zachary Feinstein), профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе, подсчитал стоимость первой «Звезды смерти» из классической трилогии «Звездные войны». Для примера ученый взял цену американского авианосца с поправкой на планетарный масштаб стройки. Опираясь на расчеты, он утверждает, что первый вариант станции стоил $ 193 квинтиллиона. Для того чтобы было понятно, как это много: в квинтиллионе 18 нулей. Считаете, что это дороговато? Энтузиасты с Kickstarter обещают создать свою «Звездочку» за какие-то жалкие $ 20 млн.

Сколько стоит эксплуатация «Звезды смерти»?

Предположим, что, несмотря на дороговизну, вы решили построить «Звезду смерти». Сколько средств потребуется, чтобы она работала? Британская компания OVO Energy утверждает, что нужно ежедневно тратить 6,25 октиллиона фунтов стерлингов (около $ 7,8 октиллиона) на поддержание ее функционирования. Эта цифра в 30 триллионов раз превышает сумму всех денег на Земле. В стоимость вошло использование таких опций, как прыжок в гиперпространство и стрельба суперлазером, а также бытовые расходы: стирка, глажка и уборка для рабочего персонала и войск, освещение «Звезды смерти» и переработка отходов.

Сколько стоит поместье Богатенького Ричи?

Реальный особняк, в котором проводил досуг Маколей Калкин в фильме «Богатенький Ричи», принадлежит семье американских миллиардеров Вандербильт. Сам фильм по большей части был снят в Чикаго, но экстерьеры и общий план дома, появившиеся в кадре, вполне реальны. Полная стоимость оценивается примерно в $ 4 млрд. Ричи и в самом деле не бедный.

Сколько стоит «Шоу Трумана» в реальной жизни?

Пользователи произвели примерные расчеты стоимости всего необходимого для организации «Шоу Трумана». Сюда вошли расходы на возведение купола, техническое оснащение съемочной площадки, работа персонала и специально нанятых статистов. Итоговая цифра с учетом постоянной индексации за счет инфляции составила 3,5 млрд евро в год. Правда, подсчитаны были только расходы. Какие доходы получила бы компания от показа такого шоу по ТВ и рекламы, не уточняется.

Где и как долго бежал Форрест Гамп?

Форрест Гамп начал бежать в несуществующем городе Гринбоу (Алабама) 1 октября 1979 года. Достигнув Тихого океана в Санта-Монике (Калифорния), он повернул к другому океану — Атлантическому. В репортаже в самом фильме говорят, что спустя 2 года он уже в 4-й раз пересекает реку Миссисипи. На основе сценария и кадров из фильма поклонники создали подробную карту маршрута путешествия Форреста Гампа, которое, как сам он утверждал, длилось 3 года, 2 месяца, 14 дней и 16 часов. За это время он пробежал 15 248 миль и пересек США 5 раз.

Сколько стоит особняк Тони Монтаны из «Лица со шрамом»?

Поместье из фильма называется El Fureidis (с испанского «дом, где было лицо со шрамом») и находится не во Флориде, а в Калифорнии. Дом снимали только снаружи, так что не старайтесь найти пятна крови или дырки от пуль в стене. В числе особенностей дома — потолки с сусальным золотом и изолированная комната для переговоров с потолком под 6 метров. Стоимость поместья — $ 35 млн.

Сколько стоит костюм Железного человека?

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. С таким набором характеристик никакие суперкостюмы не нужны. И тем не менее пользователи прикинули, каково это — быть Тони Старком. Помимо стандартных миллиардерских домов-машин-нарядов посчитали и стоимость костюма Железного человека. С учетом соответствия технологий получилась вполне реальная сумма — $ 100,4 млн. Для сравнения, стоимость истребителя F-35 оценивается в $ 95–183 млн. Так что этот костюм может легко вписаться в сегодняшние военные бюджеты.