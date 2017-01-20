12 волшебных фильмов, с которыми вы забудете обо всех проблемах

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Когда проблемы наваливаются разом, так хочется отвлечься и затеряться в каком-нибудь волшебном мире, где возможны самые невероятные вещи, а все наши неоплаченные счета и неурядицы на работе ровным счетом ничего не значат. AdMe.ru подготовил список фильмов, которые гарантируют вам несколько часов магии, спокойствия и уюта.

Зачарованная

Enchanted

Девушка из мультипликационного мира влюбилась в прекрасного принца, чем сильно досадила его мачехе. С помощью магии злая королева отправляет несчастную в современный Манхэттен, и в суровой реальности принцессе придется как-то выживать. Надо сказать, получается это у нее нелепо и очаровательно одновременно. В фильме ирония над избитыми диснеевскими приемами соседствует со сказочной и невероятно доброй историей любви.

Золотой компас

The Golden Compass

12-летняя Лира отправляется в путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Коултер и армия ее монстров. Завораживающе красивая графика, отличные актеры и захватывающий сюжет — все это вы найдете в «Золотом компасе».

Фантастические твари и где они обитают

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Поиск и изучение волшебных существ приводят английского мага Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Но его планы рушатся из-за случайно оставленного в неположенном месте чемодана и побега из него фантастических животных Ньюта. Всем фанатам «Гарри Поттера» и просто хороших историй смотреть обязательно.

Дом странных детей мисс Перегрин

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

В детстве Джейкоб часто слушал рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Например, о девочке, которая умеет держать в руках огонь, или девочке, способной летать. Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб отправляется в этот приют и знакомится со всеми его обитателями. Красивый, загадочный мир и интересная история.

Земля будущего

Tomorrowland

Когда в руки Кейси попадает загадочный предмет, открывающий доступ в параллельную реальность, она обращается за помощью к циничному гению — изобретателю Фрэнку. Девушка должна раскрыть тайну загадочного места, находящегося вне нашей реальности и известного как «Земля будущего», и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его однажды изгнали. Крутые актеры и оригинальный сюжет.

Прекрасные создания

Beautiful Creatures

Лена живет в маленьком городке. Она всю жизнь пытается усмирить свою силу и проклятие, веками преследовавшее ее семью. В то же время молодой парень Итан безоговорочно влюбляется в нее и старается раскрыть секрет возникшей между ними удивительной связи. Мистический фильм с захватывающим сюжетом.

Оз: Великий и Ужасный

Oz the Great and Powerful

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост, ведь с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях и славу, и богатство. Озорной фильм, пестрящий яркими красками и запоминающимися персонажами.

Холодное сердце

Frozen

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. Очаровательный, волшебный мультик с милыми героями, которых просто нельзя не полюбить.

Любовь сквозь время

Winter’s Tale

Питер — вор, которого полюбила очаровательная Беверли. Но их любовь родилась под несчастливой звездой: Беверли угасает от неизлечимой болезни, а Питеру суждена смерть от рук его давнего наставника, демона Перли Сомса. Питер отчаянно пытается спасти свою истинную любовь: сквозь века, вопреки силам тьмы. Романтичная сказка о любви, мечте, справедливости и надежде. Определенно стоит потраченного времени.

Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»

The Adventures of Tintin

Главный герой — молодой газетный репортер Тинтин. Благодаря своей профессии он путешествует по всему миру и становится участником увлекательных приключений. Этот чудеснейший проект Спилберга учит нас всегда смотреть на мир с интересом, ведь вокруг столько чудес! Крутейшая графика и по-настоящему захватывающее приключение.

Необычайные приключения Адель

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec

1912 год. Бесстрашная журналистка Адель готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. В это время в Париже в музее естествознания из яйца птеродактиля вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Лихое приключение от Люка Бессона, от которого будет в восторге каждый ребенок, даже если ему уже давно за 20.

Доктор Стрэндж

Doctor Strange

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон и Мадс Миккельсен в списке актеров — уже весомый повод посмотреть эту необычную экранизацию комиксов.