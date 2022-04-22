12 волнующих фильмов о тайнах, которые многие женщины прячут в своей душе

Загадочные дамы нередко занимают умы известных кинорежиссеров. Еще бы, ведь то, что скрыто в непостижимой женской душе, может лечь в основу сильной драматической картины.

Мы в AdMe.ru вспомнили фильмы, героини которых хранят судьбоносные тайны или бытовые секреты, а потому эти ленты держат зрителя в напряжении аж до финальных титров.

Частная жизнь Пиппы Ли (2009)

Пиппа Ли — заботливая жена и образцовая хозяйка. Идиллическую жизнь женщины омрачает тоска по молодости. Веселье, вредные привычки, романтические приключения прошлого не дают героине покоя. И вдруг в жизни женщины появляется молодой человек, который и становится ее главным секретом. Рейтинг IMDb — 6,3

Исчезнувшая (2014)

В день 5-летия свадьбы жена Ника внезапно исчезает. Улики указывают на мужа пропавшей. Но дальнейшее расследование показывает, что жизнь супругов не была столь безоблачна, а муж далек от идеала. Но и Эми тоже не так проста и беззащитна, как всем казалось. Она может обхитрить и переиграть всех вокруг. Во время работы над образом главной героини Розамунд Пайк вдохновлялась игрой Николь Кидман в фильме «Умереть во имя» (1995) и Шэрон Стоун в картине «Основной инстинкт» (1992). Рейтинг IMDb — 8,1

Порочные связи (2005)

История о том, как легкий флирт на свадебной вечеринке может неожиданно открыть тайны прошлого, о которых герой и героиня предпочли бы не вспоминать. В главной женской роли — несравнимая и на 100 % загадочная Хелена Бонем Картер. Рейтинг IMDb — 6,9

Костюм (2022)

1956 год, Чикаго. Леонард Берлинг — личный закройщик босса мафии. Однажды задержавшись на работе, он становится невольным соучастником криминальных разборок, и все в его жизни переворачивается с ног на голову. Секретарша Берлинга Мэйбл на самом деле работает на правоохранительные органы. Обстоятельства складываются таким образом, что выполнить секретное задание Мэйбл может помочь именно Берлинг. Рейтинг IMDb — 7,2

Девушка, подающая надежды (2020)

Кассандра — бывшая студентка медицинского колледжа, которая живет с родителями и многое от них скрывает. Девушка ведет двойную жизнь: днем она работает в кофейне, а после отправляется на вечеринки, где притворяется веселой и легкомысленной, привлекает мужчин, а затем дает им отпор. Так Кассандра мстит за свою подругу, которую серьезно обидели в студенчестве. Рейтинг IMDb — 7,5

Век Адалин (2015)

Адалин обхитрила весь мир. У нее есть секрет, который пока никому не удалось раскрыть: 77 лет назад она попала в аварию и с тех пор перестала стареть. Адалин бережно хранит свою тайну — постоянно переезжает и меняет документы. Но однажды героиня встречает человека, ради которого ей хочется остаться и жить как все. Рейтинг IMDb — 7,2

Эмили-преступница (2022)

Эмили — несуразная и нерешительная девушка, которой из-за финансовых проблем приходится ввязаться в сомнительное предприятие. Так обычная официантка становится преступницей и быстро понимает, что у всего есть последствия. Рейтинг IMDb — 7,1

Матч-пойнт (2005)

Нола — молодая актриса. Крис — тренер по теннису, который вот-вот женится на богатой наследнице, но не может устоять перед Нолой. Герои становятся любовниками и скрывают свою связь. Когда оказывается, что девушка беременна, Крис решает все закончить, но героиня не так проста и наивна, как кажется. «Матч-пойнт» не первый фильм, в котором Скарлетт Йоханссон сыграла разлучницу. Подобная роль досталась актрисе в фильмах «Престиж» (2006) и «Обещать — не значит жениться» (2009). Рейтинг IMDb — 7,6

Когда ты закончишь спасать мир (2022)

Эвелин работает в приюте и помогает людям справляться с тяжелыми ситуациями. При этом героиня не может найти общий язык со своим сыном-подростком Зигги. Они будто с разных планет, любое общение обречено на провал. Всегда собранная и ответственная Эвелин не может сдержать свою материнскую любовь и незаметно для самой себя направляет ее на другого мальчика, живущего в приюте. Рейтинг IMDb — 6,6

Залет (2020)

У Зои есть секрет: она недавно узнала, что беременна. Девушка растеряна, все ее планы идут коту под хвост. Она отчаивается и пытается использовать последние 9 месяцев свободы, чтобы успеть осуществить свои мечты. Это история о выборе и страхе перед ответственностью — тех проблемах, которые не так часто поднимают в фильмах о девушках в положении. Рейтинг IMDb — 6

Мона Лиза и кровавая луна (2021)

Главная героиня — девушка с необычными способностями. Она сбегает из лечебницы и отправляется в Новый Орлеан, где ей предстоит столкнуться с трудностями современного мира. Рейтинг IMDb — 6,4

Память (2021)

Джессика Холланд — специалист по орхидеям. Ее изводит странный недуг: то ли от усталости, то ли от грусти она то и дело слышит звук, похожий на хлопок. В попытках понять его происхождение Джессика все сильнее отрывается от реальности. Рейтинг IMDb — 6,6