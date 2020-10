12 притягательных фильмов, которые вызывают визуальный экстаз

Есть фильмы, каждый кадр из которых можно рассматривать как отдельно взятую картину, такие как «Отель „Гранд Будапешт“», «Амели», «Герой». Но эти киноленты у всех на слуху и просмотрены сотни раз. Нам же захотелось поискать что-то эдакое, не столь популярное, но при этом не менее захватывающее и эстетически привлекательное. Надеемся, у нас получилось. Если мы что-то упустили и не рассказали в других подобных статьях, напишите нам в комментариях.

AdMe.ru обожает находить крутые фильмы и теперь точно знает, чем займется в следующие выходные.

Молодой Годар (Le Redoutable), 2017

Рейтинг IMDb — 6,6 Биографическая лента от режиссера киноленты «Артист» Мишеля Хазанавичуса. 1967 год, в Париже Жан-Люк Годар снимает свой знаменитый фильм «Китаянка». На съемках он влюбляется в актрису, исполнительницу главной роли, и между ними вспыхивает искра, пара женится, и в то же время в прокат выходит кинолента. Однако никто не ожидал, что фильм повлечет за собой молодежный бунт.

Хроники хищных городов (Mortal Engines), 2018

Рейтинг IMDb — 6,1 Антиутопическое фэнтези рассказывает о тех временах, когда мир, переживший апокалипсис, находит спасение в передвигающихся городах. Однако крупные мегаполисы стали захватывать маленькие города ради ресурсов, и не все довольны такой ситуацией. Том Нэтсуорти и бунтарка Эстер Шоу встретились, чтобы изменить будущее.

Место под соснами (The Place Beyond the Pines), 2012

Рейтинг IMDb — 7,3 Запутанная кинокартина-триптих, раскрывающая истории трех разных персонажей. Мотокаскадер Люк Глэнтон зарабатывает на жизнь, путешествуя по городам и показывая свои трюки. В одном городке он случайно встречает свою бывшую девушку, Ромину, и узнает, что у него есть годовалый сын. Она не хочет, чтобы Люк был с ними, потому что встречается с другим человеком, но мужчина все равно устраивается на работу в том городе, где она живет. А дальше бывший каскадер принимает самое сумасшедшее решение в жизни.

Койяанискаци (Koyaanisqatsi), 1982

Рейтинг IMDb — 8,3 Документальный фильм полностью раскрывает смысл слова индейцев племени хопи — Koyaanisqatsi — безумная жизнь на грани распада, потерявшая гармонию и равновесие. Современное общество движется в безумном темпе, все больше и больше отдаляясь от природы.

После мрака свет (Post Tenebras Lux), 2012

Рейтинг IMDb — 6,6 История пары из Латинской Америки, которая решила уехать из мегаполиса в родную провинциальную Мексику, оставив позади шумную богемную жизнь. Кто бы мог подумать, что в уединенном месте, которое выбрала для себя семья, они встретят того, с кем никогда бы не хотели увидеться, и эта встреча повлечет за собой череду конфликтов и противоречий.

На последнем дыхании (À bout de souffle), 1960

Рейтинг IMDb — 7,9 Одна из наиболее характерных картин французской «новой волны» 60-х годов повествует о Мишеле Пуакаре, самонадеянном молодом человеке, который крадет дорогие машины и копирует циничные повадки экранных киногероев. Когда очередная заварушка чуть не стоит ему жизни, он решает залечь на дно и прячется у своей подруги Патриции, которая тоже не против окунуться в криминальный мир своего бойфренда.

Великий Гэтсби (The Great Gatsby),1974

Рейтинг IMDb — 6,4 Экранизация знаменитого одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сценаристом которой выступал Фрэнсис Форд Коппола. Джей Гэтсби, безответно влюбленный в Дэйзи Бьюкенэн юноша, был ею отвергнут в пользу богатого господина, однако главный герой не теряет надежды и возвращается в ее жизнь уже с солидным состоянием. Но откуда у него деньги, никто не знает.

Мулан (Hua Mulan), 2009

Рейтинг IMDb — 6,8 Киноэкранизация классического китайского произведения, в котором простая девушка Мулан отправляется на войну вместо своего отца.

Париж подождет (Paris Can Wait), 2016

Рейтинг IMDb — 5,8 Фильм в жанре роуд-муви (кинопутешествие, герои которого находятся в дороге). Главная героиня Анна проживает успешную жизнь. Она замужем за кинопродюсером, у нее есть деньги и положение в обществе. Однако женщина одинока, и, когда ее муж отправляется в очередную командировку, героиня решает уехать в свое мини-путешествие. К чему, правда, это приведет... Кстати, картина снята Элинор Копполой, женой легендарного Френсиса Форда Копполы, матерью Софии Копполы и Романа Копполы, а также тетей Николаса Кейджа.

Пекло (Sunshine), 2007

Рейтинг IMDb — 7,2 В 2057 году солнце погасло, и человечеству грозит гибель. Космический корабль «Икар 2» отправляется к угасшему светилу, чтобы доставить к нему ядерный заряд, при помощи которого они хотят заново запустить погасшую звезду. Однако экипаж корабля услышал слабые позывные сигналы пропавшего «Икара 1», который бесследно исчез 7 лет назад, не справившись с такой же миссией.

Грех (Il Peccato), 2019

Рейтинг IMDb — 6,6 Русско-итальянская кинолента Андрея Кончаловского, рассказывающая о творчестве Микеланджело Буонарроти, известнейшего художника и скульптора. События фильма затрагивают первую четверть XVI века. В то время Микеланджело работал над фасадом церкви Медичи Сан Лоренцо и гробницей Юлия II.

Сочувствие госпоже Месть (Chinjeolhan Geumjassi), 2005