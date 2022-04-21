12 трендов из фильмов и сериалов, о которых все мечтали, а теперь на них без слез и не взглянешь

В юности многие из нас хотели стать похожими на любимых персонажей фильмов и сериалов. Чтобы приблизиться к ним, мы даже были готовы повторять их стиль одежды и выискивать в магазинах такие же яркие футболки и брюки карго. Но прошли годы, и теперь вещи, которые казались модными тогда, не выглядят такими привлекательными.

Мы в AdMe.ru заново взглянули на запоминающиеся наряды из фильмов и сериалов прошлых лет и не смогли сдержать смех при виде некоторых из них.

1. Леопардовый принт

Мода на вещи с леопардовым принтом существует уже не один десяток лет. Мы успели повидать как стильные образы, так и вещи, которые сейчас вряд ли захочется надеть для обычной прогулки. В двух эпизодах сериала «Друзья» (1994–2004) нам показали, как могли бы сложиться жизни героев, если бы все пошло немного не так. В них Рэйчел Грин примерила экстравагантные брюки и пиджак с леопардовым принтом, да еще и дополнила их пушистыми топами.

2. Рубашка поверх лонгслива

В 90-х и начале 2000-х в моде была многослойность. Герои фильмов и сериалов то и дело натягивали рубашки и футболки поверх лонгсливов. Но эти образы далеко не всегда выглядели удачно. Белла из «Сумерек» (2008), например, в этом наряде больше напоминает сотрудницу заведения фастфуда.

3. Вязаный топ

Вязаные топы были в моде в 70-е, но мы любовались на них и в 90-е. Недавно они снова стали популярными. Если вы соскучились по этому элементу одежды, самое время примерить его вновь. Вдохновение можно поискать в старых фильмах и сериалах. Запоминающуюся модель носила Прю в «Зачарованных» (1998–2006). Хотя, возможно, сейчас такой цветастый топ, да еще и на тоненьких лямках, надеть рискнут не все.

4. Чокер

Чокер — еще один тренд из 90-х, который возвращается в моду снова и снова, появляется все больше новых моделей. Раньше самыми распространенными были широкие чокеры с подвесками, напоминающие собачьи ошейники. Именно такой носила героиня Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» (2003). Чокер дополнял ее образ типичной девочки-бунтарки в штанах с низкой посадкой и болтающимся на них ремнем.

5. Кроп-топ

Кроп-топы были еще одной обязательной вещью в гардеробе модницы в 90-е и 2000-е. При этом надевали их и в пир, и в мир. Благодаря розовым тканям и пышной юбке выпускной наряд Бьянки из фильма «10 причин моей ненависти» (1999) мог бы стать классическим платьем принцессы. Если бы не одно «но»: она надела вовсе не платье, а топ и юбку. Таким способом девушка последовала моде тех лет и показала открытый живот.

6. Кожаные куртки и штаны

В 90-е в моде были кожаные вещи. Носили их и герои фильма «Хакеры» (1995) с Анджелиной Джоли и Джонни Ли Миллером в главных ролях. Они примерили не только кожаные куртки, но еще и кожаные штаны. Видимо, с помощью таких нарядов создатели фильма хотели подчеркнуть бунтарский дух персонажей.

7. Бандана

Оказывается, наши бабушки следуют трендам 90-х и носят платки на головах наравне с героинями сериала «Секс в большом городе» (1998–2004). Последние надевали банданы и обвязывались платками не для работы в огороде, а для походов на свидания.

8. Пацанский стиль

Пока одни девушки в 90-е носили короткие топы и розовые юбки, другие предпочитали максимально пацанский стиль. Джинсы, толстовки (чем свободнее и бесформеннее, тем лучше), бейсболки — такие наряды мы тоже когда-то любили носить. Пример нам подавала Милагрос из сериала «Дикий ангел» (1998–1999).

9. Прозрачная блузка

Прозрачные топы и блузки, которые недавно вернулись в моду, были в тренде в 90-е. Правда, и тогда успешно носить эти вещи могли не все. Они были любимым элементом одежды главной героини сериала «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003). Она надевала на прозрачные блузки платья или футболки. А особым шиком был джемпер с прозрачным верхом и воротом, напоминающим чокер.

10. Топ с открытыми плечами

В 2000-х с помощью открытых топов не стеснялись выставлять напоказ не только животы, но и плечи. Немало таких образов мы повидали в сериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012). Тогда считалось уместным носить топы с джинсами и юбками, надевать их в повседневности и на вечеринки.

11. Ободок

Несколько лет назад одним из самых популярных аксессуаров был ободок. Создатели сериала «Сплетница» (2007–2012) пытались убедить нас, что ободки подходят и стильным девушкам, а не одним лишь первоклассницам. Они предлагали носить их с одеждой разных стилей и сочетать как с футболкой и галстуком, так и с накидкой, напоминающей о викторианской эпохе.

12. Уличный стиль

Благодаря фильмам и сериалам мы узнали, что такое настоящая уличная мода: все те же открытые животы, мешковатые штаны с низкой посадкой и бейсболки. Сейчас эти образы кажутся скорее нелепыми, да и не слишком удобными. Вдохновение для уличных нарядов можно было черпать, например, в фильме «Шаг вперед — 2: Улицы» (2008) и других картинах этой серии.