12 тайных отсылок в культовых сериалах, которые мало кто заметил

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Любимые сериалы можно пересматривать неоднократно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Давно искали повод окунуться в мир фантастики или сверхъестественного?



Команда AdMe.ru подобрала для вас сразу несколько весомых причин, из-за которых вам придется пересмотреть ну хотя бы один эпизод.

Теория Большого взрыва, 2007

В комнате Эми можно заметить дверь, которая копирует машину времени ТАРДИС из легендарного сериала «Доктор Кто». Впрочем, у создателей «Теории Большого взрыва» необъяснимая любовь к британскому сериалу, которая подтверждается неоднократными отсылками к нему.

Флэш, 2014

В сериале нам показывают актера Тома Фелтона, чей герой во время сражения получил шрам в форме молнии. Это отсылка ко вселенной «Гарри Поттера». Ведь изначально Том должен был сыграть Поттера, но его утвердили на роль Драко Малфоя.

Игра престолов, 2011

В момент, когда Теон Грейджой угрожает одичалой Оше, на заднем плане можно заметить метлу. Это небольшая отсылка к «волшебному» прошлому актрисы. Наталия Тена исполнила роль волшебницы Нимфадоры Тонкс в «Гарри Поттере». Кстати, в «Игре престолов» у Оши есть примечательное хобби — она вручную делает метлы.

11.22.63, 2016

В мини-сериале, снятом по мотивам одноименного фантастического романа Стивена Кинга, в одном из эпизодов можно увидеть на стене слово redrum. Это отсылка к другому роману писателя — «Сияние». Именно там впервые появилось это слово, которое читается задом наперед как murder — убийство.

Доктор Хаус, 2004

Из нескольких эпизодов становится понятно, что Хаус живет по адресу 221 Baker Street. Подтверждением тому становятся права доктора. Согласно произведениям Артура Конан-Дойля, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон жили в квартире по адресу Бейкер-стрит, 221b. Именно между этими персонажами проводят параллели создатели сериала.

Сверхъестественное, 2005

В одном из эпизодов в руках Дина Винчестера можно увидеть биту, обернутую в колючую проволоку. Дин отмечает, что его отец обожал эту штуковину, — явная отсылка к сериалу «Ходячие мертвецы». Это бита Люсиль — оружие злодея Нигана, которого сыграл Джеффри Дин Морган. Как вы уже догадались, именно ему досталась роль главы семейства Винчестеров в «Сверхъестественном».

Как я встретил вашу маму, 2005

В одном из эпизодов в качестве приглашенной звезды можно увидеть актера Хорхе Гарсиа. Его персонаж диктует Маршалу Эриксону случайный набор чисел 4 8 15 16 23 42. На самом деле это отсылка к «Остаться в живых», в котором Гарсиа исполнил ведущую роль Херли Рейеса. Этот набор чисел является ключевым в упомянутом сериале.

Декстер, 2006

В одной из серий нам показывают Декстера Моргана с другом, которые стоят на фоне картины с домом. Главный герой держит в руках вилы. Это аллюзия на произведение искусства «Американская готика».

Ходячие мертвецы, 2010

В самом начале сериала Гленн находит красный Dodge Challenger, который присутствовал в эпизодах «Во все тяжкие». Стоит отметить, что во время аренды этого автомобиля между главными героями криминальной драмы произошел диалог. Жена Уолтера Уайта посоветовала ему обратиться к генеральному директору, которого зовут Гленн.

Кости, 2005

В сериале показывают сцену с доктором, позади которого на экране для рентгеновских снимков можно увидеть голову Гомера Симпсона из одноименного мультсериала. В этом эпизоде шоу снимался актер, озвучивающий роль главы семейства в «Симпсонах».

Фарго, 2014

Момент, когда маленький мальчик с нарушениями здоровья садится в школьный автобус, является прямой отсылкой к «Форресту Гампу». Сын Тома Хэнкса Колин исполнил ведущую роль офицера Гаса Гримли в «Фарго».

Очень странные дела, 2016