12 тайных отсылок в культовых сериалах, которые мало кто заметил
Любимые сериалы можно пересматривать неоднократно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Давно искали повод окунуться в мир фантастики или сверхъестественного?
Команда AdMe.ru подобрала для вас сразу несколько весомых причин, из-за которых вам придется пересмотреть ну хотя бы один эпизод.
Теория Большого взрыва, 2007
В комнате Эми можно заметить дверь, которая копирует машину времени ТАРДИС из легендарного сериала «Доктор Кто». Впрочем, у создателей «Теории Большого взрыва» необъяснимая любовь к британскому сериалу, которая подтверждается неоднократными отсылками к нему.
Флэш, 2014
В сериале нам показывают актера Тома Фелтона, чей герой во время сражения получил шрам в форме молнии. Это отсылка ко вселенной «Гарри Поттера». Ведь изначально Том должен был сыграть Поттера, но его утвердили на роль Драко Малфоя.
Игра престолов, 2011
В момент, когда Теон Грейджой угрожает одичалой Оше, на заднем плане можно заметить метлу. Это небольшая отсылка к «волшебному» прошлому актрисы. Наталия Тена исполнила роль волшебницы Нимфадоры Тонкс в «Гарри Поттере». Кстати, в «Игре престолов» у Оши есть примечательное хобби — она вручную делает метлы.
11.22.63, 2016
В мини-сериале, снятом по мотивам одноименного фантастического романа Стивена Кинга, в одном из эпизодов можно увидеть на стене слово redrum. Это отсылка к другому роману писателя — «Сияние». Именно там впервые появилось это слово, которое читается задом наперед как murder — убийство.
Доктор Хаус, 2004
Из нескольких эпизодов становится понятно, что Хаус живет по адресу 221 Baker Street. Подтверждением тому становятся права доктора. Согласно произведениям Артура Конан-Дойля, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон жили в квартире по адресу Бейкер-стрит, 221b. Именно между этими персонажами проводят параллели создатели сериала.
Сверхъестественное, 2005
В одном из эпизодов в руках Дина Винчестера можно увидеть биту, обернутую в колючую проволоку. Дин отмечает, что его отец обожал эту штуковину, — явная отсылка к сериалу «Ходячие мертвецы». Это бита Люсиль — оружие злодея Нигана, которого сыграл Джеффри Дин Морган. Как вы уже догадались, именно ему досталась роль главы семейства Винчестеров в «Сверхъестественном».
Как я встретил вашу маму, 2005
В одном из эпизодов в качестве приглашенной звезды можно увидеть актера Хорхе Гарсиа. Его персонаж диктует Маршалу Эриксону случайный набор чисел 4 8 15 16 23 42. На самом деле это отсылка к «Остаться в живых», в котором Гарсиа исполнил ведущую роль Херли Рейеса. Этот набор чисел является ключевым в упомянутом сериале.
Декстер, 2006
В одной из серий нам показывают Декстера Моргана с другом, которые стоят на фоне картины с домом. Главный герой держит в руках вилы. Это аллюзия на произведение искусства «Американская готика».
Ходячие мертвецы, 2010
В самом начале сериала Гленн находит красный Dodge Challenger, который присутствовал в эпизодах «Во все тяжкие». Стоит отметить, что во время аренды этого автомобиля между главными героями криминальной драмы произошел диалог. Жена Уолтера Уайта посоветовала ему обратиться к генеральному директору, которого зовут Гленн.
Кости, 2005
В сериале показывают сцену с доктором, позади которого на экране для рентгеновских снимков можно увидеть голову Гомера Симпсона из одноименного мультсериала. В этом эпизоде шоу снимался актер, озвучивающий роль главы семейства в «Симпсонах».
Фарго, 2014
Момент, когда маленький мальчик с нарушениями здоровья садится в школьный автобус, является прямой отсылкой к «Форресту Гампу». Сын Тома Хэнкса Колин исполнил ведущую роль офицера Гаса Гримли в «Фарго».
Очень странные дела, 2016
Один из охранников читает роман «Куджо» 1981 года, на задней обложке которого можно заметить портрет бородатого Стивена Кинга. Так режиссеры выразили почтение американскому писателю. Следует отметить, что сериал содержит большое количество отсылок к его ранним работам.
Фото на превью HBO, Warner Bros. Television