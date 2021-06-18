12 сюжетных деталей из известных фильмов, которые оказались полной чепухой с точки зрения науки

Все мы знаем, что события в кинолентах имеют лишь отдаленное сходство с реальностью и часто приукрашиваются сценаристами и режиссерами. Фильмы в первую очередь развлекают зрителей, а уж затем знакомят с действительным устройством мира. Но если идеи кочуют из одной экранизации в другую, мы начинаем воспринимать их как неопровержимые факты.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили отзывы ученых и специалистов, которые разбирают известные киноленты. И собрали список тех сюжетных поворотов, которые с точки зрения науки являются полной белибердой.

Объекты движутся по орбите с совершенно разными скоростями

Героине Сандры Буллок в фильме «Гравитация» совершенно не нужно было преодолевать весь путь в одиночестве. По крайней мере по законам физики, а не сценарного искусства. Кончина героя Джорджа Клуни вызвала массу вопросов у ученых. Во время трагической сцены движение обоих персонажей в открытом космосе замедлилось, а значит, Клуни не мог утянуть Буллок за собой в пространство. Сандре надо было всего лишь легонько подтянуть трос, а не позволять космонавту отцеплять себя.

Из-за землетрясений образуются разломы, которые поглощают здания и машины

Пугающая, но знакомая картина из многих фильмов-катастроф. Город сотрясает мощное землетрясение, которое порождает гигантские разломы. Эти трещины буквально поглощают все: здания, автомобили, невинных пешеходов. Сейсмическое явление действительно может привести к появлению трещин, но они редко достигают больше 1 или 2 метров в ширину. Да и встречаются нечасто. На сегодняшний момент известна только одна жертва коварного разлома: это бедная корова, которая туда угодила в 1906 году.

Телефонный звонок невозможно отследить

Всем нам знакомы такие кадры: коварный злодей звонит в полицию, во время разговора хихикает, отсчитывая драгоценные секунды, и ровно в последний момент вешает трубку. Теперь его номер и местонахождение невозможно отследить. В 70-е годы прошлого века такая технологическая проблема действительно существовала. Но в наши дни, когда связь перешла в цифровой формат, все данные выясняются моментально. Утверждение, что для отслеживание звонка нужно время, — это миф.

В самолетах есть тайные проходы

В фильме «Иллюзия полета» героиня Джоди Фостер перемещалась по отсекам самолета, пользуясь различными коридорами и служебными проходами. В реальности лайнеры устроены совершенно не так, каждый квадратный сантиметр здесь на вес золота. На некоторых крупных воздушных судах действительно предусмотрен доступ к багажному отделению, однако, чтобы туда попасть, придется отодвинуть кресла и убрать ковровое покрытие. Никаких лабиринтов на пассажирских самолетах нет.

Все клоны выглядят одинаково

Так как любые эксперименты по клонированию людей были запрещены по этическим соображениям, фильмы, в которых затрагивается этот вопрос, неизбежно показывают одни и те же ошибки. Клоны не всегда похожи друг на друга. Да, у них один набор генов, но окружение, воспитание и природные факторы разные, так что и выглядеть они будут несколько иначе. Одну из расхожих неточностей допустили и создатели фильма «Гемини», где герой Уилла Смита сталкивается с молодой версией себя. Чтобы понять, действительно ли юноша его клон, он проверяет его реакцию на укус пчелы. Однако именно эта аллергия считается ненаследственной.

Автомобили могут летать

Другой популярный миф — это летающие автомобили. В экшен-сценах из боевиков машины волшебным образом взмывают ввысь, перелетают приличные расстояния и преодолевают пропасти. В реальном мире это, к сожалению, невозможно. Одна из самых запоминающихся сцен такого плана есть в фильме «Скорость». Там тяжелый автобус в лихом прыжке перемахнул через дыру в недостроенной эстакаде, хотя по всем законам физики должен был рухнуть вниз.

Земля может полностью покрыться водой

Фильмы вроде «Водный мир» и «2012» рисуют нам пугающие картины мира, который после катаклизма полностью покрылся водой. Выглядит очень впечатляюще, но на деле вряд ли такое возможно. На нашей планете просто нет достаточного количества жидкости, чтобы покрыть всю земную твердь. Так что вода не затопит землю. По крайней мере, всю ее поверхность.

Можно улучшить любой снимок или видео, чтобы разглядеть детали

Этот миф появился благодаря фильму «Бегущий по лезвию». Там героиня попросила увеличить изображение, чтобы разглядеть незаметные детали. Увы, даже современные технологии не способны добавить недостающих пикселей и превратить размытую картинку в четкую и ясную. Поэтому большинство секретов, раскрытых подобным способом, так и остались бы тайной для персонажей в реальном мире.

Автомобиль легко завести с помощью проводов зажигания

В фильмах герой часто запрыгивает в автомобиль, лихо чиркает проводами и за секунды заводит транспортное средство. В реальности повторить такой трюк было бы затруднительно. С современными моделями совершить эту операцию практически невозможно, а попытка завести старое авто таким способом может привести к серьезному повреждению двигателя. Увы, представление о том, что автомобиль легко завести без ключа, — это миф.

Уилл Смит смог бы всех спасти

Опасный вирус из фильма «Я — легенда», который превращал всех людей в неких монстров, вряд ли мог бы существовать в природе. Дело в том, что вирус в киноленте мутировал и начал распространяться по воздуху. Ученые говорят, что подобное поведение для вируса невозможно. Вторая неточность: герой Уилла Смита отдает образцы своей крови, чтобы на ее основе можно было сделать вакцину. Но герой никогда не заражался, а значит, не являлся носителем вируса. Соответственно, и вакцину сделать не получится.

Злокозненные нейтрино могут привести к катастрофе

Нейтрино — это нейтральные частицы, которые имеют крайне малую массу и слабо взаимодействуют с веществом. Настоящие одиночки в мире физики. Однако именно эти коварные элементы сыграли ключевую роль в фильмах «2012» и «Чужой: Завет». В первом случае их выброс привел к расплавлению земного ядра и последующим катастрофам. А во втором порвал солнечный парус корабля с колонистами и вынудил астронавтов высадиться на другой планете. И первый, и второй вариант маловероятны. Чисто гипотетически нейтрино высоких энергий могут нанести урон объектам, но они образуются при взрыве звезд. Если бы таковое произошло, то жителей земли и экипаж корабля нейтрино волновали бы в последнюю очередь.

В инвертируемом пространстве свет движется так же

Кристофер Нолан обычно с уважением относится к законам физики. Но в его последней работе, фильме «Довод», ученые не увидели той глубины и обоснованности, которая характерна для других его лент. Сама возможность инвертируемости времени на данный момент кажется весьма спорной. Но даже если бы такие технологии существовали, героям в инвертируемой реальности, помимо запасов кислорода, понадобилась бы масса других вещей, например свет. Если здесь все движется в обратном порядке, то вместо привычных предметов человек, вероятно, видел бы перед собой просто свет.