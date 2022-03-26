12 свежих сериалов, ради которых мы оставим все дела и усядемся на диван со вкусным перекусом

Создатели сериалов не упускают возможности порадовать нас новыми проектами. В 2022 году выйдет не только большое количество новинок, но и немало продолжений и новых версий известных историй. И пока есть большая конкуренция за внимание зрителей, качество шоу остается на высоте: сюжеты привлекательны, а актерский состав талантлив и харизматичен.

Мы в AdMe.ru отобрали свежие сериалы разных жанров, среди которых непременно найдется тот, который скрасит даже хмурый вечер после тяжелого рабочего дня.

Хорошая Сэм

Джейсон Айзекс, ставший популярным благодаря роли Люциуса Малфоя в серии культовых фильмов о Гарри Поттере, сыграл одну из главных ролей в новом сериале «Хорошая Сэм». По сюжету его герой Роб Гриффит — одаренный кардиохирург и глава хирургического отделения — впадает в кому. Его должность достается его дочери Сэм, талант которой он никогда не признавал. Спустя несколько месяцев Роб приходит в себя. Теперь отцу и дочери предстоит работать вместе. Премьера сериала: 5 января.

Джулия

Многие узнали о шеф-поваре и телеведущей Джулии Чайлд благодаря биографической картине «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» 2009 года. За роль в этом фильме Мерил Стрип получила «Золотой глобус». А в этом году выйдет сериал, в котором Джулию сыграет Сара Ланкашир. По сюжету главная героиня сталкивается с сексизмом, когда открывает свое оригинальное кулинарное шоу на общественном телеканале в начале 1960-х годов. Премьера сериала: 31 марта.

Как я встретила вашего папу

Комедийный телесериал «Как я встретил вашу маму», выходивший с 2005 по 2014 года, стал культовым. Сразу же после его завершения продюсеры картины сделали неудачную попытку запустить спин-офф сериала под названием «Как я встретила вашего папу» с Гретой Гервиг в главной роли. Однако все закончилось на пилотной серии. В этом году состоялась долгожданная премьера второй попытки одноименного спин-оффа. Главную роль сыграла Хилари Дафф. В отличие от первого сериала, где отец делится со своими детьми воспоминаниями о том, как он познакомился с их матерью, в новом сериале рассказ ведет женщина. В 2050 году она рассказывает своему сыну историю о том, как начинались отношения с его будущим отцом. Премьера сериала: 18 января.

Женщина в доме напротив девушки в окне

Новый сериал с Кристен Белл в главной роли имеет элементы черной комедии и является пародией на психологические триллеры. Однако некоторые зрители, уже успевшие его посмотреть, не сразу догадались, что перед ними пародия. «Я смотрел много подобных картин, но поворот в этом сериале просто непредсказуем», — нередко утверждают пользователи соцсети. В центре сюжета художница Анна, недавно пережившая трагедию. Женщина страдает галлюцинациями, связанными с неправильным употреблением лекарств, поэтому не может понять, правда ли она стала свидетельницей страшного события в доме по соседству или ей это показалось. Соседи считают, что Анна сошла с ума, но она намерена во всем разобраться. Премьера сериала: 28 января.

Почему не Эванс

Хью Лори («Доктор Хаус», «Дживс и Вустер») адаптирует роман Агаты Кристи «Почему не Эванс?». В новом проекте он выступит в качестве режиссера, сценариста и сыграет одну из ролей. Также в проекте появятся Уилл Поултер («Мы — Миллеры») и Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»).

В романе Агаты Кристи рассказывается о честном сыне местного викария и о его умной и независимой подруге, которые берут на себя расследование загадочного дела. На поле для гольфа они находят серьезно раненного человека; мужчина успевает произнести лишь одну фразу: «Почему не спросить Эванс?» А в его кармане молодые люди находят фотографию красивой женщины. Премьера сериала: 12 апреля.

Патинко

Новый сериал «Патинко» — эпическая семейная сага, основанная на одноименном романе Мин Джин Ли. Сценарист и продюсер Су Хью запустил этот проект как дань уважения своим предкам. По его словам, это история о запретной любви, потерях и триумфах. Подробности истории пока хранятся в секрете, но ожидается, что сериал будет максимально придерживаться сюжета романа. Премьера сериала: 25 марта.

Андор

В этом году нас ожидает еще один сериал из вселенной «Звездных войн». События будут разворачиваться за 5 лет до начала истории, показанной в фильме «Изгой-один» 2016 года. Главным героем нового сериала станет Кассиан Андор — один из смельчаков, выкравший у Галактической Империи чертежи «Звезды Смерти». Диего Луна, исполнитель главной роли, признался: «Я думаю, что формат сериала удивителен. У нас больше времени, чтобы лучше понять моего персонажа. Так что я очень рад вернуться к образу этого героя». Премьера сериала: 2022 год.

Выбывшая

Аманда Сейфрид («Мамма Mia!», «Дрянные девчонки») снялась в главной роли в сериале «Выбывшая», основанном на реальных событиях. Это драма о стремительном взлете и драматическом падении компании по анализу крови. Ее основательница Элизабет Холмс — молодая женщина-миллиардер, которая с помощью новаторских технологий клянется изменить систему здравоохранения. «У меня просто отвисла челюсть во врем просмотра. Аманда совершенно неузнаваема. Она невероятная», — делится впечатлением от просмотра зрительница. Премьера сериала: 3 марта.

Джо против Кэрол

Мини-сериал «Джо против Кэрол» основан на подкасте 2019 года «Джо Экзотик: Король тигров». Сюжет строится на противостоянии коллекционера диких животных Джо Экзотика и зоозащитницы Кэрол Баскин. Главные роли сыграли Кейт Маккиннон и Джон Кэмерон Митчелл. Кэрол обвиняла Джо в жестоком обращении с животными в его контактном зоопарке. Правда, сама женщина тоже содержит диких зверей, перекупая на черном рынке, чтобы спасти их. Премьера сериала: 3 марта.

Сияющая долина

Актриса Кортни Кокс, которую прославила роль Моники в культовом сериале «Друзья», снялась в новом комедийном хоррор-сериале «Сияющая долина». В центре сюжета бывшая писательница Патрисия Фелпс. Вместе с семьей она переезжает в маленький городок после того, как все узнают о ее измене мужу. В новом доме есть несколько потайных комнат и призрак домохозяйки, которого видит только Патрисия. Премьера сериала: 6 марта.

Полиция Токио

Действие нового сериала происходит в конце 1990-х годов. Журналист Джейк Адельштейн переезжает Токио, где будет работать репортером в крупной газете. В компании опытного детектива он начинает исследовать опасный мир японской преступности. Создатели сериала были вдохновлены научно-популярным рассказом журналиста Джейка Адельштейна. Режиссером первого эпизода стал известный продюсер Майкл Манн («Полиция Майами»), а главные роли сыграли Энсел Эльгорт и Кэн Ватанабэ. Премьера сериала: 7 апреля.

Бриджертоны

Второй сезон нашумевшего сериала, основанный на серии любовных романов Джулии Куинн, расскажет продолжение истории аристократической семьи Бриджертон. Особое внимание будет уделено старшему сыну Энтони. Решив для себя выбрать невесту головой, а не сердцем, он начинает ухаживать сразу за двумя сестрами: Эдвиной и Кейт Шарма. Также зрители снова увидят Дафну — сестру Энтони и главную героиню первого сезона. «Новый сезон „Бриджертонов“ кажется намного лучше первого, а ведь я только трейлер увидела», — поделилась зрительница. Кстати, по словам продюсера, планируется выпустить 8 сезонов. Премьера сериала: 25 марта.