12 свежих мультфильмов, которые созданы для уютных вечеров с чашечкой какао

30 2 194 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 1892 году на свет появился первый в мире мультфильм. Эмиль Рейно представил его театральной аудитории, большую часть которой, кстати, составляли вполне зрелые дамы и господа. Несмотря на небывалый фурор, «оптический театр» Эмиля вскоре оттеснил кинематограф. Сейчас же анимация вновь набирает популярность. Современные мультипликаторы понимают, что взрослым, как и детям, тоже хочется расслабиться и позволить себе наконец повеселиться от души. А любое веселье становится приятнее, если его можно разделить с семьей.

Мы в AdMe.ru узнали, какие мультфильмы стали самыми ожидаемыми в 2019–2020 годах. Некоторые из них уже увидели свет, а премьера остальных запланирована на ближайшее время.

Руслан и Людмила: Перезагрузка

Красочное фэнтези по мотивам поэмы А. С. Пушкина стало дебютной работой режиссера Олега Маламужа. Не удивляйтесь, если после просмотра ваши домочадцы потянутся к книжной полке. Волею судьбы бродячий артист Руслан влюбляется в красавицу Милу, даже не подозревая о том, что она не совсем простая девушка. Однажды колдун Черномор похищает Милу. Тогда Руслан отправляется вслед за возлюбленной — в самое логово злодея. Раз за разом юноша будет сталкиваться с темными силами, но против большого светлого чувства они попросту бессильны. Длительность: 85 мин.

Королевский корги

Сюжет разворачивается вокруг любимчика королевы Елизаветы II. Спасаясь от козней завистников, корги по имени Рекс сбегает из Букингемского дворца и оказывается на улицах Лондона, где царят жестокие законы, а свое место под солнцем приходится отстаивать силой. Чтобы вернуться домой в целости и сохранности, избалованному роскошью песику нужно показать, чего он стоит. Малышу предстоит познакомиться с тайной жизнью города, найти общий язык с другими собаками, разобраться в себе и обрести настоящую любовь. Длительность: 85 мин.

Кот под прикрытием

Владимир — опытный шпион, способный раскрыть даже самое запутанное дело. Но у него есть один недостаток: свободолюбивый кот частенько выходит из-под контроля начальства. И когда Владимир берется за очередное расследование, в напарники ему назначают крысу Гектора. Работа хотя и со смышленым, но мечтательным напарником невыносима для кота-спецагента, ведь каждый из них предпочитает собственные методы и не желает идти на компромисс. Однако, чтобы как можно быстрее покончить с расследованием и поймать преступника, Владимиру и Гектору придется стать одной командой. Длительность: 99 мин.

Семейка Аддамс

Возвращение полюбившейся всем семейки ожидали с замиранием сердца, и — о чудо! — это свершилось. У эксцентричных Аддамсов в душе вечный Хеллоуин, поэтому обычному человеку они кажутся как минимум людьми «со странностями». В своем уединенном доме на холме семья жила вполне счастливо, до того момента, как не столкнулась с пронырливой журналисткой. Из-за нее привычный для Аддамсов быт переворачивается с ног на голову. Длительность: 86 мин.

Сельма в городе призраков

Сельма выросла в любящей приемной семье, но вот уже 16 лет она не теряет надежды найти своих настоящих родителей. Девушка живет в испанском городке, где широко отмечается древний праздник — День мертвых, во время которого души умерших возвращаются с небес ради встречи с родными. Накануне этого праздника приемные братья Сельмы находят книгу заклинаний, открывающую врата в иные миры. И тогда героиня решается на путешествие в мир мертвых, чтобы отыскать родителей и узнать о своем прошлом. Длительность: 95 мин.

Волшебный парк Джун

Еще в раннем детстве Джун придумала сказочный парк аттракционов и его обитателей. Целыми днями она проводила здесь время, но настала пора взрослеть. Из-за болезни мамы девочке было уже не до фантазий. Только вот она и не догадывалась, насколько реален ее выдуманный мир. Вполне настоящий парк без присмотра хозяйки пришел в запустение, а его жители оказываются в опасности. Джун понимает, что ответственность за существование волшебного места лежит на ее хрупких плечах, и решает приложить все усилия к тому, чтобы спасти парк. К счастью, на подмогу ей приходят давние друзья. Длительность: 85 мин.

Камуфляж и шпионаж

Лэнс — самоуверенный агент, с удовольствием спасающий города и страны. Уолтер — хмурый молодой ученый, стремящийся отгородиться от всех в мире своих изобретений. Эти двое — полные противоположности. И вот однажды, когда агентству особенно была нужна помощь Лэнса, из-за череды случайностей он превращается... в голубя. На этот раз, чтобы спасти человечество, шпиону требуется помощь Уолтера. Но сможет ли неожиданный дуэт стать настоящей командой и не допустить катастрофы? Длительность: 102 мин.

Дети моря

Школьница Рука все свободное время проводит в океанариуме, где работает ее отец. Однажды туда привозят 2 странных мальчиков. Ребята родились далеко за морем и, как выяснилось, обладают сверхъестественными способностями. Вскоре из всех океанариумов мира начинают исчезать морские обитатели, а обнаруживаются они в самых неожиданных местах. Рука подозревает, что ее знакомая парочка каким-то образом связана с этим загадочным делом. Длительность: 111 мин.

Барашек Шон: Фермагеддон

Студия Aardman Animations вновь радует нас приключениями неунывающего барашка. В этот раз неподалеку от его фермы терпит крушение настоящий космический корабль, на борту которого оказывается инопланетянка Лу-Ла. Новая подруга очаровывает всех животных, и Шон решает во что бы то ни стало помочь Лу-Ле вернуться домой. Но барашек еще не догадывается, что охотники за пришельцами уже вышли на их след. Длительность: 86 мин.

Семья Уиллоби

Американо-канадский мультфильм написан по одноименной книге Лоис Лоури. В гуще событий находятся 4 детей, убежденных в том, что воспитывать самих себя гораздо лучше, нежели довериться семье. Поэтому они решают отдохнуть от надоевших родителей и отправляют их в отпуск. Однако братьям и сестрам вскоре предстоит на своем горьком опыте узнать, что без родителей жизнь не сахар. Длительность: 92 мин.

Волки-перевертыши

В картине предстает Ирландия XVII века, в расцвет суеверий и магии, где волки считаются дьявольскими созданиями. Девочка Робин вместе со своим отцом-охотником преследует последнюю стаю волков. Однажды она сталкивается с местной дикаркой Меб, которая открывает ей глаза на тайны природы. Постепенно Робин начинает подозревать, что напрасно прислушивалась к наставлениям отца. Длительность: пока неизвестна.

Дракон желаний

Комедийная анимация создана по оригинальной истории Криса Эпплханса. Известно, что мультфильм продюсирует Джеки Чан. Эта история — пересказ «Аладдина», только происходит все в современном Китае. И мальчик встречает не Джинна, а дракона, который умеет исполнять любые желания. Трогательная история дружбы не только увлечет красочным сюжетом, но и затронет вопросы морали и нравственности. Длительность: пока неизвестна.

Признайтесь, вы любите смотреть мультики в гордом одиночестве или собираетесь за экраном вместе со своими близкими?