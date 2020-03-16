12 свежих фильмов, которые будут держать вас в напряжении до самых титров

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Согласитесь, если в фильме нет сильной истории и мощного посыла, он никогда не станет хорошим и тем более великим. И тут не помогут ни большой бюджет, ни даже великолепная актерская игра. И если вы не хотите тратить время на очередную проходную ленту, эта подборка для вас.

В этот раз AdMe.ru расскажет о картинах, глубокий и насыщенный сюжет которых захватывает внимание зрителей с первых кадров. Будьте осторожны: за их просмотром можно позабыть обо всем на свете.

Стертая личность, 2018

Американская драма от Джоэла Эдгертона получила восторженные отзывы критиков и была номинирована на множество наград. Действие фильма разворачивается в маленьком городке, жители которого довольно консервативны и религиозны. В центре событий оказывается сын авторитарного баптистского пастора Джаред, примерный ученик и отличный спортсмен. Однажды подросток делает признание, которое мгновенно стирает все его положительные качества, и он оказывается практически изгоем. Обеспокоенный отец отправляет сына в закрытый лагерь, где мальчику предстоит сделать сложный выбор.

Отель «Маскарад», 2019

Страна — Япония

Жанр — детектив, драма, криминал

Рейтинг IMDb — 6,3

В Токио одно за другим происходят 3 убийства. Между жертвами нет никакой связи, кроме одной: у каждой из них были найдены записки с цифрами. Полицейским удалось разгадать, что они указывают на место следующего преступления, и в этот раз оно должно произойти в роскошном отеле. Своенравный детектив Нитте, который ведет это дело, устраивается за стойкой регистрации. Он должен не только принимать гостей как опытный администратор, но и вычислить, кто из них является серийным убийцей.

Во все тяжкое, 2018

История о человеке, который однажды понял, что может быть честен с собой и миром. Ричард — скучающий профессор в университете, чья однообразная жизнь резко меняется после визита к врачу. Один миг — и серая рутина словно перестает для него существовать. Узнав, что жить ему осталось всего полгода, он осознает, что вот теперь он наконец свободен и может делать то, на что раньше ему не хватило бы духа.

За мечтой, 2018

«За мечтой» — британо-американская музыкальная драма, главную роль в котором сыграла Эль Фаннинг. Сюжет крутится вокруг застенчивой школьницы Вайолет, которая мечтает покинуть свой родной городок и стать знаменитой певицей. Девушка хорошо учится, помогает маме и иногда по вечерам выступает в местном баре, где на нее почти никто не обращает внимания. Но однажды в зале оказывается посетитель, который должен изменить всю жизнь Вайолет.

Офицер и шпион, 2019

«Офицер и шпион» — историко-детективная драма режиссера Романа Полански. Фильм был удостоен премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премии Международной федерации кинопрессы. В основе сюжета — история капитана Альфреда Дрейфуса, которого осудили за шпионаж в пользу Германии. Его бывший наставник, Жорж Пикар, решает начать собственное расследование. И чем дальше он в нем продвигается, тем яснее осознает, что Дрейфус невиновен.

Опасная роль Джин Сиберг, 2019

Несмотря на сильный сюжет и яркую картинку, этот американо-британский триллер получил довольно невысокий рейтинг и смешанные отзывы. Эта картина как раз из тех, которая либо сразу нравится, либо нет. Конец 60-х. Талантливая актриса и звезда французской «новой волны» Джин Сиберг возвращается в Лос-Анджелес, где быстро становится иконой Голливуда. Ей наперебой предлагают самые разные роли, а репортеры ходят за ней по пятам. Но внезапно вспыхнувший роман грозит разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

Не отпускай, 2019

Детектив Джек Рэдклифф обожает свою работу. Однажды он получает пугающий и тревожный звонок от своей племянницы Эшли и спешит к ней на помощь. Но не успевает: девочка и ее семья оказываются убиты. Джек берется расследовать это дело, и внезапно ему снова звонит Эшли.

Гарет Джонс, 2019

Эта историческая драма была номинирована на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинском международном кинофестивале. В основу фильма легла реальная история Гарета Джонса, молодого журналиста из Уэльса. Став свидетелем жестоких репрессий в чужой стране, Гарет решает не молчать об этом и написать обличительную статью. И тут же попадает под пристальное внимание спецслужб.

Свидетель, 2019

Адвокату Ян Сун-хо досталось нелегкое дело — он должен защищать домработницу, которую обвиняют в убийстве хозяина дома. Женщина утверждает, что он покончил жизнь самоубийством, а единственный человек, который может это подтвердить или опровергнуть, — страдающая аутизмом старшеклассница Лим Джи-ву. Адвокату нужно очень постараться, чтобы найти к девушке подход и выяснить, что же произошло на самом деле.

Переводчики, 2019

Группа переводчиков получает заманчивое предложение — нужно в короткие сроки за очень щедрое вознаграждение перевести продолжение нашумевшего бестселлера. Вот только чтобы избежать утечки информации, сделать это нужно будет в изолированном бункере. Когда кто-то сливает в интернет 10 страниц секретной рукописи, работа мечты оборачивается настоящим кошмаром для каждого, кто на нее согласился.

Иди к папочке, 2019

Наивный и слегка странноватый Норвал Гринвуд получает письмо от отца, который бросил их с мамой 30 лет назад. Парень немедленно собирает вещи и едет знакомиться со своим родителем. Прибыв в уединенную хижину на берегу моря, герой понимает, что папочка, несмотря на приглашение, не очень-то рад его приезду. Он напивается, критикует сына и вообще ведет себя неприветливо. Но когда Норвал хочет уехать домой, происходит непредвиденное событие.

Все радостные места, 2020

Главные герои — популярная старшеклассница и аутсайдер из ее класса. Девушка мучается чувством вины за смерть сестры, парень же просто одержим смертью. Однажды оба они оказываются на школьной колокольне в попытке свести счеты с жизнью, и эта неожиданная встреча объединяет их. Теодор помогает Вайолет примириться с потерей, но совершенно забывает о своих проблемах. И это приводит к трагедии.

Какой из последних просмотренных фильмов вам запомнился больше всех и почему?