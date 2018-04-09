12 стоп-кадров, которые доказывают, что в мультиках Диснея своя логика

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Когда мы были маленькими, то в любимых мультфильмах Диснея видели только чудесные истории про настоящую дружбу, любовь, доблесть и вдохновение. Шансов заметить более мелкие детали, которыми мультипликаторы, очевидно, хотели поразвлечь себя и родителей, в детстве почти не было. Зато сейчас, если присмотреться, можно открыть для себя совершенно новые смыслы в старых историях.

AdMe.ru собрал для вас забавные и интересные сюрпризы, которые можно увидеть, если вовремя нажать на паузу.

1. У Аладдина явно не хватает какой-то детали

2. И ему, похоже, стоит сменить стоматолога

3. Кобра Бабблз — серьезный человек, но один удар может изменить все

4. Тарзан, конечно, симпатичный

Но такой разный

Особенно когда нарушает законы физики

5. Багира жизнерадостная и — после тяжелого дня

6. Мультипликаторы любят дурачиться, когда думают, что их шалости не увидят

7. Убитый лев из «Геркулеса» — вылитый Шрам

8. Угол обзора — все 360 градусов

9. Эмоции удивительно удались художнику

10. А он очень даже ничего!

11. Гастон может похвастаться великолепной мимикой

12. Куда направлен его взгляд?

И очень тонкий юмор от мультипликаторов

А какие необычные моменты в мультфильмах встречались вам?