12 стоп-кадров, которые доказывают, что в мультиках Диснея своя логика
Когда мы были маленькими, то в любимых мультфильмах Диснея видели только чудесные истории про настоящую дружбу, любовь, доблесть и вдохновение. Шансов заметить более мелкие детали, которыми мультипликаторы, очевидно, хотели поразвлечь себя и родителей, в детстве почти не было. Зато сейчас, если присмотреться, можно открыть для себя совершенно новые смыслы в старых историях.
AdMe.ru собрал для вас забавные и интересные сюрпризы, которые можно увидеть, если вовремя нажать на паузу.
1. У Аладдина явно не хватает какой-то детали
2. И ему, похоже, стоит сменить стоматолога
3. Кобра Бабблз — серьезный человек, но один удар может изменить все
4. Тарзан, конечно, симпатичный
Но такой разный
Особенно когда нарушает законы физики
5. Багира жизнерадостная и — после тяжелого дня
6. Мультипликаторы любят дурачиться, когда думают, что их шалости не увидят
7. Убитый лев из «Геркулеса» — вылитый Шрам
8. Угол обзора — все 360 градусов
9. Эмоции удивительно удались художнику
10. А он очень даже ничего!
11. Гастон может похвастаться великолепной мимикой
12. Куда направлен его взгляд?
И очень тонкий юмор от мультипликаторов
А какие необычные моменты в мультфильмах встречались вам?
Фото на превью disney