12 современных фильмов с высоким рейтингом, которые перенесут вас в детство

Бывает так, что посмотришь на старые фотографии и захочется вернуться во времена своей юности. Туда, где лето — это целая жизнь, а от первой любви подкашиваются коленки. К счастью, режиссеры тоже любят поностальгировать, поэтому о взрослении снято много искренних картин, переосмысляющих детство и юность целых поколений.

Мы в AdMe.ru посмотрели современные отечественные фильмы, рассказывающие о взрослении героев, и готовы поспорить, что эти истории вызовут приступ ностальгии даже у самых закаленных. А в конце вас ждут 2 бонуса — последние новинки российского кинопроката.

Батя (2021)

Герой фильма по имени Макс отправляется вместе с семьей навестить 70-летнего отца. В дороге он вспоминает детство, прошедшее в 90-е. Важное место в его мыслях занимает фигура Бати, у которого было свое понимание того, как нужно воспитывать сына, чтобы он вырос настоящим мужчиной. Так, для Макса поездка на малую родину оборачивается ностальгическим путешествием по волнам памяти и проговариванием детских травм своего поколения. Картина в основном получила положительные оценки зрителей. Рецензенты сошлись во мнении, что сюжетная линия детства главного героя вышла убедительной, а Владимир Вдовиченков с ролью Бати справился отлично. Премьера — 23 февраля 2021

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Мир! Дружба! Жвачка! (2020)

Провинциальный город, 1993 год. У главных героев Сани, Вовы и Илюши появляется новая соседка Женя. Вместе они образовывают так называемое Братство крыши. После того как Саня случайно разбивает чужую машину, все переворачивается с ног на голову. Подростки оказываются втянутыми в разборки местных хулиганов, а параллельно их семьи проходят свои собственные испытания 90-ми. Лента получила высокие оценки кинокритиков и стала одной из главных телепремьер 2020 года наравне с сериалом «Чики». Премьера — 23 апреля 2020

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Бык (2019)

Криминальная драма о жизни в самом начале 90-х. Антон Быков по прозвищу Бык не гнушается никакими заработками, чтобы содержать семью. В благодарность за услугу, оказанную ему московским авторитетом, Антон должен выполнить его маленькую просьбу. Но, как водится, она переворачивает всю его жизнь. На «Кинотавре-2019» фильм получил главный приз. Премьера — 22 августа 2019

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Хрусталь (2018)

Веля живет в Минске и занимается тем, что иногда диджеит на вечеринках. Но в сущности нигде не работает по-настоящему. Зато очень хочет уехать жить за границу. Чтобы этого добиться, Веля подделывает справку с места работы, но по ошибке указывает в анкете неверный номер телефона. Чтобы исправить ситуацию, она приезжает в поселок Хрустальный и поселяется в квартире у незнакомой семьи: именно туда должны позвонить из консульства. «Хрусталь» выдвигали на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», однако до длинного списка претендентов на премию он так и не добрался. Премьера — 13 декабря 2018

Рейтинг «КиноПоиска» — 7

Теснота (2017)

Действие фильма происходит в Нальчике в 1998 году. 24-летняя Илана встречается с кабардинцем, но против их отношений выступают ее родители. В это же время ее младшего брата похищают и требуют за него выкуп, который семья не может заплатить. Картина вошла в программу «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и получила награду Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а также приз «За лучший дебют» на «Кинотавре». Лента была высоко оценена критиками. Премьера — 3 августа 2017

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

14+ (2015)

История любви двух подростков, разворачивающаяся на фоне спальных микрорайонов Москвы где-то в нулевые. 14-летний Леша с друзьями проводит теплые дни во дворе, не за горами каникулы. Вдруг он встречает девушку своей мечты Вику и влюбляется. Но есть проблема — она учится в школе, с которой его школа враждует. Тем не менее Леша ставит себе цель завоевать сердце недоступной красавицы и на танцах приглашает Вику. Все актеры на момент съемок не были профессионалами и, можно сказать, играли самих себя. Кинокритики отмечают, что главное в картине «14+» — «удивительно легкая и естественная интонация, с которой рассказана история». Премьера — 21 мая 2015

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Коробка (2015)

«Коробка» в московском дворе — центр жизни для Кости и его друзей. Они проводят все лето, играя в футбол. Отправной точкой сюжета становится спор между двумя соперничающими дворовыми командами. Все решит турнир, на кону которого — возможность тренироваться дальше на полюбившейся площадке. Постепенно в происходящее втягиваются семьи ребят и все окрестные жители, а турнир оказывается тем самым сплачивающим элементом, которого давно не хватало. Премьера — 7 апреля 2016

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Фарца (2015)

Главный герой Костя объединяется со своими друзьями детства для того, чтобы заработать денег и отдать долг серьезным людям. С этой целью парни начинают делать и продавать пластинки на рентгеновской пленке — занимаются фарцовкой, отсюда и название сериала. Параллельно герои попадают в разные передряги и проводят время в поисках «той самой, единственной». В 2017 году «Фарца» стала одним из первых российских сериалов, который был продан на Netflix. Премьера — 30 марта 2015

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Однажды (2013)

Этот фильм — советская вариация на тему «Ромео и Джульетты», яркое, энергичное кино с джинсами клеш и тщательно воссозданной атмосферой 70-х. Действие происходит в Астрахани. 16-летний Лешка влюбляется в девушку, которая старше его на год, да еще и гуляет со взрослыми парнями из другого района. Впереди окончание школы, взрослая жизнь и переезд в другой город, но думать Леша теперь может только о Тане. Премьера в России — 21 мая 2015

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Частное пионерское (2013)

Лента повествует о событиях, происходящих в 1977 году, и снята в традициях классического советского детского кинематографа 1970–1980-х. Шестиклассники Мишка и его друг Димка живут в Дзержинске, готовятся к смотру пионерских отрядов, переживают множество внешкольных приключений. В процессе взросления ребятам приходится выбирать между дружбой и долгом. В 2015 и 2017 годах вышли вторая и третья части картины с этими же героями. Этот факт лучше любых слов подтверждает, что зрителям кино пришлось по душе. Премьера — 19 сентября 2013

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Бонус № 1: «Маша» (2020)

13-летнюю Машу воспитывает крестный — настоящий крестный отец местной банды. На дворе лихие 90-е, вокруг процветает криминал, но Маша смотрит на мир с детской непосредственностью и больше всего на свете хочет исполнять джаз. Стоит добавить: хотя на постеры поместили известную актрису Анну Чиповскую, зрителям нужно быть готовыми к тому, что в картине она появится в общей сложности не более чем на 10 минут, в роли повзрослевшей Маши. Дебютная лента сценаристки фильма «Большой» была представлена осенью на фестивале «Кинотавр». По мнению критиков, в целом симпатичное кино о взрослении портит несколько скомканный финал. Премьера — 1 апреля 2021

Бонус № 2: «Печень, или История одного стартапа» (2019)

Еще один дебют молодого режиссера — трагикомедия на грани абсурда про 90-е.Три друга-старшеклассника мечтают поскорее окончить школу, начать собственный бизнес и сказочно разбогатеть. Неожиданно им подворачивается шанс в виде питерского авторитета, которому нужна новая печень. Премьера — 31 марта 2021