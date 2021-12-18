12 советских кинозвезд, которых мы упорно ассоциируем с их культовыми персонажами, а другие роли почему-то забываем

Многие известные актеры и актрисы ассоциируются у зрителей с определенными ролями. Порой кинообразы настолько прилипчивы, что мы даже не замечаем: у артистов есть и другие, не менее талантливо сыгранные роли. Так, говоря о Демьяненко, мы почему-то вспоминаем только его Шурика, а Фрейндлих, скорее всего, сразу представляется нам Людмилой Прокофьевной.

Мы в AdMe.ru решили сравнить культовые роли наших любимых советских кинозвезд с менее известными, но не менее классными их работами.

Александр Демьяненко

Зачастую мы ассоциируем Демьяненко с ролью чудаковатого Шурика из комедий Леонида Гайдая 1960–70-х годов. Между тем в копилке актера огромное количество других, не менее примечательных киноработ. Например, в 1990 году в сатирической комедии «Каталажка» Демьяненко сыграл довольно колоритного мэра провинциального города.

Людмила Гурченко

В карьере Гурченко много запоминающихся ролей. Одна из самых известных — Рита Соловьева в картине «Любимая женщина механика Гаврилова». Сложно поверить, но у актрисы был период в жизни, когда она была не востребована. Небольшое число фильмов, в которых Гурченко снялась в это время, не принесли успеха или вовсе остались незамеченными. Среди таких картин — «Роман и Франческа», мелодрама о красавице-итальянке, которую полюбил советский моряк.

Наталия Богунова

Богунова нечасто снималась в кино. В последние годы больше всего вспоминают ее роль в 4-серийном фильме «Большая перемена». Она сыграла здесь учительницу в вечерней школе Светлану Афанасьевну. Но в фильмографии Богуновой есть и еще одна яркая работа. В детской картине «Весенняя сказка», снятой по мотивам пьесы Островского «Снегурочка», актриса сыграла главную роль и предстала в очень романтичном образе.

Сергей Проханов

Проханов прославился несколькими громкими работами в кино. Одна из них — роль хулигана и тунеядца Кеши, отправленного на работу в детский сад. К 1990-м Проханов постепенно стал меньше играть в кино, посвятив много времени эстраде и собственному «Театру Луны». Тем не менее в это время у актера тоже было несколько любопытных работ. Например, роль Костика, пройдохи-компаньона главного героя в фильме «Гений».

Алиса Фрейндлих

В карьере прославленной советской актрисы много известных ролей. Людмила Калугина из «Служебного романа» — одна из наиболее популярных. Однако до своих звездных ролей Фрейндлих уже играла в любопытных, но малоизвестных картинах. Например, в музыкальном фильме «Вчера, сегодня и всегда». Лента состоит из 6 новелл. Фрейндлих можно увидеть в роли жены подсудимого в части «Необыкновенный суд», по сюжету которой ее муж утверждает, что на самом деле его супругой является собака ответчицы.

Евгений Леонов

Евгения Леонова мы помним в основном по комедийным ролям в фильмах «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Зигзаг удачи» и других. Однако у актера были и драматические роли. Например, в картине «Донская повесть». Фильм снят по мотивам рассказов Михаила Шолохова. Здесь повествуется о казаке Якове, который вынужден выбирать: либо следовать своим убеждениям и выполнить долг перед товарищами по службе, либо быть с возлюбленной, оказавшейся шпионкой. Главную роль исполняет Леонов.

Ольга Мелихова

Пожалуй, роль наивной и безумно влюбленной девушки Кати в фильме «Отпуск за свой счет» — единственная массово известная работа артистки. После того как картина прославила Мелихову, она снялась еще в нескольких, не таких запоминающихся лентах, а потом ушла из профессии. Последней ее работой в кино стала роль помощницы профессора Преображенского Зины в фильме «Собачье сердце». Хотя эта роль достаточно заметная, зритель может не сразу узнать Мелихову из-за непривычного образа и другого голоса в озвучке.

Александр Абдулов

«Обыкновенное чудо» — лишь один из множества фильмов, роли в которых стали звездными для Абдулова. Среди других его заметных работ — картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Карнавал», «Чародеи», «Формула любви» и так далее. Есть в фильмографии Абдулова и не очень известные ленты, как, например, «Предчувствие любви». Это один из двух фильмов, где актер играет со своей женой Ириной Алферовой. Сюжет картины простой, но романтичный и добрый. Изобретатель Сергей в исполнении Абдулова долго ищет идеальную девушку и не сразу замечает, что его любовь ходит совсем рядом.

Инна Чурикова

В советский период у Чуриковой было не очень много работ в кино, но большинство из них зрители запомнили и полюбили. Это роли в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Курьер» и прочие. Картина «Прошу слова» не так часто вспоминается, когда речь заходит о Чуриковой. Между тем в этом фильме актриса раскрыла сложный драматический образ женщины-мэра, для которой строительство моста — проект, о котором она грезит, — становится важнее всего остального в жизни, в том числе семьи.

Олег Даль

Из всех киноработ Олега Даля мы чаще всего вспоминаем роль в комедии «Не может быть!» Здесь он сыграл в одной из трех новелл, которая называется «Забавное приключение» и раскрывает тему супружеской измены. Фильм «Отпуск в сентябре», снятый по мотивам пьесы Вампилова «Утиная охота», не так широко известен. Возможно, потому, что 8 лет лежал на полке. По иронии судьбы, сыграть главного героя этой пьесы — инженера-интеллигента, переживающего кризис среднего возраста, — всю жизнь было мечтой Олега Даля.

Наталья Негода

У большинства зрителей эта актриса ассоциируется с ролью в культовой картине «Маленькая Вера», которая мгновенно сделала Негоду популярной. Хотя пытливый зритель наверняка вспомнит и ее роль в ленте «Завтра была война». В 1990-е актриса надолго уехала из страны. Однако до отъезда она успела сняться в фильме «В городе Сочи темные ночи». В образе недоучившейся студентки, которую бросил возлюбленный, не сразу узнаешь эффектную Негоду.

Андрей Миронов

Еще один знаменитый советский актер, у которого сложно выделить одну заметную роль. Он блистательно сыграл в огромном количестве популярных фильмов, среди которых «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и так далее. Не самая очевидная лента с участием Миронова — комедия «Назначение». Здесь актер сыграл умного, скромного и мягкого работника, которого неожиданно назначают начальником. Герой пытается изменить стиль руководства и в своих решениях не исходить из личной выгоды. Ситуация осложняется тем, что он влюбляется в свою секретаршу.