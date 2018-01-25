12 советов по выживанию в смертельных условиях от бывшего секретного агента США

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Офицер спецназа США Клинт Эмерсон на протяжении 20 лет участвовал в секретных правительственных операциях по всему миру. А после того как ушел в отставку, Эмерсон написал иллюстрированную книгу-пособие, в которой рассказал про навыки и знания, необходимые для отражения нападения и выживания в критической ситуации. AdMe.ru выбрал самые интересные иллюстрации с подробным описанием, приоткрывающие завесу тайны над реальной жизнью агентов.

1. Как пережить автомобильный удар

Во время езды держите руки на «9» и «3» часах, а большой палец — с внешней стороны руля. Если большой и указательный пальцы будут огибать руль, то при столкновении шанс сломать пальцы невероятно высок. Если держать руки на руле в скрещенном положении, то есть риск сломать не только кисть, но и предплечье. Если вы сидите сзади, то перед ударом положите кисти на затылок, лбом упритесь в сиденье, а колени держите согнутыми под углом 90°. В таком положении шанс получить травму меньше всего.

2. Избежать нападения собаки

В качестве средства для отпугивания собак можно использовать смесь воды и аммиака. Аммиак довольно безвредный и никаким образом не вредит животному, но моментально отпугнет его. Второй способ — использовать спрей со сжатым воздухом. Такой часто продают для чистки клавиатуры. Мощный поток холодного воздуха в нос дезориентирует даже самого злобного пса. Самый действенный способ — использовать перцовый раствор или мочу другого животного. Перец просто отпугнет собаку, а наличие мочи воспринимается как чужая территория, и животное за вами следовать не будет.

3. Сумка спецагента

У любого оперативника есть вещи, которые помогут выжить в любой ситуации, поэтому они всегда должны быть с собой. Например, капа помогает сохранить зубы при столкновении, черный телефон не бросается в глаза во время скрытой съемки, а мультитул с ножом вообще незаменимая вещь в любом деле.

4. Защита от удушающего захвата

Удушающий захват — один из часто используемых приемов. Он воздействует на сонную артерию, перекрывает кислород и позволяет вывести противника из строя через 3–5 секунд. Но спастись от него можно. Первое, что нужно делать, втянуть шею и просунуть руку в район захвата атакующего. Это делается, чтобы предотвратить удушение. Затем выгнуться, схватить противника за плечевую часть рукава как можно ниже и резким движением наклониться вперед, потянув плечо вниз. В результате вы перебросите противника через себя и оглушите его.

5. Справиться с обратным течением

Если вы смотрели шпионские боевики, то могли заметить, что агенты часто приземляются в морскую воду с самолета или вертолета. Но в реальной жизни самое опасное в этой ситуации не прыжок с большой высоты, а обратное течение, которое не даст приблизиться к берегу. Обратное или отбойное течение — резкий поток воды, который может появиться в любом месте в 10–15 метрах от берега. Если вы попали под отбойное течение, то двигайтесь не прямо, а параллельно берегу или диагонально. Такие течения не бывают широкими, их можно проплыть и тем самым спасти себе жизнь.

6. Как лучше всего забаррикадировать дверь

Один из самых надежных способов забаррикадировать дверь так, что ее даже выбить будет сложно, — это деревянные или резиновые клинья , которые вбиты с трех сторон двери.

Также хорошо удерживает дверь палка от швабры или стул , подставленный под ручку. Но при этом необходимо вбить в пол резиновый или деревянный упор, чтобы палка не скользила.

, подставленный под ручку. Но при этом необходимо вбить в пол резиновый или деревянный упор, чтобы палка не скользила. Еще один простой способ — это передвинуть тяжелые предметы к двери. Так нападающему придется не только открыть дверь, но еще и пробраться через завал.

7. Где прятаться, если в вас стреляют

В голливудских фильмах перестрелки — обычное дело. Однако в реальной жизни оперативника стрельба происходит не реже. Чтобы защититься, важно найти надежное укрытие. Если вы в доме, то плотный стол с гранитной поверхностью лучше защитит от пуль, чем диван или кресло. На улице самое надежное место — это за горшками с цветами, а если вы прячетесь за машиной, то укрывайтесь за передней частью. Такие предметы, как книги и папки для бумаг, также хорошо останавливают пули и могут спасти жизнь агенту, если использовать их как бронежилет.

8. Какую позицию занять, если вас связывают

Каждый оперативник знает, что если вас хорошо связали, то освободиться почти невозможно. Поэтому приходится думать наперед и использовать хитрости. Если вам связывают руки, прижмите основания больших пальцев друг к другу, при этом снизу оставьте просвет в несколько сантиметров. Так будет возможность впоследствии легко освободить руки.

Если привязывают к стулу, то глубоко вдохните, прогните поясницу и расставьте ноги чуть шире. Так тоже создается дополнительное место и впоследствии легко освободиться.

Есть еще один трюк, который часто использовали плененные агенты США. Если вас связывают веревкой, задержите ее часть рукой или ногой.

9. Лучшие места для тайников

Существует множество мест для тайников, в которых можно спрятать деньги, прослушивающие устройства или информацию. Для спецагента важно знать их все. Лучшие места — это полые трубки от занавесок, обивка мебели, розетки и большая техника (телевизор и холодильник).

10. Как агенты не оставляют отпечатков

Агент должен быть скрытен и неуловим. А быть неуловимым — значит, не оставлять отпечатков. Для этого есть несколько способов, которые часто используют. Классический — это белые хлопковые перчатки, которые не оставят следов, а если оставят, то вы сразу это заметите. Можно использовать клей или лак, который не даст пальцам отпечататься на поверхности. Также подойдет пемза, которую используют в косметологии для чистки ступней, она сотрет отпечатки на несколько дней.

11. Освободиться, если связали по рукам и ногам

Чтобы освободить ноги. Встаньте прямо, а ступни поставьте в положении «V». Затем подпрыгните и во время приземления резким, сильным движением разведите колени в стороны. Стяжка или скотч на коленях моментально порвется. Чтобы освободить руки. Если руки связаны сзади, нужно переместить их вперед. Теперь вытяните руки вперед, как можно теснее прижав их друг к другу (так создается необходимое давление), и резким движением бросьте их вниз и в стороны. Кстати, AdMe.ru уже проверял такой способ, посмотрите.

12. Прорваться через заставу из автомобилей

Вы, наверное, не раз видели, как главный герой боевика на полной скорости таранит заставу из автомобилей и спокойно едет дальше. В реальной жизни, чтобы проехать через такую стену, нужно найти слабое место. Найдите самый большой просвет между автомобилями. Теперь посмотрите, которая из машин стоит под большим углом от вас. Передняя или задняя часть этой машины и будет слабым местом и лучшей точкой удара.